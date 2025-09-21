El cuerpo de Jissel Torres Peralta (20) fue encontrado en el río Torococha. Familiares exigen una investigación exhaustiva.
Agentes del Área de Investigación Criminal hallaron el cuerpo sin vida de Jissel Torres Peralta, de 20 años, quien había sido reportada como desaparecida desde el pasado 7 de setiembre. El hallazgo se produjo en las aguas del río Torococha, en la urbanización Los Incas, ciudad de Juliaca.

La madre de la joven, junto a familiares y allegados, emprendió durante varios días una intensa búsqueda, realizando vigilias en la plaza de armas y en la fiscalía para exigir la ubicación de Jissel.

Según las investigaciones preliminares, la noche de su desaparición la joven acudió a la discoteca Muki en compañía de su exenamorado. Cámaras de seguridad captaron el momento en que ambos salieron del local y abordaron un taxi, siendo esa la última vez que se le vio con vida.

La madre de la víctima demandó a las autoridades una investigación exhaustiva para esclarecer las causas de la muerte de su hija y determinar posibles responsabilidades.

Las diligencias a cargo de la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan mientras la población de Juliaca expresa su indignación y exige justicia en este caso.

