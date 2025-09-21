Agentes del Área de Investigación Criminal hallaron el cuerpo sin vida de Jissel Torres Peralta, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de setiembre. El hallazgo se produjo en las aguas del río Torococha, en la urbanización Los Incas, ciudad de Juliaca.

La madre de la joven, junto a familiares y allegados, emprendió durante varios días una intensa búsqueda, realizando vigilias en la plaza de armas y en la fiscalía para exigir la ubicación de Jissel.

Según las investigaciones preliminares, la noche de su desaparición la joven acudió a la discoteca Muki en compañía de su exenamorado. Cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos salieron del local y abordaron un taxi, siendo esa la última vez que se le vio con vida.

La madre de la víctima demandó a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de la muerte de su hija y determinar posibles responsabilidades.

Las diligencias a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan mientras la población de Juliaca expresa su indignación y exige justicia en este caso.