Luego de 24 horas, la UNA Puno, publicó la relación de ingresantes a la primera casa superior de estudios, luego del examen descentralizado realizado el último viernes 11 de junio y en dos turnos. El rector Walter Zamalloa informó que fue un examen sin mayores problemas.
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 1 ] Medicina, Veterinaria y Zootecnia.
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 75316967 BELIZARIO COYLA, EDSON JOSUE 1452.00
2 75435414 ZAPANA CALLOCONDO, GUSTAVO CARLOS 1404.00
3 73809747 QUISPE CONDORI, GEORGE MIFFLIN 1368.00
4 75352945 CONDORI APAZA, KENY ARNOLD 1356.00
5 44203674 JARECCA NINA, DUVERLY 1356.00
6 73863843 QUISPE HUMPIRE, MAURICIO FERNANDO 1356.00
7 73819605 PACHECCA FLORES, RICHARD CHE 1327.20
8 71955691 MAMANI CAPAQUIRA, FLAVIO GUSTAVO IVAN 1320.00
9 71276572 MARTÃNEZ CONDORI, ADÃN ABEL 1320.00
10 46721006 QUISPE CHOQUEHUANCA, LUIS MIGUEL 1320.00
11 70352484 GONZALES HANCCO, GELDSHONY ROYHEL 1308.00
12 48409008 ALVARADO CALIZAYA, ROGER 1296.00
13 71349090 LUNA VARGAS, JUAN PIERO 1284.00
14 77019690 MACHACA QUISPE, DEYSI ANALY 1279.20
15 77697164 HUAMAN CHAYACAÃ'A, EDWIN JHEMILTON 1272.00
16 73142905 CCARHUARUPAY ROQUE, WILLY CARLO 1260.00
17 73615047 CHOQUECOTA MIRANDA, RONALD LEANDRO 1260.00
18 73692503 CUADROS AMANQUI, ARON BRAYAN 1248.00
19 77077411 MAMANI QUISPE, IBETH GABRIELA 1248.00
20 78018092 ZANABRIA ESTRADA, KEVIN JOHEL 1248.00
21 73638250 LLANQUE MARON, OBED ELEAZAR 1238.40
22 73773816 CHOQUE MAMANI, LUCERO GENOVEVA 1236.00
23 76448212 ENRIQUEZ HUACANI, SUSAN MARISOL 1236.00
24 76778245 MAMANI QUISPE, EMA LUCERO 1233.60
25 70547457 QUISPE CURO, DELFIN ANTHONY 1224.00
26 70612818 SONCCO QUISPE, ROSHELYN 1224.00
27 73931164 OTAZÃš MAMANI, RENZO 1212.00
28 71568580 PACCOHUANCA CRUZ, ELIAN YESSENIA 1212.00
29 73238221 SALAS SACACA, BRYAN JUNIOR 1212.00
30 71058840 APARICIO ZIRENA, HELENNY ZIHARA 1200.00
31 75567607 CCAMI CHITE, YASMIN ESMERALDA 1188.00
32 73385718 LIMA ANCCASI, SHARMELY LEYDI 1188.00
33 72002211 QUISPE NAIRA, JEFFRY HAYDU 1188.00
34 76520507 RAMOS PARI, JHON JHOEL ANTONY 1188.00
35 76829109 RAMOS QUISPE, NAHOMI DIANNILET 1188.00
36 76067151 CHALLCO CHUQUIPURA, SAUL JEFFERSON 1166.40
37 61672772 AYAMAMANI TITO, SADITH ARACELY 1164.00
38 73820197 HUAMAN ORTIZ, JENNIFER ELIAN 1164.00
39 74735513 RAMOS QUISPE, EVER EDSO 1164.00
40 72948520 VELASQUEZ HUARCAYA, NURIYÃ‰ 1164.00
41 47388152 CAHUI PAUCAR, DAVID 1152.00
42 73123849 LOPE QUISPE, ROSSBEL MIKE 1152.00
43 75839797 PILCO MURILLO, JHON EDER 1140.00
44 47211821 PERCA ENCINAS, JUAN SIGFREDO 1132.80
45 71819335 CCALLO ZEA, SHIREL AMIRA 1128.00
46 72161652 FLORES RAMOS, YHEMIRA MAYUMI 1128.00
47 72948479 HINOJOSA CALLATA, JEINNER ROMARIO 1128.00
48 77702740 MARCA CONDORI, BRITTHANY GEORGINA 1128.00
49 73707905 SURCO INCAHUANACO, YOSSELIN MARIE 1128.00
50 74546510 VARGAS CCANA, MARIAM BRISEIDA 1128.00
51 48124521 CHÃVEZ BRICEÃ'O, KENNY JERRY 1125.60
52 73346333 CATUNTA MAMANI, SAMY VERONICA 1116.00
53 71488261 CHAMBI HUANCA, DENNIS ALBERTO 1116.00
54 78459492 CLADERON VALERIANO, KEVIN 1116.00
55 76047839 CRUZ TOLEDO, MARILUZ 1116.00
56 71243134 GUTINIO BEJAR, ELFER JESUS 1116.00
57 74074122 HUANCA SUCARI, GUILLERMO 1116.00
58 73299173 TITO CCAPA, GUSTAVO FERNANDO 1116.00
59 77383012 TUNI ANCO, OMAR ALEJANDRO 1116.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 2 ] Enfermería
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 75521429 ARIAS VELA, MIRIAM LIZETH 1824.00
2 70814716 COLQUE JOSEC, JOSE ANTHONY 1608.00
3 74605912 MAMANI CARI, DIANA MADELEYNE 1512.00
4 73606906 HILARI PUMA, GLENY EVELYN 1476.00
5 70367342 QUISPE CCALLO, DIANA MARELYN 1468.80
6 76695440 VARGAS HUANCA, JUAN ALEX 1468.80
7 73820838 PAXI APAZA, YENY NAYELI 1464.00
8 72527130 TOQUE SANCHEZ, ESTEFANY MILAGROS 1452.00
9 74348739 YUCRA PARI, ELMER USINAR 1452.00
10 70261832 SILVA ARCE, MILAGROS NATALI 1444.80
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 4 ] Medicina Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75280228 PARI CHAMBI, LIZBETH ROCIO 1630.00
2 72399603 MAMANI CUTIPA, EDSON UZIAS 1620.00
3 72659165 VILAVILA YUCRA, JORGE LUIS 1620.00
4 71038122 CHURA CAHUANA, GARY PAVEL 1600.00
5 46150490 LUNA MANSILLA, ANIBAL 1590.00
6 72853362 TINTAYA RAMOS, HENRY OSCAR 1580.00
7 71521069 CASTAÃ'EDA PALACIOS, ANA CAROLINA 1570.00
8 71743638 CUTIMBO CHECALLA, RIVALDO JESUS 1570.00
9 73744713 SANTANDER POCCOHUANCA, INGRID MILANCA 1570.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 4 ] Medicina Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 73233653 HUALLPA PARI, KAREN XIMENA 1170.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 5 ] NutriciÃ³n Humana
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 74462055 PACCO CALLO, JEAN FRANCO NESTOR 1350.00
2 73652944 CCUNO CCASO, CYNTHIA LUCERO 1330.00
3 45964132 VALDIVIA PANCA, RAUL IVAN 1330.00
4 74934021 GUERRA BUSTINZA, DUBERLY ARON 1300.00
5 76142252 QUINCHO CONDORI, LUIS ALEXANDER 1240.00
6 71958545 QUISPE GONZALES, LEYDE YOCYLIN 1220.00
7 70811207 ALMANZA CAYO, GABY STEFANI 1190.00
8 77027543 ARI SAAVEDRA, LESLIE MASHIEL 1170.00
9 73977071 GOMEZ ARQUE, LUZ NOHELIA 1160.00
10 76946339 CASTELO QUISPE, OMAR ALBERTO 1140.00
11 75016190 QUISPE HURTADO, ROCIO 1140.00
12 72177077 GODOY CUNO, BARBARA SHECCID 1132.00
13 73763877 MAMANI QUENALLATA, DARWIN JHOSMAR 1120.00
14 71946996 PEREYRA CONDORI, YAMELITH MILAGROS 1120.00
15 71504208 CUTIPA COAQUIRA, JOSHEP MIGUEL 1110.00
16 74762492 QUISPE PUMA, CRISTIAN 1100.00
17 71101909 CRUZ CHATA, DANIA VANESA 1090.00
18 70188581 YUCRA PILCO, ESTEFANY ROSY 1080.00
19 74940024 CHOQUE BELIZARIO, EVELY 1070.00
20 75867267 JACINTO CONTRERAS, VIANNEY 1070.00
21 71764981 CASILLA ASENCIO, FLOR YULIZA 1060.00
22 72086284 MAYTA ALATA, HERMELINDA 1054.00
23 72654634 MACHACA SUNI, MIGUEL ÃNGEL 1050.00
24 71822233 FUENTES MAMANI, DENISSE ERICKA 1040.00
25 70823261 HANCCO GUTIERREZ, SONIA MARIBEL 1040.00
26 77063313 GAMARRA MURILLO, OLINDA 1036.00
27 72944320 CCORI PACHECO, HELIZ MILAGROS 1030.00
28 75253144 AQUISE CRUZ, JHON JACK 1020.00
29 74707898 GALLEGOS MONTALICO, ESTHER REBECA 1020.00
30 75412950 LLANOS PONCE, MILEYDI SOLEDAD 1020.00
31 75227578 MAMANI SALAS, GUADALUPE XIOMARA 1020.00
32 73645909 TICONA COTRADO, ELVA 1020.00
33 71552605 VILCA PACO, MARIAM LIZBETH 1020.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 6 ] Odontologia
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 75282831 LARICO CAMASITA, YHOMARA LUJAN 1404.00
2 76040239 HUARCA CHILA, KARINA SILVIA 1380.00
3 72942523 CEREZO AVENDAÃ'O, LAYDY YENIFHER 1370.00
4 77294983 FLORES MAMANI, DENYS JHON 1320.00
5 72113230 JUSTO CARI, CARLOS ALBERTO 1300.00
6 72553988 MANDAMIENTO VARGAS, LUIS DIEGO 1300.00
7 75551409 CONSTANCIA MONCADA, LAURA 1290.00
8 75381654 TICAHUANCA INCAQUISPE, JHON DANTE 1280.00
9 75805045 CALLA GALINDO, GABRIELA LOURDES 1252.00
10 73930751 VIZCARRA ANCCO, JONATHAN EDGAR 1210.00
11 71461199 BUSTINCIO APAZA, ELVIS BRAAND 1186.00
12 70830358 VIDANGOS PONCE, YULISA MILAGROS 1180.00
13 72106035 HANCCO BETANCUR, MARGARETT JUANA 1172.00
14 70614256 ASILLO MEDINA, CRISTIAN FERNANDO 1170.00
15 74069633 VARGAS RAMOS, ROUSS MELANIE 1170.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 7 ] Ciencias Contables
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 71456138 CCAMA MENDOZA, EDU DANIEL 1560.00
2 73384129 MAYDANA GOMEZ, NELIDA AYDEE 1390.00
3 75136615 GALINDO AUMA, JESSIE ESMERALDA 1370.00
4 74942069 ARAUCO VALDEZ, JOSEPH ANDREE 1360.00
5 70615011 ZEA VILCA, OLGUER URIEL 1360.00
6 74977186 FLORES DIAZ, KEVIN JHIORDDY 1350.00
7 73304072 APAZA POMARI, LUIS HERNAN 1340.00
8 70239042 MAMANI HUAHUASURI, HUGO FRIEDMAN 1340.00
9 70143584 MANZANO RAMOS, DAYANA 1340.00
10 70452993 CRUZ ORMACHEA, FERNANDO ALBER 1320.00
11 72177096 COILA MESTAS, ALEXANDER 1310.00
12 70310077 QUILCA CONDORI, LIZBETH ROSMERY 1300.00
13 76546316 MARON MARON, JOSÃ‰ ENRIQUE 1292.00
14 70599857 CAYTANO ARNEZ, MIRELLY LUCIA 1280.00
15 76140768 LIMA TICONA, MAYELI 1280.00
16 71560096 CONDORI CRUZ, DINA DALI 1270.00
17 74780515 JACINTO NINA, SUMMER 1270.00
18 75772969 CHAMBI CONDORI, MONICA 1264.00
19 71988946 CHOQUEMAQUI TRUJILLANO, NOEL 1260.00
20 72883241 VALERIANO MUÃ'OZ, KARL RIEMANN 1260.00
21 71000096 VILCA CHOQUE, OSCAR VIVIANO 1260.00
22 70463866 CACERES SORIA, PATRICIA PAOLA 1258.00
23 77341140 ISCARRA LOZA, YUBERTH JHOEL 1250.00
24 71822330 PILCO MAMANI, VILMA ADELINA 1240.00
25 61676432 CARI HUAQUISTO, ANAIS LUCERO 1230.00
26 77037709 CHINO CAMPOS, MAYDA ELIAN 1222.00
27 73063630 TINTAYA COAQUIRA, JHON ANTONY 1220.00
28 70263416 VILLALTA CHAMBI, MILENA NABOR 1220.00
29 70273967 PEÃ'ALOZA SUAÃ'A, JOSE ANTONIO 1218.00
30 70292476 CUPE GAMARRA, FERNANDO REEGAN 1210.00
31 74487993 MONTALICO MAMANI, MARITZA 1210.00
32 73580287 MOROCCO FLORES, PEDRO RONALD 1210.00
33 70617053 MAZA VILLENA, ANDERSON HENDRIK 1204.00
34 72119424 BUSTINZA SANCHO, FAUSTO LUSIN 1200.00
35 71785613 BEJAR MORALES, HELEN SELENA 1190.00
36 75335253 LAURA CALIZAYA, DEYVI GONAR 1190.00
37 70362861 VARGAS AÃ'AMURO, WILSON JAVIER 1190.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 7 ] Ciencias Contables
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70414056 COLQUE LIMACHI, EDWIN 1250.00
2 71960237 GUTIERREZ PERALTA, VLADIMIR 1038.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 8 ] Trabajo Social
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73513635 TICONA PINTO, SOMALIA 1420.00
2 70076201 BENITES GUTIERREZ, LIZ KARINA 1410.00
3 77475968 MACEDO MACEDO, EVELIN YVONE 1344.00
4 75374302 MANRIQUE MAMANI, HELIAN LIZBETH 1324.00
5 73313418 ANAHUA FERNANDEZ, VERONICA YASME 1322.00
6 73415142 TORRES ZEVALLOS, CORAYMA SHANTHAL 1260.00
7 77919900 AGUILAR CAMPOS, FLOR DE MARIA 1236.00
8 73648389 LARICO SAIRITUPA, MARICIELO 1222.00
9 75848585 ESTOFANERO AQUISE, ELIANE 1200.00
10 76536006 HUAMAN LARICO, KATERIN MILAGROS 1200.00
11 74860065 CAMPOS JULI, HEDILSON 1190.00
12 73651873 LAYME TACORA, YESENIA EVELIN 1180.00
13 47214871 CHAIÃ'A TICONA, SONIA 1170.00
14 73595737 CHAMBI QUISPE, MARGOTH VANEZA 1170.00
15 73265453 ANCACHI LIMACHI, WUELMER ALEX 1160.00
16 71589271 BARREDA ARPI, GABY 1160.00
17 75799709 CALISAYA PACCO, MARINA 1160.00
18 73266778 MAMANI MAMANI, SANDRA IRENE 1160.00
19 76920737 LAYME TICONA, MARICIELO ALEXANDRA 1150.00
20 75385378 HUARACHI HUACANTARA, JHOSSELIM VANEZA 1140.00
21 71372310 GONZALES ENRIQUEZ, KEYSI ALEJANDRA 1138.00
22 73649427 MACHACA LARICO, JANDRI YACIDA 1134.00
23 71378939 CUTIPA QUISPE, ADALY ROXANA 1122.00
24 63746452 ENCINAS YUJRA, MARÃA DEL CARMEN 1110.00
25 70114140 MAMANI JALLAHUI, FLOR STEFANY 1110.00
26 76928377 MURILLO BARREDA, ESSY JERALDINNE 1110.00
27 75494383 TAPIA ALCCA, ANNIE LIZETH 1110.00
28 70268672 YUCRA PALACIOS, MARILIN 1110.00
29 73461736 FLORES CHECALLA, DANITZA JUDITH 1100.00
30 73481910 SALAS CARIAPAZA, LISBETH LEYDY 1100.00
31 70817505 URURI QUISPE, JULY NANNI 1100.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 8 ] Trabajo Social
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72672435 TORRES ENRIQUEZ, JAEL XIOMARA 1140.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 9 ] SociologÃa
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75144534 SALAS NAIRA, DAYHANA LEYLA 1280.00
2 74561117 SUCAPUCA COLCA, WILBER OMAR 1246.00
3 73041809 TALAVERA PARISACA, SHEYLA AILY 1190.00
4 74162634 ZAFRA AÃ'AMURO, RAUL FABRIZIO 1180.00
5 70286258 GONZALES YNCAHUANACO, ANTHONY BRAYAM 1140.00
6 74956224 QUISPE TISNADO, ALVARO MIJAEL 1140.00
7 73521974 VELASQUEZ MAMANI, ESTEPHANY KATHYA 1130.00
8 70866913 SINTICALA MORALES, DAVID 1120.00
9 73818427 RAMOS CHOQUE, LUZ NAYLÃ 1110.00
10 77334629 PORTADA TITO, JHON EDGAR 1088.00
11 77385764 COLQUE CACERES, YOSENIA PILAR 1062.00
12 73652703 ROJAS EVEDOS, RONALDO KRILLIN 1060.00
13 70662542 SALAS MAMANI, JESÃšS 1044.00
14 71075356 MEDINA CONDORI, JOSE DAVID 1040.00
15 76987360 TARACAYO BECERRA, KELI MAYUMI 1030.00
16 75712025 MAMANI CARRIZALES, MARCK ANTONY 1022.00
17 74169127 CCALLO CAXI, ERICK ARMY 1014.00
18 75828524 APAZA HUICHI, MARIA ROSA 1010.00
19 79625931 CCARI QUISPE, EVELYN MADELEYNE 1010.00
20 71946738 CAPAQUIRA CAMAÃ'A, ELMER DAVID 1008.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 10 ] EducaciÃ³n Primaria
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70350475 MACHACA CONDORI, HUGO DARIO 1740.00
2 70203962 CUEVA ELIAS, WILLIAMS ANDREE 1644.00
3 72354300 MAMANI LIPA, LILY ROXANA 1560.00
4 71233345 LLANOS VILCANQUI, ALEXANDER SMITH 1526.40
5 72326677 MAMANI LIPA, TOMAS FRANKLIN 1521.60
6 74765949 CALISAYA FLORES, DIANNY EVELIN 1516.80
7 77240794 CHOQUE MIRANDA, YULIANA ERIKA 1512.00
8 73631521 CRUZ CALAPUJA, JHAKELINE CLARISSE 1488.00
9 72743489 FLORES PONCE, BRANDON GILBER 1468.80
10 71605037 GUTIERREZ CCARI, MILTON ROYER 1452.00
11 70106338 SALAZAR QUISPE, JOSE CARLOS 1440.00
12 70501300 APAZA ANAHUI, AMELIA 1428.00
13 74500695 OSORIO ANDIA, MIRIAM KEILA 1416.00
14 74055944 AYAMAMANI CONDORI, FREDY CRISTIAN 1404.00
15 76011560 MAMANI MAMANI, LOURDES GRACIELA 1404.00
16 46245723 CHOQUEHUANCA CHAMBI, CLAUDIO SIMON 1392.00
17 73819961 LAURA ALANGUIA, DINA ELIZABET 1372.80
18 71057797 MAMANI CONDORI, MARGOT YESENIA 1368.00
19 73315266 QUISPE CALLACONDO, LUDIM ALIMBER 1368.00
20 71950122 CHAMBI LLUTAHUI, LUCY ERIKA 1344.00
21 47139920 APAZA MOLLEAPAZA, EDSON 1332.00
22 44894098 APAZA TERAN, MARIA DEL ROSARIO 1332.00
23 76699453 HUARAHUARA CRUZ, JAVIER ELMER 1332.00
24 72838411 TOROCAHUA TORRES, JHOHAN LEONARDO 1332.00
25 71615672 MUÃ'OZ VARGAYA, TANIA MILAGROS 1320.00
26 73821074 MAMANI CALCINA, CRISTIAN JOSUE 1296.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 10 ] EducaciÃ³n Primaria
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70536985 PONGO SOSA, MIROSLAV 1183.20
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 11 ] EducaciÃ³n Inicial
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75388091 YUCRA MAMANI, MARIELLA ROSSELLING 1668.00
2 76126129 SULLCA ARIAS, YENY MARICIELO 1608.00
3 73977636 CRUZ CASTILLO, ESTEFFANY ROCIO 1596.00
4 70446004 MAMANI MACHACA, SHANEL YAHAIDA 1596.00
5 70552057 HUANCA MAMANI, NÃ‰LIDA 1526.40
6 75774792 CANO VILCA, LESLY MAYUMI 1524.00
7 76976690 ROMERO QUISPE, BLANCA NELIDA 1500.00
8 76651971 MAMANI ITO, LUZ MARIANA 1464.00
9 72367053 SIGUAIRO SONCO, MARIEL ALEXANDRA 1452.00
10 46240101 BALCONA CRUZ, EVA RAQUEL 1428.00
11 72046733 PACOSONCO GARATE, MILAGROS SOLEDAD 1428.00
12 73702518 TICONA CAIRA, DEYSI MARGOTH 1428.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 11 ] EducaciÃ³n Inicial
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71503198 ARUCUTIPA LARICO, LIZBETH AMALIA 1032.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 12 ] EducaciÃ³n Fisica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70821454 GUTIERREZ LLUTARI, ERIC BRIAN 1528.80
2 70864521 MAMANI LLANOS, CRISTIAN SANDOVAL 1428.00
3 70452261 SARMIENTO VERA, OMAR GUILLERMO 1428.00
4 71394032 CCOSI LORENZO, KARIN AZUCENA 1368.00
5 75411254 BAILON QUISPE, SHANDE BRADSON 1344.00
6 71706591 MAMANI SUCARI, LUZ MIRIAM 1332.00
7 73504584 ALANOCA RAMOS, ROGGER ANTONHY 1308.00
8 71083894 CHOQUECONDO QUISPE, DENYS ROMARIO 1296.00
9 73619608 VELASQUEZ YUJRA, EDMUNDO 1284.00
10 74152657 ANCCO HANCO, ELMER MOISES 1272.00
11 74853686 CEREZO CHAMBILLA, LUIS MARIO 1272.00
12 73648397 PACHO PEREZ, WALDIR CIRO 1248.00
13 73486189 CCOA GAMARRA, LOURDES TATIANA 1219.20
14 70921326 LOZA LIMACHI, JOSE VLADIMIRO 1212.00
15 73300727 MALDONADO APAZA, JHON ALEX 1212.00
16 60202296 MAMANI LERMA, GUSTAVO SEBASTIAN 1207.20
17 75539275 VILLALBA VARGAS, LUZ CLARITA 1202.40
18 74227475 MAMANI CHUSI, FRANCO YULINIO 1200.00
19 73237676 GONZALES MAMANI, BRAYAN JHEFFERSON 1188.00
20 74541032 TICONA HUAYTA, JESUS YOSHEP 1183.20
21 74165848 ANDRADE PERALES, JUAN CARLOS 1176.00
22 76146636 CATACHURA PACOHUANACO, RONAL 1173.60
23 72624981 BAZAN LOZA, GAEL GIANMARCO 1164.00
24 75982185 QUISPE POMARI, REINER EMERSON 1164.00
25 70665424 QUISPE SANCA, JHON EDSON 1164.00
26 74528014 ALI QUISPE, DIEGO ALDAIR 1159.20
27 76481934 TICONA ZUÃ'IGA, HENDEL 1152.00
28 73414666 MAMANI RAMOS, MARTHA BRIGIDA 1142.40
29 77907837 GAMARRA CAYLLAHUA, WALDIR FLAVIO 1140.00
30 75360073 GUTIERREZ QUISPE, JUNIOR RONALD 1140.00
31 73758798 MAMANI LUQUE, BLADIMIR NELSON 1140.00
32 73817499 SALAZAR YUNGANINA, JHOSEP JEAMPIERRE 1140.00
33 73231588 CAPACOILA ASCENCIO, GERÃ”NIMO HÃ‰CTOR 1128.00
34 72497002 FRANCO VILCA, JEAN PAUL 1128.00
35 74161081 TICONA CANAZA, DENNYS ANTHONY 1128.00
36 73024094 CALSIN JORGE, JOHAN GERSON 1116.00
37 74234537 BARRANTES ENRIQUEZ, JOEL EMERSSON 1113.60
38 75621323 HIRACHI ARPI, DIANA MARITZA 1104.00
39 70746684 JOVE LARICO, ALEX 1104.00
40 71274736 LOPEZ COTRADO, MARIA SUSANA 1104.00
41 75449179 QUISPE CCAMA, ROMMEL GIAN 1104.00
42 74818208 MIXTO OROCHE, JOHAN 1101.60
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 14 ] Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73077798 INCARROCA FERNANDEZ, YEREMI 1752.00
2 71235791 CUADROS ANCO, HERBERT ADOLFO 1680.00
3 75085287 HUANACUNI FLORES, THANIA ELIZABETH 1632.00
4 70041002 DURAN ALLPACCA, JORGE LUIS 1620.00
5 73648508 GUILLEN CHAMBI, YHAKELIN DELIA 1572.00
6 70865818 SUAÃ'A CHOQUE, ROMEL YAIR 1536.00
7 74654225 APAZA QUISPE, MARIA FERNANDA 1502.40
8 74951152 HUARACCALLO ARTIAGA, ALEXIS RUBEN 1500.00
9 76373300 CONDORI TUMI, GRECIA SAMIRA 1488.00
10 70083009 LARRAÃ'AGA CÃCERES, PILAR VÃ‰RONICA 1435.20
11 71649363 JIMENEZ CANSAYA, YAQUELIN NATALIA 1428.00
12 73302993 PARI HUARILLOCLLA, ANDREA MARYCIELO 1404.00
13 46797762 LARICO CHURATA, BEATRIZ ESTHER 1392.00
14 73930678 PEREZ RUELAS, DONNY YOEL 1380.00
15 74581549 VELIZ PILCO, SHANTAL DAYANA 1370.40
16 75732547 VILLEGAS MAMANI, RUDI CLIDER 1368.00
17 77507402 MAMANI PACORI, LISBETH KATHERIN 1356.00
18 70033562 SUASACA SUCAPUCA, HUBER 1356.00
19 71492095 CONDORI ARACAYO, OSMAN HECTOR 1327.20
20 73545618 MAMANI CHECASACA, RUTH ESTHER 1315.20
21 73643282 HUANACUNI LAURA, GRICELDA 1308.00
22 74352621 SURCO MACHACA, ELVER KLEVER 1288.80
23 73385800 QUISPE CAYLLAHUA, RUDY ELVIS 1286.40
24 70518891 LIMACHI JAMACHI, XIMENA SOLEDAD 1284.00
25 75238236 MIRANDA COSI, EDITH VANNERY 1284.00
26 60213905 URIARTE PERALTA, ANGHELI ALEJANDRA 1284.00
27 73606304 NINA ASTETE, YUDMARY MARGOTH 1272.00
28 73773009 CHANCA CCANSAYA, HARRY FERGUS 1260.00
29 73809753 PACCOSONCCO LIMACHI, ELVIS CLAUDIO 1260.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 14 ] Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 42245473 TURPO FRISANCHO, ADMER ALCIDES 1428.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 15 ] Educ. Sec.: Ciencias Sociales
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75396984 ARIAS CURO, ELVIS MAXIMO 1807.20
2 46618458 HUAMANI QUISPE, JOSE MANUEL 1670.40
3 73477382 CONDORI PERLACIOS, ALEX RODY 1584.00
4 74349197 TICONA SUNI, CRISTIAN ANDY 1548.00
5 73473687 HANCCO MONTALVO, GUIDO 1488.00
6 73758757 CALLA QUISPE, DANNYDIA PAMELA 1440.00
7 77161015 FLORES PAMPAMALLCO, KEVIN 1440.00
8 77243017 QQUELCCA SANCHO, GLADYS 1404.00
9 72772908 QUISPE ARELA, PEDRO LUIS 1380.00
10 73584186 COELLO MAMANI, MARELY FIORELLA 1368.00
11 71958524 DAVILA CALLOHUANCA, JOSE FERNANDO 1356.00
12 74701954 TITO CHAMBI, DANTE FRANZ 1332.00
13 71525835 CHARCA QUISPE, SINDY 1324.80
14 73382300 CCALLIZANA AFARAYA, MARK ANTONY 1296.00
15 46067749 MARIN PANCCA, CLEDY SUZHY 1296.00
16 72676458 DUEÃ'AS LAURA, SANDRO HARDY 1272.00
17 75551653 LLUTARI PARILLO, LILIAN 1264.80
18 73952567 CANAZA ARPI, YASMIN EDITH 1260.00
19 62718847 CHOQUEHUANCA GALLEGOS, JORGE JOSUE 1260.00
20 42912517 QUISPE CUTIPA, JUAN CARLOS 1260.00
21 74780526 MAMANI ZAPANA, REYNA ANALY 1224.00
22 43687435 ATENCIO MAMANI, EDWIN 1221.60
23 73492353 APAZA HALANOCA, ALONSO HOLGER 1212.00
24 47407847 ENRIQUEZ GUEVARA, PILAR NOHEMI 1212.00
25 71128526 Ã'AUPA CHOQUEHUANCA, HIALMAR DISNEY 1200.00
26 74394449 CHUQUIMAMANI QUISPE, REYMER HUBER 1188.00
27 70417972 MAMANI VILCA, MELVA LILI 1188.00
28 76033362 NINA ZUBIETA, ROYER DANNY 1188.00
29 73592699 DE LA CRUZ SALGUERO, OSCAR MARTIN 1185.60
30 72815551 LORENZO CRUZ, ANDEL VALERIO 1180.80
31 76057324 PANCCA SARDON, MARY CARMEN 1178.40
32 71008046 MENDIZABAL GUTIERREZ, LIZBETH ELVA 1176.00
33 76684634 LLANOS VARGAS, LISBETH ANABEL 1164.00
34 71372279 LUQUE GONZALES, WILLIAM ANTHONY GARY 1164.00
35 73525467 VILLASANTE NINA, DENITZA FLOR 1152.00
36 76834703 COILA LUJANO, YUNIOR ELOY 1140.00
37 76922325 AJUAHUANA TITO, NILTON 1128.00
38 73062207 ARIAS THULA, JACKELINE YULISSA 1128.00
39 70208353 COYLA GIHUALLANCA, DAVID 1128.00
40 73775769 CALSIN ZAPANA, SUREYMA ZUMNY 1116.00
41 72580599 MARIN HERRERA, KELLY LIZETH 1108.80
42 73022549 CERVANTES VELASQUEZ, JUAN YEYSON 1104.00
43 73579330 MAMANI LLAMPI, WENDY NOHEMI 1104.00
44 76680337 QUISPE QUISPE, DORIS NELIDA 1104.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 17 ] AntropologÃa
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75277535 ORTIZ MAYHUIRI, DARWIN NOÃ‰ 1320.00
2 77230357 TICONA CONDORI, EDY RONALDO 1270.00
3 76681055 CONDORI OCHOCHOQUE, MISLENIA 1252.00
4 77031496 MAMANI HUANCA, ANDY JAVIER 1250.00
5 76059180 MAMANI FLORES, FIDEL EDILBERTO 1170.00
6 73511339 RAMOS RAMOS, MILWARD BENJAMIN 1160.00
7 75976195 CHURA CCALLA, JOHAN ALDAIR 1150.00
8 70452969 LLANOS FLORES, YADHIRA SHIOMELY 1140.00
9 77027922 AFARAYA PILCO, HENRY 1134.00
10 75024431 CALLA QUISPE, HELEN MARI LUZ 1130.00
11 75412943 ARBULU CCAMA, DEYSI 1120.00
12 46955552 TORRES BUSTINCIO, HENRY LIDIO 1110.00
13 73123706 TAPIA COSIO, SERGIO PABLO 1100.00
14 72960525 QUISPE JARA, JOSE GUILLERMO 1080.00
15 70941515 CHAMBILLA FLORES, ALVARO DENNIS 1072.00
16 75503206 CCAMA TITO, DANILA EDITH 1070.00
17 44594090 GARCIA CALIZAYA, ALICIA YONY 1034.00
18 75805077 MAMANI YUJRA, LESLY ESTEFANI 1030.00
19 77220126 ESCOBAR LAURA, JOSÃ‰ ALEX 1028.00
20 76915967 CONDORI TICONA, CRISTHIAN DANIEL 1024.00
21 70452984 VELASQUEZ CACERES, JOHANNES MARCHELO 1020.00
22 70998852 NEIRA MAMANI, ALEXANDER LIDER 994.00
23 74801360 PARICANAZA CONDORI, JUDITH 990.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 18 ] Derecho
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70054361 CHANINI CUTIRI, VALERIA ENMA 1590.00
2 74303535 COA COILA, PAOLA LISSEL 1580.00
3 72305156 MERMA CABRERA, ROCIO MILAGROS 1470.00
4 73313407 MAMANI AQUISE, AMILCAR ANGEL 1450.00
5 74770067 HALLASI CALLATA, ALVARO LENIR 1430.00
6 76334189 AQUISE CALLOAPAZA, LUIS FERNANDO 1428.00
7 75251757 LAURA LIPE, JHOAN JESUS 1422.00
8 73483799 LOZANO MENDOZA, JOYSS YADIBETH 1420.00
9 74054933 ROQUE MAMANI, ALEX HORACIO 1418.00
10 70507045 ROJAS PALOMINO, OSCAR RAUL 1410.00
11 77057792 CARI CALCINA, KARINA MAGDALENA 1380.00
12 45734991 ANAHUA APAZA, ALEXANDER EFRAIN 1370.00
13 73648309 TARAPA GARCIA, HELIANN LIZETH 1362.00
14 76040793 CCALLO TICONA, VERONICA PAMELA 1360.00
15 71498526 HURTADO SALAS, GERSON MOSHEH 1350.00
16 75266093 PARI HILASACA, POL JHONATAN 1350.00
17 71503743 YTUSACA MAMANI, REYNALDO 1350.00
18 70201035 CHIPANA TARQUI, YHON YONATAN 1346.00
19 75694326 HUARAHUARA QUISPE, ANNAYELY YENNIFER 1330.00
20 74301263 MAMANI QUISPE, CARLOS JAMIL 1330.00
21 73649889 VICHATA CONDORI, RODRIGO 1330.00
22 73523438 CAHUANA TACURI, CHRISTIAN KEVIN 1320.00
23 70280102 CHARAJA VILCA, DIANA YOMIRA 1320.00
24 70769167 DAVILA QUISPE, ALEX CESAR 1320.00
25 70557856 LAURA VALERO, MERY 1320.00
26 73908186 COLQUE CRUZ, IVONNE CAROLA 1310.00
27 41720060 QUISPE VELASQUEZ, ERICK IVAN 1310.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 18 ] Derecho
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71788810 ARAPA TICONA, JUAN CARLOS 1130.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 19 ] Turismo
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 74395024 MAMANI NUÃ'EZ, JOAQUIN EDUARDO 1190.00
2 73417293 MOYA CCALLO, LOLO RONALDIÃ'O 1180.00
3 77081874 PINTO CHOQUE, BLANCA ALEXANDRA 1180.00
4 76950726 JAHUIRA ARPITA, ARNOLD JHORDI 1170.00
5 74235001 PEQQUEÃ'A LLANQUI, ANDERSON TOMMY 1062.00
6 73130989 VILCA GUTIERREZ, KEYTH EMILY 1062.00
7 70941469 SANGA MAMANI, JESUS EDGAR 1060.00
8 73651155 VALERO MAYHUA, JEMAYSA QUIARA 1060.00
9 73517849 TURPO PONCE, BRIAM 1050.00
10 74808062 CHURA PARI, ANA CRISTINA 1042.00
11 75007758 CAYLLAHUA SURCO, RAUL RONALDO 1020.00
12 75942169 ANDRADE APAZA, GREYCI PAMELA 1010.00
13 74575038 CHAMBILLA MAMANI, CRISTIAN JAVIER 1010.00
14 71007931 CRUZ MAMANI, SINTIA SUSANA 1010.00
15 74857780 PAZ NUÃ'EZ, GRACIELA 1010.00
16 70080950 VARGAS TICONA, KARTHLIN JESUS 992.00
17 72461058 QUISPE MARCA, RODRIGO SANTIAGO 990.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 19 ] Turismo
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70312880 AGUILAR QUISPE, MIRELIA PAMELA 1120.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 20 ] Ciencias de la ComunicaciÃ³n Social
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 76654243 NAVIA QUISPE, BRANDON JULIAN 1360.00
2 70364187 COARITE TITO, ROSALINDA SOFIA 1350.00
3 72743479 SANDOVAL CHACON, MARIELA 1320.00
4 75099230 NAVARRO CACERES, JOSUE ALEXANDER 1270.00
5 70312860 MANZANO SALAS, ZARELA MILAGROS 1250.00
6 70989362 LOPEZ RUIZ, ALEXANDRA MAYLE 1240.00
7 70292929 RODRIGUEZ QUISPE, BLANCA EVELYN 1240.00
8 74973566 GOMEZ LUPACA, FERNANDO GOKU 1170.00
9 73250420 HUANACUNI GARCIA, KELVIN CLINTON 1170.00
10 72682181 ALARCON SUAÃ'A, LUZ GABRIELA 1162.00
11 72946098 MAMANI CHOQUEMOROCO, CAMILA MILAGROS 1160.00
12 76853521 LOPEZ MAMANI, WILBER 1140.00
13 75583248 MENDOZA CHOQUE, HAROL YAMIL 1140.00
14 71441866 ORTIZ OVIEDO, KEYDI ROSITH 1140.00
15 74879039 CONTRERAS MESTAS, ELVIS NILVER 1130.00
16 77153819 OCHOA HUARANGA, RUTH ALEJANDRA 1126.00
17 74440415 FLORES QUISPE, KIRA ROMINA 1124.00
18 73525857 CAMPOS ALVAREZ, ADRIAN GUILLERMO 1120.00
19 74217715 MAMANI CUSI, JHON FRANS 1120.00
20 70839191 PEREZ PEREZ, RUTH KARINA 1110.00
21 74314386 VILLANUEVA MOLLO, ARMANDO 1098.00
22 71736515 AQUINO SANCHEZ, DEIVID 1090.00
23 73225838 MAMANI COAQUIRA, ESTEPHANY CELESTE 1090.00
24 47395929 SALCEDO MAYTA, DREXLER GUSTAVO 1090.00
25 70707765 CARPIO CAMACHO, JHON JOSE 1080.00
26 77071903 FLORES MARCA, DANITZA CAROL 1080.00
27 73250430 LLANOS HINOJOSA, EDUARDO 1080.00
28 47133287 CALSIN YANARICO, SHALY REGINA 1074.00
29 72517905 PARI CABANA, ELEABETH 1070.00
30 75049577 QUISPE PINAZO, RONALD EDILBERTO 1070.00
31 77128652 SOLANO MAYTA, FRANKLIN BILLENGURST 1070.00
32 73592671 HANCCO PUMA, LISMER SADDAM 1044.00
33 70153300 MAMANI CCALLO, LIZBETH 1042.00
34 71958357 PUMA CHOQUE, KEVIN RAUL 1042.00
35 75383267 QUINTO JULLIRI, LIZETH HAYDEE 1040.00
36 76053487 QUISPE CCARI, YESICA MARTHA 1040.00
37 70145507 PIMENTEL POMA, GISELA 1034.00
38 72743467 SANCHEZ APAZA, MILWAR KEVIN 1030.00
39 76803854 CENTENO CCACCA, MILAGROS MABEL 1020.00
40 73623746 TAPIA BARRERA, TATIANA LISETTE 1010.00
41 70258394 BELIZARIO TITO, SANDRA GIANILA 1000.00
42 72179975 HUARACALLO APAZA, ZULMA YASMÃN 1000.00
43 72535525 RODRIGUEZ SALAS, SELENY MARGARITA 1000.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 21 ] AdministraciÃ³n
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71552595 HANCCO CONDORI, HUBER RAUL 1450.00
2 77704958 BAILON CRUZ, ANDRE ALBERTO 1440.00
3 74720671 FLORES JINEZ, GLUDER EDSON 1420.00
4 72463008 TACO AVILES, MILTON HIROSHI 1420.00
5 76042792 QUISPE HUARACHA, WALCOTT VIDAL 1390.00
6 73311195 CCAMA CRUZ, ALBERT BRAYAM 1380.00
7 71931714 JUCHATUMA CACERES, PRUDENCIO 1352.00
8 75348762 CHAMBILLA HUANACUNI, ANDREA LIZ 1330.00
9 77804580 LUNA PERALTA, LIZETH 1328.00
10 76926217 CARRASCO HANCCO, LUIS MIGUEL 1322.00
11 73171960 CHAMBI MAMANI, KIANA MELANY 1322.00
12 71378828 CALSIN INCAHUANACO, SONIA ANGELA 1310.00
13 60422528 CARI MAMANI, KIARA YOSELIN 1300.00
14 73641394 ARUAPAZA HUARACCALLO, MIGUEL ANTAURO 1290.00
15 73968848 CUNO DUEÃ'AS, JOSSY LAURA 1290.00
16 76814856 TICONA ENCINAS, YOSELIN 1288.00
17 71715481 CAUNA MUCHICA, JAMES KELVIN 1280.00
18 76849036 ZANABRIA CONDORI, NAHOMY ARIANA 1270.00
19 71462777 ALARCON PAREDES, LUIS FERNANDO 1260.00
20 73650142 AGUIRRE HUAYNACHO, EDHY CRISTHIAN 1250.00
21 76609567 VILCA CCOA, ITATY MARYORY ARECELY 1250.00
22 70126099 APAZA QUISPE, LEYDY ROCÃO 1230.00
23 73807490 IQUIAPAZA RUELAS, ROYER 1230.00
24 74209071 LOPEZ HUANCA, JEAN PIERRE 1230.00
25 70169588 QUILLCA QUISPE, DERLY JHON 1230.00
26 70308455 CUTIPA FLORES, MARIA LUZGARDA 1220.00
27 41681945 RODRIGUEZ BERMEJO, HUGO ALEXANDER 1214.00
28 73309837 CUTIPA APAZA, EVER DAVID 1210.00
29 73504577 MAMANI FLORES, JHOEL KEVIN 1210.00
30 73651786 QUISPE LANZA, RUTH NOEMI 1210.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 21 ] AdministraciÃ³n
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70657663 CALSIN CHURATA, OCTAGON IGA 1156.00
2 72514052 PANIURA CHOQUE, ANDERSON SERGIO 1044.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 23 ] IngenierÃa AgronÃ³mica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 76660444 MAMANI MENDOZA, JULIA MARITZA 1788.00
2 70866918 MURILLO CRUZ, JOSEPH ALI 1548.00
3 73266574 ALATA CONDORI, ANTHONY BRAYAN 1418.40
4 73644534 HUALLPARTUPA SOLOISOLO, ANTONY ALEXANDER 1380.00
5 75396576 CAÃ'AZACA CAHUAPAZA, JHEFERSON DANY 1368.00
6 70273979 PACOMPIA CALISAYA, SHANNY ROSSANA 1368.00
7 77133494 SOLOYSOLO OJEDA, JHON YERSON 1368.00
8 77684069 ANCCO TIQUE, LUIS EDUARDO 1356.00
9 75518360 MOYA APAZA, JORGE LUIS 1356.00
10 77227721 GOMEZ MARON, KENEDY 1344.00
11 73645882 PHOCCO ARIZAPANA, JEREMY MEYLI 1344.00
12 70109929 VALERIANO CARRILLO, JOSE CRISTIAN 1324.80
13 73771691 CABANA RAMOS, RONALDO YASMANI 1284.00
14 71792343 CHECALLA PAREDES, GUIMO WALTER 1272.00
15 76907770 VERASTEGUI SANCHEZ, MARIAN MAYELY 1267.20
16 72851338 PRADO CASTILLO, MARITZA OMAIRA 1260.00
17 77027916 HUALPA APAZA, DINA JHESENIA 1236.00
18 73277939 MUSAJA CALISAYA, KEVIN MARK ANTONY 1236.00
19 73368041 TAZA ALVAREZ, RUTH 1236.00
20 74504099 MAMANI LÃ”PEZ, MARTHA DEYSI 1226.40
21 70830350 ANAHUA VILCA, FRANCISCO HEADER 1224.00
22 73041387 MAMANI ATENCIO, MOABITA NOEMI 1224.00
23 47152804 RAMOS FLORES, AURELIO IVAN 1216.80
24 70900652 LAURA MULLISACA, ROLY JAINER 1200.00
25 73906404 PELAEZ SACACA, TITO GABRIEL 1200.00
26 70126819 HUANCA CONDORI, MILUSCA 1188.00
27 73131026 MAMANI DE LA CRUZ, JAMES FERMÃN 1176.00
28 72175065 VILLANUEVA QUISPE, MILAGROS LEYDY 1176.00
29 76855780 TINTAYA CCASO, RONY EDIRSON 1164.00
30 77339329 LORENZO PALLI, NAY HELEN 1152.00
31 70848020 QUISPE SONCCO, SONIA YOVANA 1152.00
32 71945176 YANQUI YANA, WASHINTON JOSE 1140.00
33 77380659 ANCCO TIQUE, ROCIO 1137.60
34 75252569 MAMANI PARI, EDWIN KARIN 1128.00
35 73814316 SARMIENTO HUANACUNI, ANAID 1125.60
36 73525597 SUASACA ITO, OMAR BECKAM 1120.80
37 73487498 YUCRA MACHACA, YANELY NINFA 1120.80
38 74314649 AYNA TELLEZ, BIANKA NOELIA 1116.00
39 70946414 CHUA MAMANI, ALCIDA LOURDES 1116.00
40 70391053 HUALPA RAMOS, JOHN ANDERSON 1116.00
41 73648677 MAMANI MAMANI, ROGER WILIAN 1108.80
42 73386860 ALCCA RAMOS, DENIS RAUL 1104.00
43 73952921 MAMANI CRUZ, KRISTIAN ALCIDES 1104.00
44 45950437 MAMANI MAMANI, ELVER WILSON 1104.00
45 75277371 CURRO QUENTA, LUIS SERGIO 1080.00
46 73645883 PHOCCO ARIZAPANA, JOHAN ALBERTH 1068.00
47 72121955 TURPO MAMANI, YHAIR JUNIOR 1068.00
48 76869271 USEDO QUISPE, JULIO CESAR 1056.00
49 74527223 QUISPE CHALCO, JAMIL RODRIGO 1053.60
50 73595475 GUTIERREZ NINA, LISBETH SORAIDA 1046.40
51 75383203 AQUISE CRUZ, YURI ANTONI 1044.00
52 47371037 MAMANI LOPEZ, ESEQUIAS MISRAIM 1036.80
53 74164405 MAMANI GUTIÃ‰RREZ, LILYA GRISEL 1032.00
54 75402033 JIMENEZ QUIÃ'ONEZ, JOSE DAVID 1027.20
55 73608229 CALLI COAQUIRA, KARINA 1012.80
56 71348902 AFARAYA ALCA, NELSON YONY 1008.00
57 76949297 APAZA VIAMONTE, YHON HILBERT 1008.00
58 71044790 LAURA QUENTA, MARIANA MILAGROS 1008.00
59 75943682 MULLAYA ESCOBAR, NILVER RAMIRO 1008.00
60 74966331 RAMOS ARPASI, DENILSON OMAR 1008.00
61 80446427 MACHACA MAMANI, BELIZARIO RENE 996.00
62 47501715 CACERES SUNI, EDWIN JESUS 993.60
63 75851711 AMACHI CAHUANA, ULISES MARIN 988.80
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 24 ] IngenierÃa EconÃ³mica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 75374262 QUISPE ADCO, WILFREDO 1516.00
2 70203957 NEGREIROS ALVAREZ, NESTOR ROBERT 1482.00
3 73432143 VILLALBA QUISPE, JHONY AFNERT 1430.00
4 73580448 BUSTINZA HILCA, ERICK GUSTAVO 1410.00
5 70140993 CHOQQUETINCO CONDORI, DEYSY MEDALY 1400.00
6 70077653 MAMANI GOMEL, DEYSI NATALY 1386.00
7 71522190 CCALLA ORUCHE, ELMER DAVID 1380.00
8 73520253 ROMANI COTOHUANCA, DIEGO ADOLFO 1380.00
9 70205194 CUENTAS CASTILLO, KEVIN ALAN 1370.00
10 72436190 MACHACA PALOMINO, CARLOS FERNANDO 1370.00
11 73122015 VILCA COAQUIRA, CESAR 1370.00
12 70864453 LUNA MERMA, JACQUELINE YULISSA 1350.00
13 76142523 ISIDRO ALANGUIA, ELVIS ROY 1344.00
14 72450260 QUISPE ALARCON, DAVID 1342.00
15 76877815 MAMANI ROJAS, HENRY JHOEL 1330.00
16 72111229 LUJAN VELASQUEZ, ALAIN ROMUALDO 1306.00
17 70299539 CALDERON PAUCAR, JUNHIOR YASSIN 1300.00
18 70182436 LOPE YUCRA, CRISTIAN JEAN CARLOS 1300.00
19 75106955 MAMANI CANAZA, JHON BRYAN 1300.00
20 73313387 VILLAHERMOSA MAMANI, JORGE LUIS 1300.00
21 70318306 QUENTA BANEGAS, JEANMARCO 1290.00
22 72743836 SEQUEIROS GALLEGOS, JAIRO ROBERTO 1290.00
23 71312215 ANCCO AQUINO, MAZIEL 1274.00
24 73648256 ALANOCA QUISPE, BRAYAN ROMAN 1270.00
25 71936423 FERNANDEZ GUTIERREZ, DAVID DARIO 1270.00
26 73146483 HUANCA QUISPE, RONALD NICOLAY 1270.00
27 74956211 PAYE PEREZ, JAIR SHANNON 1270.00
28 75521400 ARAPA TORRES, LIZ KAROL 1260.00
29 70500037 CAYLLAHUA MAMANI, JOSUE RIVALDO 1260.00
30 75374327 MAMANI CONDORI, DARIO 1260.00
31 75841047 RIVA POMA, LISETH ERIKA 1260.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 25 ] IngenierÃa de Minas
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73646911 PACOMPIA HUMPIRI, WILBER RODRIGO 1590.00
2 74563137 CAIRA SUCAPUCA, HENRY 1380.00
3 73417298 CARCAHUSTO TUMBILLO, PAUL JHERSON 1350.00
4 70302110 CRUZ APAZA, DAVID 1300.00
5 70424384 QUISPE TITO, EDISON 1250.00
6 71462694 OSNAYO MAMANI, PEDRO CESAR 1240.00
7 74822806 POMA CHOQUEHUANCA, ANGEL GUSTAVO 1230.00
8 60177761 QUEA CHAIÃ'A, NEIL BRIAN 1192.00
9 72079300 JIMENEZ VALDIVIA, MARCO ANTONIO 1190.00
10 74289353 CCOA VILCA, ERICK YOURDAN 1182.00
11 71514785 CHURATA QUISPE, JHON ALEX 1170.00
12 75195782 MAMANI HUANCA, DONAL JUSTO 1170.00
13 71011780 MESCCO HUAYNAPATA, LUÃS RONALDO 1170.00
14 77470639 NINA QUISPE, CRISTHIAN MARTIN 1158.00
15 70614245 BALCONA ALAVE, FERNANDO ALDAIR 1146.00
16 70093729 MELO CRUZ, LUIS ALEXANDER 1140.00
17 77240071 SOTO RAMIREZ, RICK BRIAN 1140.00
18 75950131 SUCASACA YANQUI, JOEL RIDER 1140.00
19 71655697 CHECALLA SARDON, JEANS ANTONY 1134.00
20 71452710 BARRANTES MESCCO, WENDEL ALEXIS 1130.00
21 73525439 CCANSAYA TAYPE, BRADY CESAR 1120.00
22 71374900 HUAMAN CCOYA, YUL LEONEL 1120.00
23 75805032 HUARAHUARA HUARAYA, JACK 1120.00
24 73527031 LAIME QUISPE, URBANO VIDAL 1120.00
25 75061336 VILCA HALANOCCA, PERCY ELVIS 1120.00
26 73712269 CHOQUE QUISPE, DIEGO ALDAIR 1114.00
27 77158014 APAZA HUATA, RONALDO JUNIOR 1110.00
28 71055243 SERNA PANCCA, ADAN SMITH 1110.00
29 75051620 MARTINEZ FLORES, ZAMANTA ALEXANDRA 1092.00
30 72003845 LUQUE QUISPE, ESTEFANY ANHELA 1090.00
31 71282671 AGUILAR CALLACONDO, MYRIAM SMERALDA 1080.00
32 73526468 GALVEZ VENEGAS, NIGHEL DYCK 1080.00
33 75711033 VARGAS VARGAS, RENAN WALTER 1080.00
34 76723184 CUCHUYRUMI QUISPE, ELIAS PLACIDO 1060.00
35 77290650 FERNÃNDEZ TURPO, JEAN PIERRY 1060.00
36 73818728 GUERRA NAYRA, DAYANA MILAGROS 1056.00
37 70682165 CAPACOILA QUISPE, LUISINHO 1050.00
38 73523576 FLORES HUAMAN, JUVENAL 1050.00
39 70366628 TRISTAN MOLLOCONDO, FERNANDO 1050.00
40 70170189 CUEVA MENDOZA, NELSON YOBANI 1044.00
41 74808157 APAZA CAUNA, JOSÃ‰ LUIS 1040.00
42 74206029 CCALAHUILLE DAMIAN, VICTOR 1040.00
43 70167594 VELASQUEZ RAMOS, CHRISTIAN 1040.00
44 71860004 MONTENEGRO QUISPE, BHRANDONM JHULLMERT 1036.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 26 ] IngenierÃa GeolÃ³gica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73906382 QUECAÃ'O MACHACCA, NADALIT NIMELDA 1390.00
2 71792471 ALARCON PEREZ, MANUEL EMILIANO 1360.00
3 72453613 PACCO CONDORI, MELANI 1350.00
4 70998186 ESCARCENA CALSIN, MILENE ARACELY 1330.00
5 75381650 ALVAREZ HUANCA, ANGEL RODRIGO 1320.00
6 74956237 TURPO PANCA, RONALD 1320.00
7 77291420 JAVIER MALDONADO, ALEXIS JOSE 1300.00
8 70286640 TICONA NEIRA, GIANCARLOS EDUARDO 1260.00
9 78721010 CONDORI CHANCATUMA, JEAN MARCO 1200.00
10 74575112 VILCANQUI MUSAJA, BRAYAN PAUL 1200.00
11 73428893 LUQUE OCHOA, ALDO DANILO 1190.00
12 72907199 MENDOZA CONTRERAS, ALBERTH 1164.00
13 70608924 ILAQUITA ESTOFANERO, YOEL NELSON 1140.00
14 73386959 PARI SARAZA, RUDY DOX 1140.00
15 72884757 VALERO QUISPE, PAUL LENIN 1140.00
16 74175091 CORNEJO TICONA, ROSA LUZ 1130.00
17 78197281 GUTIERREZ PACCO, GUIDEN ULISES 1130.00
18 70050791 TEBES CENTENO, BILL CRISTHIAN 1124.00
19 72431564 GUEVARA CONDORI, FERNANDO RUIZ 1120.00
20 72425932 MAMANI MAMANI, CLARA YOSELIN 1120.00
21 70865840 QUISPE PARILLO, ROCIO 1110.00
22 73039119 CONDORI TAPARA, JEFERSON HOMERO 1096.00
23 74561981 ESCOBEDO CONDORI, FERNANDO JOSE 1090.00
24 76841800 MAMANI SANCA, BEATRIZ YESICA 1090.00
25 72009833 HANCCOCCALLO PAUCCARA, KLEBER 1080.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 26 ] IngenierÃa GeolÃ³gica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70828964 CONDORI BARRIOS, EVO MESIAS 1070.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 27 ] IngenierÃa MetalÃºrgica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71955417 PUMA MACHACCA, EDWIN RUEL 1548.00
2 72399229 PEREZ MULLISACA, VICTOR JUNIOR 1344.00
3 74060868 YAPO RAMOS, JHADERWUILER RYCH 1332.00
4 70097191 ACERO CABALLERO, ALEXANDER HIRO 1310.40
5 74835765 HUANCA CHOQUEJAHUA, MARCO JOSSSIP 1308.00
6 75975094 QUISPE LUQUE, DIEGO FELIX 1296.00
7 74359738 HUASCUPE NINA, ISAIAS 1284.00
8 73481311 CAHUANA CALSINA, FRANK RONNY 1272.00
9 74465157 CONDORI QUICO, JUAN MANUEL 1262.40
10 70821470 BARRIONUEVO PARIAPAZA, MANUEL JESUS 1252.80
11 76911720 QUISPE DIAZ, YORDY DENNIS 1188.00
12 73820730 HUARANCCA VILCA, YAKELIN ZENAYDA 1176.00
13 60324155 MENDOZA ANCHAPURI, KENYI JHEYSON 1164.00
14 71998272 HERCILLA PALOMINO, ALYSSON STEFANY 1152.00
15 73804858 MAMANI CAHUI, SAHRIA 1142.40
16 73230703 CALCINA MAMANI, GIMENA 1140.00
17 73763970 LEQQUE VALENZUELA, CRISTIAN CIRO 1140.00
18 74835839 WIRACOCHA ANCHAPURI, RUTH BETZABE 1140.00
19 73082564 YUCRA YUCRA, ELVIS ALONSO 1116.00
20 75997722 MONROY BERNEDO, FRANKLIN IVAN 1080.00
21 71040158 TIQUILLOCA HOLGUIN, ESTEFANY 1080.00
22 76288262 SARMIENO YUPANQUI, ERIKSON DAVID 1075.20
23 73143119 ESPINOZA HUAYTA, DANITZA MARIELA 1053.60
24 70834083 HUANCA CHOQUE, ALEXANDER ASCENCIO 1044.00
25 73522905 CHURA ARONI, YASMIL MAYRUTH 1034.40
26 75495090 MOJO HINOJOSA, CHRIS YESENIA 1020.00
27 73789532 SANTANDER MAMANI, YOARSON AMERICO 1020.00
28 78012185 CCOPA BUSTINCIO, CHRISTIAN BERNARDO 1008.00
29 73351030 QUISPE ARROSQUIPA, DANIEL 1008.00
30 75571680 QUISPE PAMPA, CRISTIAN EDSON 1008.00
31 74702263 ROJAS CCANCCAPA, RUTH YODILY 998.40
32 74348325 CALLO LOZANO, JOSE LUIS 996.00
33 77322292 LAGUNA SAICO, NANCY MARGOTH 996.00
34 72417036 MENDOZA CUENTAS, HAROLD JOSSUE 996.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 28 ] IngenierÃa QuÃmica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73199296 YANAPA PHOCCO, JOSUE 1800.00
2 70095163 QUISPE CRUZ, EDITH LUCERO 1788.00
3 73873674 DUEÃ'AS FLORES, JUAN DIEGO 1380.00
4 75948780 GAMARRA VICENTE, NAYHUA ORIANA 1380.00
5 76989361 HALLASI TACCA, HENRRY ANDHHERSON 1356.00
6 76223012 LUICHO FLORES, JHOSEF ABEL 1320.00
7 70615026 CHAIÃ'A TAPIA, GIANCARLOS GIORDAN 1296.00
8 75755375 LIMA PACHA, LUIS FERNANDO 1296.00
9 73797621 MUÃ'OZ CHILI, YESENIA SHARMELY 1284.00
10 71883279 COAQUIRA ARIAS, JEAN CARLOS ABNER 1272.00
11 72197733 FUENTES QUISPE, JOSE ANDRES 1260.00
12 73600268 AZA CHAYÃ'A, EDGAR ALERCIO 1248.00
13 75601199 CCAMA MASCO, CARLOS RAFAEL 1248.00
14 76698701 BOTETANO MAMANI, DIANET 1236.00
15 75082204 CHOQUE PILCO, NELIDA 1236.00
16 76987350 AGUILAR GONZALES, JURGUEN JANPIER 1224.00
17 47580842 BONIFACIO PAUCAR, ROLANDO FELIPE 1224.00
18 76619596 CHOQUE MARTINEZ, LUZ DE MARIA LISBETH 1224.00
19 75949474 MAMANI QUISPE, ZENAIDA MILAGROS 1224.00
20 75613403 MULLISACA LLUNGO, YHON EZMELIN 1212.00
21 73652859 MACHACA LARICO, GUZMAN LIZARDO 1200.00
22 73694215 YAMPARA IQUISI, LEYDISUSAN 1200.00
23 73939159 BACA CRUZ, BRAYAN ALEXANDER 1197.60
24 73943751 MAMANI HANCCO, INDIRA ZAMANTA 1195.20
25 75433285 CHOQUEMALLCO TICONA, YENY 1183.20
26 73645283 ANDIA VELAZCO, ROSANGELA ADRIANA 1176.00
27 74725665 APAZA QUENAYA, SUNMY DEL PILAR 1176.00
28 71741935 CCASA CCAHUANIHANCCO, DARWIN HECTOR 1176.00
29 70181367 QUISPE CHOQUE, NELIDA RUBY 1176.00
30 77078149 SANCHEZ MAMANI, BRANY 1176.00
31 62528085 GALINDO MIRAMIRA, JULIA DANIELA 1168.80
32 77708513 CACERES QUISPE, MILTON RONALDIÃ'O 1164.00
33 73814262 CAYO CHOQUEHUAYTA, DENNIS YOUNG 1164.00
34 70812938 CUBA MELGAR, WILLIAMS RANDAL 1104.00
35 77485195 QUISPE QUISPECONDORI, WILANDER 1092.00
36 70577205 MAMANI COILA, JUDITH MARGARITA 1075.20
37 71233344 FRANCO ALCOS, BRYAN 1072.80
38 75576297 CANAHUIRE DIAZ, JEAN CARLOS 1068.00
39 73240231 MAQUERA FLORES, LENIN 1068.00
40 72966311 QUISPE TUNCO, LENIN PACHAKUTE 1068.00
41 70459539 CHAVEZ CHURA, MIRIAN ROSMERY 1051.20
42 76225351 CATACORA CCALLI, VILMA LUCIA 1048.80
43 76932915 MAMANI HUACASI, ROXANA 1044.00
44 75218878 QUISOCCALA GUTIERREZ, BLAKELY JULISSA 1044.00
45 71764396 VALERIANO MARTINEZ, ESTHER FANNY 1044.00
46 76925522 QUISPE RAMOS, ANNY CAMILA 1039.20
47 74436287 BELIZARIO TICONA, RUTH NOEMI 1032.00
48 77490054 LOZADA SALAS, IMANOL ANTONI 1032.00
49 74809175 CHOQUECOTA CHAPARRO, HUGO BLAS 1020.00
50 76697843 MANRIQUE MAMANI, DIEGO FERNANDO 1020.00
51 76953779 NAJAR ILLACUTIPA, ALDAIR GUALBERTO 1020.00
52 76762340 RAMOS LERMA, EDDY EMERSON 1020.00
53 73386664 SAYCO LIMA, JHON ANTHONY 1020.00
54 70868928 VELASQUEZ MAMANI, JHON ANTHONY 1020.00
55 73645425 VILCAPAZA ZEBALLOS, RONALD JHON 1020.00
56 75555304 JIBAJA SUCA, EDITH LILIA 1008.00
57 77423749 LIPA SOSA, JULIANA 1008.00
58 75574057 CUTIPA LERMA, MELANIA YAQUELIN 998.40
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 29 ] IngenierÃa EstadÃstica e InformÃ¡tica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71792425 CASQUINO TICONA, JORGE ROMEL 1752.00
2 77497740 AYCAYA PACO, YHACK BRYAN 1488.00
3 70842733 CONDORI ESPINOZA, RUBY AYMARA 1464.00
4 70155918 VILCA MAMANI, LINDELL DENNIS 1452.00
5 75692300 PONCE POMA, NAHOMI PAOLA 1447.20
6 72177281 DÃVILA CALIZAYA, BRAYAN EDSON 1404.00
7 71460732 ACERO ACERO, IVAN RONALDO 1392.00
8 72015979 CONDORI CONDORI, NELYDA AYDE 1392.00
9 70376763 VALENZUELA NARVAEZ, LUZ BELLA 1392.00
10 75521417 MAMANI ROMERO, DIEGO JHOEL 1380.00
11 71980663 VILCA APAZA, WILLY 1368.00
12 70852827 VIZCARRA PILCO, RUBIRIO DARWIN 1320.00
13 70136575 GOMEZ CAHUANA, JERSON ROMARIO 1315.20
14 72396247 LIMACHI FLORES, JIMMY ALDAIR 1315.20
15 71960947 CARLOSVIZA AMANQUI, WLADIMIR ALDO 1296.00
16 75593851 INCALUQUE BRAVO, JOSEPH FERNANDO 1296.00
17 74067775 ACERO COPAJA, CARLOS LEONEL 1284.00
18 74220329 DEZA ORIHUELA, JORGE NICOLAS 1272.00
19 70390994 SUPO RAMOS, ALEX GILMAR 1272.00
20 70316724 AZCUE CHAMBI, HEYDI LUCERO 1260.00
21 73819098 CHOQUE ZUÃ'IGA, CLEVER NELSON 1248.00
22 73319633 CONDORI GARCIA, PAÃšL WENCESLAO 1224.00
23 76470721 PARI BENITO, LUIS DIEGO 1224.00
24 74642865 CRUZ ACCARAPI, ALEX RAUL 1212.00
25 73449595 MAMANI RAMOS, ROGER AUSBERTO 1212.00
26 71465589 SOSA ZAPATA, JUAN 1212.00
27 72910897 TITO TITO, RUTH KARINA 1212.00
28 76057326 LLANOS NUÃ'EZ, DIEGO ARMANDO 1200.00
29 72478609 PONCE QUISPE, KELY ZULEMA 1183.20
30 73972926 CCOPACONDORI QUISPE, PAUL FERNANDO 1176.00
31 70188630 CRUZ PAREDES, SOLEDAD EPIFANIA 1176.00
32 72919397 AQUINO SANDOVAL, JEAN CARLOS 1166.40
33 75982181 MACHACA MAYTA, RONY JOEL 1164.00
34 73611424 QUISPE QUISPE, HOLGER DENILSON 1164.00
35 70296970 TICONA CASA, KATIA DAISHY 1164.00
36 60453611 TAPIA TITO, SEBASTIAN ALBERTO 1154.40
37 73477464 AVALOS CONDORI, EDILSON 1152.00
38 74601060 GARATE QUISPE, JOSEP VLADIMIR 1152.00
39 74605107 LUNA TURPO, ROSMERY 1152.00
40 77328006 PHOCCO SONCCO, YENI ROSMIRIAN 1152.00
41 76537784 MAMANI OCHOA, ERNESTO 1144.80
42 75758823 ACEITUNO MOYA, NADINE HEIDDY 1140.00
43 71864209 CHURQUIPA QUISPE, URIEL ROJAS 1140.00
44 71437531 MAMANI MAMANI, ILMA MAGDA 1132.80
45 70419641 MAMANI VILCA, DIANA YULIZA 1128.00
46 72314901 MAQUERA ANDRADE, ALDAIR JOSE 1128.00
47 74599939 QUISPE BRAVO, EDER ANDER 1128.00
48 70168218 ESCOBAR RAMOS, JONAS BEKER 1116.00
49 73648009 TICONA INCACUTIPA, WILMER 1116.00
50 77471247 ALVARADO CHUCTAYA, LUCAS ALFREDO 1092.00
51 74609828 CALLATA MAMANI, EDDISON FERNANDO 1092.00
52 75856469 TICONA HUANCOLLO, LEYDI JHENIFER 1092.00
53 77126547 QUENTA CHURA, CLEVER RONNY 1080.00
54 73384185 CHAÃ'I PAUCCAR, BECKHAM VIERI 1068.00
55 72843035 GARCIA JIMENEZ, ANGEL RAUL 1068.00
56 74693329 HUARAHUARA CALJARO, MIGUEL ANGEL 1065.60
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 30 ] Ing. TopogrÃ¡fica y Agrimensura
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71484374 BONIFAZ CHIQUE, ERICK BEDMAR 1470.00
2 76174086 LEON ANCCASI, MAGOBER DUCLAS 1310.00
3 73313372 FLORES VILCA, KLISMAN LUYGGUI 1290.00
4 73902765 PARI CALANCHO, WILLY WILFER 1250.00
5 75475208 TAMAYO ESTUCO, EDDY JOEL 1240.00
6 75092655 COPAJA AROCUTIPA, ELMER DUVERLY 1220.00
7 73052228 MAQUERA CACASACA, YURI JOSUE 1210.00
8 75926709 AVALOS NEYRA, MAURICIO 1200.00
9 70915858 CHIPANA LOPEZ, ALDO OSMAR 1190.00
10 73503362 MAMANI ESPERILLA, LUIS ALBERTO 1160.00
11 75433605 COLCA SUCASACA, RONALD 1140.00
12 47057963 COPAJA COLQUE, JUAN LUIS 1140.00
13 72087257 PARICAHUA CASTILLO, SADDAM HUSSEIN 1130.00
14 75454318 QUICAÃ'O ORTIZ, HENRY 1110.00
15 74058324 QUISPE VILCA, ABDON 1110.00
16 74373344 BARRANTES BARRANTES, EDWIN JAIME 1080.00
17 74444245 LLANOS MARIN, ANTONY IVAN 1030.00
18 76926875 QUISPE HUARAYA, KENYI DEYVIS 1014.00
19 72515928 PILCO PAREDES, IVAN RODRIGO 1010.00
20 74058481 AMARU ZAPANA, YAMBOL JHONATAN 1000.00
21 74843815 PARI VIRREYRA, ROYER EBBERTH 1000.00
22 75022134 SANOMAMANI APAZA, PERCY 996.00
23 71726630 CHOQUE CONDORI, ELIANA JOISSY 994.00
24 77095343 HUANCA ATENCIO, MARIO JESUS 990.00
25 77505234 VELASQUEZ CONDORI, JORDY YAMPIER 990.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 33 ] IngenierÃa Civil
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71824406 ZAGA QUISPE, LUIS ANGEL 1570.00
2 73649431 INOFUENTE PONCE, JHON DIEGO 1550.00
3 73704565 QUISPE VIAMONTE, JUAN EDWIN 1540.00
4 75967287 SANTAMARIA PACORI, ELVIS 1530.00
5 71981631 CUNO APAZA, JHOVERAN CRISTIAN 1520.00
6 72479240 SUPO MAMANI, IMANOL FELIX 1520.00
7 75506449 ITO RAMOS, NESTOR GABRIEL 1500.00
8 71023631 AGUILAR YUPANQUI, FRANK SMITH 1480.00
9 70989379 GALINDO RAMOS, NIDWARD JOEL 1480.00
10 70098912 APAZA SUCASACA, JHON ESTEBES 1470.00
11 73744497 JINCHUÃ'A SALAMANCA, RONALD 1470.00
12 70989373 QUISPE LUJANO, CARLOS ALBERTO 1470.00
13 73944203 ARIAS QUISPE, KEVIN ANDERSON 1460.00
14 70484019 SUASACA BORDA, ALEX ABAD 1434.00
15 73116484 CÃCERES MOLLOCONDO, CHRISTIAN FABRICIO 1430.00
16 73692427 QUISPE MERCADO, MARCIA RAQUEL 1424.00
17 70507051 ALCOS QUISPE, LUIS ANGEL 1420.00
18 75373833 QUISPE ZARATE, SAMUEL LIOJIVER 1420.00
19 77230277 MACHACA MAMANI, ERICK LEONEL 1410.00
20 73746295 ROJAS YANA, DANY JOSE 1410.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 33 ] IngenierÃa Civil
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70109091 COYLA TILA, ERICK NILVER 1040.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 34 ] IngenierÃa de Sistemas
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71431825 QUISPE AYALA, DENILSON ADEMIR 1380.00
2 71223847 APAZA PARICAHUA, RUSMAN SNEYDER 1340.00
3 75662170 LUQUE PORTADA, WILLIAMS IKER 1310.00
4 73653733 SONCCO QUISPE, MIDWAR ERICK 1310.00
5 74935970 AQUISI ACCHA, RIGOBERTO 1290.00
6 63413462 ALANOCA URUCHI, MAGALY 1280.00
7 72295674 FLORES ANDIA, ARNOLDL KEVIN 1280.00
8 77077441 MACHACA VILCA, FRANK AMILCAR 1280.00
9 74472261 AGUILAR VILCA, ALEXIS 1270.00
10 72296261 JAHUIRA PONCE, CHRISTIAN SEBASTIÃN 1270.00
11 73108845 SALAS GUISBERT, FRANCIS ANTONY XAVIER 1270.00
12 71348877 PORTILLO ACERO, LEYDI LESLIE 1260.00
13 70402012 MAMANI QUISPE, ERICK HARON 1230.00
14 73747803 APAZA QUISPE, LIZBETH CECILIA 1220.00
15 76694195 MAYTA QUISPE, MARLENY ZULEMA 1220.00
16 71785223 COLQUEHUANCA RODRIGUEZ, ZEYM EMANUEL 1210.00
17 72133102 LUZA BENAVENTE, JHEYSON JHOEL 1210.00
18 74171767 MACHACA MAMANI, JULIO ANDERSOND 1210.00
19 74176529 CHATA CONDORI, JEAN CARLOS 1190.00
20 75139358 LEIVA FLORES, MIGUEL ADOLFO 1190.00
21 70849409 ATA QUIROZ, JOSE SAMIR 1180.00
22 70429402 CHAMBI QUISPE, EDDY 1180.00
23 73931019 CARITA LUNA, ARIEL JOHAN 1170.00
24 76028399 FLORES RAMOS, JESUS 1170.00
25 75411245 LIPE MACHACA, JUAN ARTEMIO 1170.00
26 72450257 QUENTA QUIÃ'ONEZ, CRISTIAN 1170.00
27 75916972 GUZMAN ZUBIETA, RENZO ARTURO 1160.00
28 72951514 QUEA MAMANI, EDDY GONZALO 1160.00
29 73306250 APARICIO AQUINO, MIJAEL AUGUSTO 1150.00
30 77468893 COLQUEHUANCA ROJAS, CARLOS ANDREE 1150.00
31 74624496 HUICHI CALDERON, DAVID 1150.00
32 77236065 ZAPANA TICONA, FLAVIO 1150.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 35 ] IngenierÃa MecÃ¡nica ElÃ©ctrica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 76046368 MAMANI CONDORI, YORDAN DAVID 1368.00
2 62172822 CÃCERES PINEDA, JOSE MANUEL 1320.00
3 75329590 MAYTA VILLANUEVA, JHON RICARDO 1300.00
4 46123208 RONQUILLO MALLEA, LUIS ARNALDO 1300.00
5 71721221 ALMANZA CHOQUE, LUIS VALERIO 1270.00
6 73819962 LAURA ALANGUIA, LUIS ANGEL 1260.00
7 76459147 QUISPE MAMANI, JUNIOR BRISKO 1260.00
8 75521404 MAMANI HUANCA, LUIS FERNANDO 1220.00
9 72859049 MUÃ'OZ QUISPE, YUL REY 1200.00
10 72855844 AGUILAR RAMOS, ARMANDO ALEXANDER 1172.00
11 70872624 CHURA AROAPAZA, CARLOS ANTONIO 1160.00
12 74450849 COILA QUISPE, HUGO DUBERLI 1160.00
13 72002222 RAMOS TURPO, CHRISTIAN PAUL 1140.00
14 74979876 RODRIGUEZ HANCO, YORL RENZO 1140.00
15 72546727 QUISPE CCALLO, ANTONY EDWARD 1132.00
16 73575050 ANCCO MAMANI, CRHISTIAN CESAR 1130.00
17 77077902 FLORES HUARAHUARA, CESAR 1120.00
18 45293349 PARI PUMACOTA, HERSON MATEO 1120.00
19 70097182 TITO PINEDA, MARCO ANTONIO 1120.00
20 76046369 MAMANI CONDORI, YOURSH FELICIANO 1116.00
21 71348759 RIVAS CHOQUE, ELTHON RUSSEL 1110.00
22 70872647 ARIZACA VELASQUEZ, EDDY GABRIEL 1100.00
23 71348871 LAYME MACHACA, JOHANN JIMMY 1100.00
24 73595108 MORALES CHOQUEJAHUA, ARMANDO ERNESTO 1100.00
25 76923501 ARIZAPANA QUISPECONDORI, RICHARD LEON 1096.00
26 73355607 CHARAJA MAMANI, DIEGO JEFFERSON 1090.00
27 77657364 GUTIÃ‰RREZ ORDOÃ'O, JOSÃ‰ ANDER 1090.00
28 71016577 HUALLPA TARAPACA, DIEGO ARMANDO 1090.00
29 71986345 HUERTA CHAMBILLA, RONAL GIOVANY 1090.00
30 74408124 HUAYTA SUCASACA, DIEGO VELDOSO 1080.00
31 74504548 MANCILLA ORTIZ, FRANCO JHUNIOR 1080.00
32 73068414 VENTURA MAMANI, EDDER HUGO 1080.00
33 74725099 BALCONA MAMANI, JAVIER DAVID 1074.00
34 76675301 CHARAÃ'A QUIÃ'ONEZ, RONALD IVAN 1070.00
35 72328399 MACHACA MONTEAGUDO, WILLIAM MICHAEL 1070.00
36 71016248 PARI PARI, PRANK ARNOLD 1070.00
37 61963578 TITO MARQUINA, POOL BRANDON 1070.00
38 76207929 MAMANI BENAVENTE, CHANEL ALDAIR 1060.00
39 73643823 FORA CHURA, ELVIS MIGUEL 1050.00
40 70255004 TTICA QUISPE, LUIS FERNANDO 1050.00
41 76570567 ASTETE LOZA, ALEX GERMAN 1040.00
42 73735424 GARCIA MACHACA, ERICK ROY 1040.00
43 75929595 APAZA MAITA, JANTHER SAUL 1030.00
44 71830049 CALLATA TICONA, JAVIER 1030.00
45 70286597 HUALPA PEREZ, LENNIN AXEL 1030.00
46 73308129 QUISPE RAMOS, SAUL 1030.00
47 75540014 ZAMALLOA VILCANQUI, ALEX KEVIN 1030.00
48 75413190 CORONEL ZAPANA, KENDOLL TEYLOR 1020.00
49 74446586 MAMANI CHIPANA, JHON EMERSON 1020.00
50 71721435 MONROY MONTES, PAOLO GERALD 1020.00
51 75966110 RAMOS QUISPE, RONY 1020.00
52 75239280 LOPE FLORES, ANTONY POOL 1010.00
53 75395358 MURILLO ESPILLICO, DARWIN EDISON 1010.00
54 72072491 SONCCO CHOQUE, KENGUI RENZO 1010.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 36 ] IngenierÃa ElectrÃ³nica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73517630 TARQUI CHAMBILLA, FLAVIO ANTONY 1610.00
2 74964327 MACHACA PAJA, YUSTIN ROTSEN 1410.00
3 74397337 AÃ'AMURO TIPULA, BRANDON YOVANI 1380.00
4 75539552 CORA MAMANI, PAUL ENRIQUE 1320.00
5 75148482 QUISPE ORTIZ, DALTHON BRANDON 1230.00
6 70652860 TAPIA BENITO, JOEL 1222.00
7 75493044 BUSTAMANTE PACOMPIA, FERNANDO ALEXANDER 1220.00
8 73650143 SONCCO RAMOS, ANDERSON ROYER 1190.00
9 70169430 PUMA QUISPE, ABEL DARWIN 1180.00
10 74956210 MARAZA HAYQUI, RONALDO RODRIGO 1170.00
11 71109958 CHIQUE CHINO, DERLY GABRIEL 1154.00
12 73820790 APAZA HUANCA, BRAYAN ALEXANDER 1140.00
13 70446038 MEDINA FLORES, DIEGO GENARO 1140.00
14 70830359 ARIZACA VELASQUES, BRIAN SAUL 1120.00
15 74157274 CONDORI CHAMBI, FERDINAND RODRIGO 1120.00
16 76987429 PARI HUMPIRI, JUNIOR 1120.00
17 75142235 PACOMPIA LARICO, KEVIN ERICK 1110.00
18 74633343 CHIPANA PANDIA, JHONATAN 1100.00
19 73450150 CAHUI QUINTO, ELVIS 1080.00
20 77175701 MAMANI HALANOCA, LEONEL OMAR 1080.00
21 71561510 MENDOZA CCAJMA, PAUL NERGUARDO 1080.00
22 71698515 ALVAREZ MAMANI, BRAYAN FRANCO 1070.00
23 76762740 MAMANI MAMANI, ABEL GONZALO 1064.00
24 71323849 APAZA VILLASANTE, ALBERT EDISON 1050.00
25 71933599 MAMANI CHACON, JHON ABEL 1050.00
26 76618306 LAQUI BUTRON, YHUNIOR 1040.00
27 71408408 ANDRADE VILAVILA, JOSE SAULO 1030.00
28 73384361 VILCA GONZALES, WILLIAN RUBEN 1030.00
29 71075335 BELIZARIO QUISPE, KEVIN ANTHONY 1020.00
30 73746311 ROSAS QUISPE, ALEX DIEGO 1004.00
31 74232696 CORONEL CUTIPA, GIAN MARCO 1002.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 37 ] Arquitectura y Urbanismo
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72005140 VASQUEZ CONDORI, RONALD BLADIMIR 1510.00
2 70840196 ZAPANA VELASQUEZ, CRISTIAN JAVIER 1480.00
3 76843467 MESTAS FLORES, VANESA 1430.00
4 71888407 GONZALES RIVERA, BRAYAM 1420.00
5 71493966 ITO FLORES, DEYSI YESSENIA 1370.00
6 70176051 CHAMBI CORI, ALEX DAVID 1320.00
7 74118327 QUISPE VILAVILA, WILLY ABEL 1310.00
8 75501316 CALLATA TAPIA, GROBHER 1300.00
9 75449789 CHURATA MAYTA, KAREN JULIETH 1300.00
10 61737390 SALCE CHALLCO, ABIGAIL ARIANA 1292.00
11 75581623 USCAMAYTA MAMANI, MARIA FERNANDA 1290.00
12 73116893 PARISUAÃ'A BORDA, RODRIGO LENIN 1270.00
13 74724769 PAUCAR HUAHUACHAMPI, EDDISON YAMEL 1270.00
14 75501311 RAMOS GOMEZ, LILIANA 1270.00
15 48037464 HUMIÃ'A CAPACOILA, VALERIA ANTONIA 1264.00
16 71959133 ARI ALARCON, SUNMY FRANK 1250.00
17 71508474 CHAYÃ'A APAZA, NELSON JAIR 1250.00
18 73535793 CASTRO ALANOCA, YHOÃN RODRIGO 1240.00
19 76373167 CAUNA OROCOLLO, RUTH IRAIDES 1240.00
20 74156209 LERMA MAMANI, DIEGO IVAN 1240.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 37 ] Arquitectura y Urbanismo
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72757633 PARI CONDORI, JOEL EDWAR 1082.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 39 ] Educ. Sec.: MatemÃ¡tica, FÃsica, Comp. e InformÃ¡tica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 46712069 ALLCA MOLLEAPAZA, JOSE ANTONIO 1773.60
2 45435466 BALCONA SALAS, JULIO CRISTIAN 1584.00
3 76047553 VENTURA LAURA, CAROLINA 1584.00
4 72816683 HUACCASI QUISPE, YELSIN ALBERTO 1560.00
5 74071885 ARGOTE HUARANCCA, MILAGROS FLOR 1526.40
6 71778119 QUISPE TITO, EDHER JESÃšS 1524.00
7 73513968 CCAMA CONDORI, HYSSON BRIONES 1500.00
8 76151976 CANAZA LUQUE, JHON 1492.80
9 46924733 MAMANI CHATA, EDWIN JORGE 1488.00
10 41586709 CUSI CORTEGANA, VICTOR HUGO 1476.00
11 72853341 MAMANI CHIPANA, TONY DAJEL 1464.00
12 70424374 LARICO HUAJLLARE, TANIA 1452.00
13 45996933 PAXI ANCCOTA, ANGELO ELOY 1428.00
14 48724847 FLORES ACEITUNO, KEVIN FERNANDO 1418.40
15 77813722 COTRADO MONTALICO, LIZBETH 1416.00
16 74224571 ANCCO GOMEZ, ERLY ARTURO 1404.00
17 70207076 FLORES ACEITUNO, BRANDON GONZALO 1401.60
18 43567390 LOZA TORRES, ALFREDO RISHNER 1392.00
19 72770919 GONZALES CUTIPA, ZOBEL ALFREDO 1382.40
20 46910384 VALDIVIA ANDRADE, RENE 1382.40
21 75982196 LARICO LARICO, GUIDO OLBERS 1380.00
22 77137716 MAQUERA CHARCA, JUAN GERONIMO 1368.00
23 74946708 SALAS QUISPE, FERNANDO FRANKLIN 1368.00
24 73643248 AFARAYA ESPILLICO, MARCO POOL 1356.00
25 70236796 OCHOA CHUPA, JHOEL ELEODORO 1356.00
26 75263382 IDME MACHACA, WILMER JHOEL 1344.00
27 73653197 CUEVA CASTRO, HEBERT NILTON 1332.00
28 71972104 MIRANDA BAUTISTA, MARJOLY ARACELY 1320.00
29 77128267 CLAVETEA CAHUI, DANIEL BALDWIN 1308.00
30 70102795 MAMANI ZELIO, JOSÃ‰ CARLOS 1308.00
31 72942574 LEADBE LINARES, DIEGO JESUS 1296.00
32 72324496 MAMANI RODRIGUEZ, AN MATIAS 1284.00
33 73620601 CHURA CHURA, JOSE ANGEL 1272.00
34 73104804 QUIÃ'ONEZ HUARAHUARA, ELMER 1272.00
35 60175447 JARECCA CUSACANI, YESITH MEDALITH 1264.80
36 72495316 APAZA TICONA, RONALD HERNAN 1260.00
37 41457299 ORTIZ QUISPE, JUAN CARLOS JOAQUIN 1260.00
38 74245449 QUISPE QUISPE, ANGELA NAYELI 1260.00
39 73523022 MAMANI HOLGUIN, ZINDIA 1257.60
40 76933852 CHAMBI QUISPE, IVAN EVERTH 1248.00
41 72536672 QUISPE JINEZ, LUZ MARIA 1226.40
42 74743513 LEON ARRATEA, KELVIN SAMUEL 1224.00
43 71782784 MAMANI YUCRA, RIVALDO 1224.00
44 70865820 SUAÃ'A CHOQUE, JEAN FRANCO 1224.00
45 73819979 ZAGA QUISPE, LEYDY DIANA 1224.00
46 75411255 BAILON QUISPE, BRAD ANDERSON 1204.80
47 70003426 QUIJO NAYRA, MAYCOL ANTONY 1200.00
48 75403251 JALIRE CALDERON, FRANZ WALDIR 1188.00
49 73740213 CCOMPI MAMANI, PATRICIA 1185.60
50 42375018 SANCHEZ TORREZ, DANN SHERLOK 1176.00
51 73742689 SONCCO CONDORI, LUIS MARIO 1176.00
52 73459235 HUARSAYA ZARATE, MILDRE LEYDI 1171.20
53 71495431 SANCHEZ YTO, CANDY DANIDZA 1164.00
54 43139019 CCAMA LIPA, SEINNA MARILYN 1152.00
55 46318598 CCARI CONDORI, WILFREDO 1152.00
56 76569178 MAMANI CARRIZALES, ANGELA THAIS 1152.00
57 70366603 TURPO SUAÃ'A, RUBEN 1152.00
58 77493358 MAMANI MENDOZA, YOJHAN 1144.80
59 77028001 HALANOCA CABANA, PEDRO ANTHONY 1132.80
60 75975100 CASTRO TICONA, BHILL BORIS 1128.00
61 73197085 JARA TRELLES, ROMARIO 1128.00
62 73649915 PAMPACATA GOMEZ, YANELLA EMELY 1128.00
63 72909581 QUISPE ITUSACA, BRANDON HUGO 1128.00
64 70286624 MAMANI OHA, DIEGO ARMANDO 1116.00
65 75562791 MAMANI QUISPE, DENNIS FERNANDO 1116.00
66 73523749 TORRES RAMOS, CRISTIAN DENIS 1116.00
67 73653049 RAMIREZ SARDON, FLOR ALEXANDRA 1104.00
68 76538001 MAMANI HUACASI, CARIN YARIDA 1099.20
69 73770358 ESTOFANERO MAMANI, HUMBERTO FLORIAN 1092.00
70 74694465 LOPEZ VALENCIA, JULIO 1092.00
71 72540744 SUCAPUCA PAREDES, RONALD ALBERTO 1092.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 40 ] Educ. Sec.: Ciencia, TecnologÃa y Ambiente
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71988967 ZARATE TINTAYA, CYNTHIA MILAGROS 1651.00
2 74232701 CORONEL CUTIPA, SUMMY KARINA 1443.00
3 73746566 HUANCA PUMA, KAREN GISELA 1352.00
4 42325426 CHALCO TACCA, ALEX WASHINGTON 1339.00
5 76458774 PARI VILCA, JHONATAN PAUL 1339.00
6 73676554 FLORES TISNADO, WADIR 1326.00
7 70078035 QUIZA RAMOS, MYRIAN KATHERINE 1313.00
8 76830400 CHATA FLORES, CRISTIAN 1261.00
9 72945838 LIMACHI QUISPE, RONY RENATO 1261.00
10 60328380 ALANGUIA VALENCIA, CESAR ALAIN 1235.00
11 73822764 ZAPANA QUISPE, MAX BRANDON 1209.00
12 76325808 CUTIPA YAPO, ELY MEDALITH 1170.00
13 72945766 TACCA MIRANDA, ALEJANDRO 1170.00
14 73378052 VENTURA MAMANI, GUSTAVO 1157.00
15 73810920 CONDORI JOVE, YADIRA SALLY 1105.00
16 72538142 PARICAHUA COANQUI, FERDYNAN JHEFERSON 1105.00
17 75484133 VALENCIA TITO, WILMER ARTURO 1105.00
18 76722900 ANAHUA CHAMBILLA, YANIRA LISETH 1081.60
19 74761104 PALLI CARTA, MILTON ALAMO 1079.00
20 71940417 YUNGANINA VILCA, GUISSEL MILAGROS 1053.00
21 73897373 MAMANI YANA, EUDES CLAVER 1027.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS
[ 40 ] Educ. Sec.: Ciencia, TecnologÃa y Ambiente
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 73523554 QUISPE PACCO, JULIO RICHARTH 1131.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 41 ] Arte: MÃºsica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 70317550 YANA HANCCO, JIMMY ALDAIR 1807.00
2 73525731 CONDORI CORIMAYHUA, CARLOS DANIEL 1794.00
3 71461228 BARRIGA NINA, BRUNO LIONEL 1729.00
4 70519554 LIVISE FERNANDEZ, MEYER ANDERSEN 1625.00
5 75001645 HUANCA MAMANI, EDGAR JUAN 1586.00
6 74056686 GOMEZ CHOQUE, ALEXANDER DEIMI 1534.00
7 70662125 HUMPIRI APAZA, JESÃšS YEFERSON 1482.00
8 61737850 MEDINA LOPE, ANGY YANETH 1443.00
9 75497842 CRUZ MENESES, DANIEL PABLO 1417.00
10 72177098 QUISPE VARGAS, EDSON OMAR 1398.80
11 73864486 CANAZA CHUQUIJA, EDILMER 1396.20
12 72487722 CONDORI PACCOSONCCO, MIGUEL 1391.00
13 74720009 ILLANES TITO, MARCELINO 1391.00
14 76040039 CHIPANA HUANCA, JOSE 1341.60
15 74407367 GONZALES QUISPE, MAX BRUNNER 1339.00
16 71348611 OJEDA GOMEZ, JHOEL YONATAN 1313.00
17 73714465 CHARALLA CHOQUE, FLOR NAYELI 1300.00
18 73357414 MAMANI LUQUE, SERGIO IVAN 1300.00
19 73961320 COLQUEHUANCA CONDORI, GUILMER ROY 1287.00
20 71397756 MAMANI RAMOS, JORDAN FERNANDO 1287.00
21 73820918 ISIDRO FLORES, YULMA DANA 1261.00
22 73764054 MENENDEZ PERALTA, MILAGROS 1248.00
23 77086854 CURASI ASQUI, AMILCAR JOSUE 1237.60
24 74600902 CCAMA PACOMPIA, CRISTIAM 1235.00
25 70392550 VILCA PINEDA, RIBALDO 1235.00
26 75959889 DELGADO FLORES, PEDRO ADRIAN 1222.00
27 76940035 FLORES BENIQUE, ANTONY YERSON 1209.00
28 72567546 MAMANI MAMANI, HUBERTH RANDY 1183.00
29 70512038 CHAMBI ZUNIGA, FIDEL ALEX 1157.00
30 74821352 CALIZAYA CLEMENTE, KAREN NOELIA 1144.00
31 71348453 CAYO MAMANI, EVELIN MARTINA 1136.20
32 76503040 CRUZ CALISAYA, LOURDES GUADALUPE 1131.00
33 72487712 HUANCA ZEA, MIJAEL IVAN 1131.00
34 78116825 MOROCCO HUAMAN, CRIS NELVIN 1131.00
35 71765431 VILCA GUTIERREZ, MARITZA 1125.80
36 74376594 HINOJOSA GAMARRA, LUIS ENRIQUE 1118.00
37 77144141 ILLANES LAURA, KEVIN ABDUL 1112.80
38 71953234 APAZA QUISPE, LUIS FERNANDO 1105.00
39 73747891 CALCINA FIGUEROA, LEWIS WILLIAMS 1099.80
40 74212315 MAMANI YUCRA, RUTH ROSMERI 1092.00
41 71666422 QUISPE ZAVALA, WILSON JOSE 1092.00
42 76968871 GUTIERREZ ARAPA, CRISTHIAN BASILIO 1079.00
43 75253652 YUCRA APAZA, ABDON MOISES 1079.00
44 71431750 HUICHE MAMANI, VALERIA ZARAI 1066.00
45 73344179 LAURA PILLCO, WILLIAMS OSCAR 1066.00
46 71953687 MAMANI CHIPANA, JIMMY CHRISTIAN 1066.00
47 72905031 TINTA CRUZ, KEINK RUSBELL 1066.00
48 74812023 LAURA MAQUERA, WILBER 1055.60
49 70910773 CONDORI CALJARO, AMELIA ROXANA 1053.00
50 76410650 ARCE MENDOZA, MAURICIO ANTONY 1040.00
51 74704625 MAMANI MAMANI, FERRY WALDIR 1040.00
52 71027683 CHIPILE MAMANI, GASUL 1027.00
53 73419176 TIPO APAZA, JESSENIA VILMA 1027.00
54 75315329 YANAPA CUEVA, HENRY ELVIS 1027.00
55 79136830 QUINCHO SUPO, GLEWER NILO 1021.80
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 42 ] Arte: Artes PlÃ¡sticas
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 76947822 CRUZ ANDRADE, YESENIA 1492.40
2 72510263 VILCA CALSINA, YESENIA ROSMERY 1388.40
3 72103227 CACERES QUISPE, BRAYANS ALBERTH 1248.00
4 90726964 CONTRERAS CABRERA, JUBITZA 1196.00
5 75221408 CALISAYA MAMANI, ADELINA 1167.40
6 76725518 FLORES MACHACA, JOSE NOE 1157.00
7 76595177 CHAMBI CCACCA, BETZABE 1154.40
8 71234014 TORRES CÃCERES, ANA MILÃ‰ 1144.00
9 75385757 TACORA CHIQUI, DALILA LIZBETH 1027.00
10 76054917 OCHOCHOQUE FLORES, LUDWING RONI 1014.00
11 48643402 OLVEA MAYTA, ADEMIR 993.20
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 43 ] Arte: Danza
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 72471580 MAMANI CHAHUARA, LIZET FREDISVINDA 1690.00
2 73266631 SUCAPUCA ALATA, DAVIS KENETH 1508.00
3 72950690 CHURATA RAMOS, DIEGO ARNALDO 1326.00
4 70828253 CONDORI FLORES, FABIOLA ZUANY 1222.00
5 72510200 SAYA CHUA, RIVALDO BRONCANO 1157.00
6 73714379 CARBAJAL FLORES, LISBEHT ROXANA 1133.60
7 70102570 TOLA MENDOZA, ANITA 1118.00
8 71749535 CHILE QUISPE, VEZNY ADA 1110.20
9 74044166 QUISPE NINA, NELSON 1053.00
10 73515265 ZEA CACERES, YEISSO HARNOL 1014.00
========================================================================================
RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 45 ] BiologÃa: Pesqueria
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
========================================================================================
1 71348423 QUISPE CURASI, GIMENA 1060.00
2 74162635 ZAFRA AÃ'AMURO, SEBASTIAN STEFANO 1050.00
3 71867807 CABANA CABANA, OLINDA 1010.00
4 72853353 MAMANI VILCA, DHONOVAN IVAN 1010.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 46 ] BiologÃa: MicrobiologÃa y Laboratorio ClÃnico
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 70139031 TICONA APAZA, LILIANA PAOLA 1400.00
2 72847352 YUCRA ZELA, KELLY ANGIE 1400.00
3 72160653 HUANCA RAMOS, ROBERTO GEDEON 1380.00
4 75312557 TAPIA MAMANI, YAIR FERNANDO 1310.00
5 70207108 MUCHICA CHAYÃ'A, ABDUL HASSAN 1280.00
6 70514060 CASTILLO QUISPE, ÃLVARO ADOLFO 1240.00
7 70383125 REVILLA ORTIZ, NAYELI MEENLI 1220.00
8 76600140 JOVE LIMA, MILAGROS TANIA 1200.00
9 75856411 GARCIA URRUTIA, ABRAHAN RUSBEL 1198.00
10 76849035 JIMENEZ LAURA, PILAR JIMENA 1154.00
11 73740079 HUANCA COAQUIRA, PAMELA 1140.00
12 75768674 LOPEZ QUISPE, LISBETH MILAGROS 1140.00
13 72608995 COAQUIRA CAÃ'AZACA, DIEGO ANTONY 1130.00
14 75506434 MAMANI NAHUINCHA, JESUS ALFREDO 1130.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 47 ] BiologÃa: EcologÃa
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 77048208 SACACHIPANA ESTRADA, GARRIETH ANGEL 1400.00
2 73470374 AROHUANCA QUISPE, LUZ VIVIAN 1180.00
3 73320670 CURO CHURATA, JUANA YANINA 1170.00
4 73134524 LLOCLLE HANCCO, JHAMILET ALEXA 1050.00
5 75233566 CALLOCONDO ZAVALETA, CYNTHIA SHAKIRA 1030.00
6 75514403 GALLEGOS QUISPE, ANA GABRIELA 1030.00
7 46110456 GORDILLO VEGA, MIGUEL EDUARDO 1028.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 48 ] Ciencias FÃsico MatemÃ¡ticas: FÃsica
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 71506315 CHATA PACORICONA, HÃ‰CTOR 1848.00
2 74966305 QUISPE TISNADO, JAFETT JOSUE 1728.00
3 43127802 ARTETA OLVEA, CARLOS ALBERTO 1476.00
4 72011694 MONTESINOS LAYME, CRISTIAN FERNANDO 1452.00
5 77702923 BELIZARIO YUPANQUI, DARWIN JUNIOR 1380.00
6 76663378 BRUNA APAZA, MELISSA JOCABETH 1336.80
7 47542061 LINO BUSTAMANTE, FREDY 1264.80
8 70084353 LOPEZ VALDIVIA, ALBERT LEONARDO 1260.00
9 72413042 MAMANI MENA, ROYER 1236.00
10 60384443 CALSIN CALSIN, OMAR 1224.00
11 76162441 RAMIREZ CONDORI, PEDRO ABRAHM 1164.00
12 71044812 CHURA CUTIPA, FIDEL YASIR 1152.00
13 73651574 YUPANQUI HUANCA, JARIT RIKY 1140.00
14 71941726 MAMANI QUISPE, MAYCOL 1132.80
15 77220078 GALGO CHAHUARA, FELIX ANGEL 1068.00
16 75412922 CASTILLO FLORES, ANTHONY SMITH 1051.20
17 73771978 MENDOZA HANCCO, VERONICA RUTH 1020.00
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RELACION DE POSTULANTES APTOS
[ 49 ] Ciencias FÃsico MatemÃ¡ticas: MatemÃ¡ticas
PUESTO DNI APELLIDOS Y NOMBRES PUNTAJE
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1 77094560 ZELA ZELA, HENRY SAMI 1500.00
2 75314052 LOPE LOPE, MAX ANTHONY 1459.20
3 70068674 COYA CCALLO, BRUCE ARMANDO 1312.80
4 72907189 ZAPANA HUARACHI, CARLOS ALBERTO 1284.00
5 74128243 MANSILLA LAURA, LUIS ALBERTO 1264.80
6 77167009 CHUCUYA CONDORI, ARIEL ROBINSON 1212.00
7 73742990 MAMANI RAMOS, ALEX RAUL 1200.00
8 75892753 PARI COAQUIRA, LESLY PAOLA 1128.00
9 73740091 MAMANI COAQUIRA, ALEXANDER 1056.00
10 73821153 GIRONDA CASTRO, CRISTIAM ABELARDO 1044.00
11 75433303 YANA MAMANI, ALVARO JUNIOR 1044.00
12 70509302 CONDORI GOMEZ, LEDVIR DANIEL 996.00
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