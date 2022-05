Esta semana, o a más tardar la próxima; la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud), estará dando a conocer la cantidad de hospitales de la región que, lamentablemente, perderán su categoría.

Así lo dio a conocer el presidente de la Comisión de Recategorización de la Dirección Regional de Salud (Diresa), Rolando Montes de Oca Velasco. En comunicación con Correo el funcionario refirió que, como parte de su trabajo, ya se ha remitido la información al ente superior para que en base a los parámetros establecidos, ellos resuelvan. “En estos días debemos tener todo el consolidado de esta información”, comentó.

Están establecidos por la Susalud y tienen que ver con: infraestructura, equipamiento y recursos humanos. A manera de antecedente, hasta el 31 de diciembre de 2021; los hospitales, centros de salud y clínicas deben haberse acogido a esta recategorización, de no haberlo hecho, muchos de ellos no tendrán la posibilidad de brindar atención.

Montes de Oca puso como ejemplo el hospital regional Manuel Núñez Butrón de la ciudad de Puno. “Durante la pandemia han quedado desnudadas las falencias de este y otros nosocomios de la región”, advirtió.

En general, se estima que en el ámbito de la región Puno, el 80% de establecimientos de salud podrían bajar de categoría al no mejorar las condiciones de atención. “Lamentablemente las autoridades de turno no le han puesto empeño a este tema, no se trata únicamente del hospital de Huancané, son en general la mayoría”, subrayó el funcionario.

Coincidentemente, el director de la Red de Servicios de Salud (Redess) Chucuito, Juan Carlos Talavera, recordó que el hospital de esta jurisdicción ha colapsado y por eso urge la construcción de una nueva edificación.