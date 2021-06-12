Los alumnos asistieron a doble turno Foto: Javier Cáceres
Los alumnos asistieron a doble turno Foto: Javier Cáceres

Luego de 24 horas, la UNA Puno, publicó la relación de ingresantes a la primera casa superior de estudios, luego del examen descentralizado realizado el último viernes 11 de junio y en dos turnos. El rector Walter Zamalloa informó que fue un examen sin mayores problemas.

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 1 ]   Medicina, Veterinaria y Zootecnia.

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     75316967     BELIZARIO COYLA, EDSON JOSUE                             1452.00

2     75435414     ZAPANA CALLOCONDO, GUSTAVO CARLOS                        1404.00

3     73809747     QUISPE CONDORI, GEORGE MIFFLIN                           1368.00

4     75352945     CONDORI APAZA, KENY ARNOLD                               1356.00

5     44203674     JARECCA NINA, DUVERLY                                    1356.00

6     73863843     QUISPE HUMPIRE, MAURICIO FERNANDO                        1356.00

7     73819605     PACHECCA FLORES, RICHARD CHE                             1327.20

8     71955691     MAMANI CAPAQUIRA, FLAVIO GUSTAVO IVAN                    1320.00

9     71276572     MARTÃNEZ CONDORI, ADÃN ABEL                              1320.00

10     46721006     QUISPE CHOQUEHUANCA, LUIS MIGUEL                         1320.00

11     70352484     GONZALES HANCCO, GELDSHONY ROYHEL                        1308.00

12     48409008     ALVARADO CALIZAYA, ROGER                                 1296.00

13     71349090     LUNA VARGAS, JUAN PIERO                                  1284.00

14     77019690     MACHACA QUISPE, DEYSI ANALY                              1279.20

15     77697164     HUAMAN CHAYACAÃ'A, EDWIN JHEMILTON                        1272.00

16     73142905     CCARHUARUPAY ROQUE, WILLY CARLO                          1260.00

17     73615047     CHOQUECOTA MIRANDA, RONALD LEANDRO                       1260.00

18     73692503     CUADROS AMANQUI, ARON BRAYAN                             1248.00

19     77077411     MAMANI QUISPE, IBETH GABRIELA                            1248.00

20     78018092     ZANABRIA ESTRADA, KEVIN JOHEL                            1248.00

21     73638250     LLANQUE MARON, OBED ELEAZAR                              1238.40

22     73773816     CHOQUE MAMANI, LUCERO GENOVEVA                           1236.00

23     76448212     ENRIQUEZ HUACANI, SUSAN MARISOL                          1236.00

24     76778245     MAMANI QUISPE, EMA LUCERO                                1233.60

25     70547457     QUISPE CURO, DELFIN ANTHONY                              1224.00

26     70612818     SONCCO QUISPE, ROSHELYN                                  1224.00

27     73931164     OTAZÃš MAMANI, RENZO                                      1212.00

28     71568580     PACCOHUANCA CRUZ, ELIAN YESSENIA                         1212.00

29     73238221     SALAS SACACA, BRYAN JUNIOR                               1212.00

30     71058840     APARICIO ZIRENA, HELENNY ZIHARA                          1200.00

31     75567607     CCAMI CHITE, YASMIN ESMERALDA                            1188.00

32     73385718     LIMA ANCCASI, SHARMELY LEYDI                             1188.00

33     72002211     QUISPE NAIRA, JEFFRY HAYDU                               1188.00

34     76520507     RAMOS PARI, JHON JHOEL ANTONY                            1188.00

35     76829109     RAMOS QUISPE, NAHOMI DIANNILET                           1188.00

36     76067151     CHALLCO CHUQUIPURA, SAUL JEFFERSON                       1166.40

37     61672772     AYAMAMANI TITO, SADITH ARACELY                           1164.00

38     73820197     HUAMAN ORTIZ, JENNIFER ELIAN                             1164.00

39     74735513     RAMOS QUISPE, EVER EDSO                                  1164.00

40     72948520     VELASQUEZ HUARCAYA, NURIYÃ‰                               1164.00

41     47388152     CAHUI PAUCAR, DAVID                                      1152.00

42     73123849     LOPE QUISPE, ROSSBEL MIKE                                1152.00

43     75839797     PILCO MURILLO, JHON EDER                                 1140.00

44     47211821     PERCA ENCINAS, JUAN SIGFREDO                             1132.80

45     71819335     CCALLO ZEA, SHIREL AMIRA                                 1128.00

46     72161652     FLORES RAMOS, YHEMIRA MAYUMI                             1128.00

47     72948479     HINOJOSA CALLATA, JEINNER ROMARIO                        1128.00

48     77702740     MARCA CONDORI, BRITTHANY GEORGINA                        1128.00

49     73707905     SURCO INCAHUANACO, YOSSELIN MARIE                        1128.00

50     74546510     VARGAS CCANA, MARIAM BRISEIDA                            1128.00

51     48124521     CHÃVEZ BRICEÃ'O, KENNY JERRY                              1125.60

52     73346333     CATUNTA MAMANI, SAMY VERONICA                            1116.00

53     71488261     CHAMBI HUANCA, DENNIS ALBERTO                            1116.00

54     78459492     CLADERON VALERIANO, KEVIN                                1116.00

55     76047839     CRUZ TOLEDO, MARILUZ                                     1116.00

56     71243134     GUTINIO BEJAR, ELFER JESUS                               1116.00

57     74074122     HUANCA SUCARI, GUILLERMO                                 1116.00

58     73299173     TITO CCAPA, GUSTAVO FERNANDO                             1116.00

59     77383012     TUNI ANCO, OMAR ALEJANDRO                                1116.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 2 ]   Enfermería

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     75521429     ARIAS VELA, MIRIAM LIZETH                                1824.00

2     70814716     COLQUE JOSEC, JOSE ANTHONY                               1608.00

3     74605912     MAMANI CARI, DIANA MADELEYNE                             1512.00

4     73606906     HILARI PUMA, GLENY EVELYN                                1476.00

5     70367342     QUISPE CCALLO, DIANA MARELYN                             1468.80

6     76695440     VARGAS HUANCA, JUAN ALEX                                 1468.80

7     73820838     PAXI APAZA, YENY NAYELI                                  1464.00

8     72527130     TOQUE SANCHEZ, ESTEFANY MILAGROS                         1452.00

9     74348739     YUCRA PARI, ELMER USINAR                                 1452.00

10     70261832     SILVA ARCE, MILAGROS NATALI                              1444.80

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 4 ]   Medicina Humana

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     75280228     PARI CHAMBI, LIZBETH ROCIO                               1630.00

2     72399603     MAMANI CUTIPA, EDSON UZIAS                               1620.00

3     72659165     VILAVILA YUCRA, JORGE LUIS                               1620.00

4     71038122     CHURA CAHUANA, GARY PAVEL                                1600.00

5     46150490     LUNA MANSILLA, ANIBAL                                    1590.00

6     72853362     TINTAYA RAMOS, HENRY OSCAR                               1580.00

7     71521069     CASTAÃ'EDA PALACIOS, ANA CAROLINA                         1570.00

8     71743638     CUTIMBO CHECALLA, RIVALDO JESUS                          1570.00

9     73744713     SANTANDER POCCOHUANCA, INGRID MILANCA                    1570.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 4 ]   Medicina Humana

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73233653     HUALLPA PARI, KAREN XIMENA                               1170.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 5 ]   NutriciÃ³n Humana

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     74462055     PACCO CALLO, JEAN FRANCO NESTOR                          1350.00

2     73652944     CCUNO CCASO, CYNTHIA LUCERO                              1330.00

3     45964132     VALDIVIA PANCA, RAUL IVAN                                1330.00

4     74934021     GUERRA BUSTINZA, DUBERLY ARON                            1300.00

5     76142252     QUINCHO CONDORI, LUIS ALEXANDER                          1240.00

6     71958545     QUISPE GONZALES, LEYDE YOCYLIN                           1220.00

7     70811207     ALMANZA CAYO, GABY STEFANI                               1190.00

8     77027543     ARI SAAVEDRA, LESLIE MASHIEL                             1170.00

9     73977071     GOMEZ ARQUE, LUZ NOHELIA                                 1160.00

10     76946339     CASTELO QUISPE, OMAR ALBERTO                             1140.00

11     75016190     QUISPE HURTADO, ROCIO                                    1140.00

12     72177077     GODOY CUNO, BARBARA SHECCID                              1132.00

13     73763877     MAMANI QUENALLATA, DARWIN JHOSMAR                        1120.00

14     71946996     PEREYRA CONDORI, YAMELITH MILAGROS                       1120.00

15     71504208     CUTIPA COAQUIRA, JOSHEP MIGUEL                           1110.00

16     74762492     QUISPE PUMA, CRISTIAN                                    1100.00

17     71101909     CRUZ CHATA, DANIA VANESA                                 1090.00

18     70188581     YUCRA PILCO, ESTEFANY ROSY                               1080.00

19     74940024     CHOQUE BELIZARIO, EVELY                                  1070.00

20     75867267     JACINTO CONTRERAS, VIANNEY                               1070.00

21     71764981     CASILLA ASENCIO, FLOR YULIZA                             1060.00

22     72086284     MAYTA ALATA, HERMELINDA                                  1054.00

23     72654634     MACHACA SUNI, MIGUEL ÃNGEL                               1050.00

24     71822233     FUENTES MAMANI, DENISSE ERICKA                           1040.00

25     70823261     HANCCO GUTIERREZ, SONIA MARIBEL                          1040.00

26     77063313     GAMARRA MURILLO, OLINDA                                  1036.00

27     72944320     CCORI PACHECO, HELIZ MILAGROS                            1030.00

28     75253144     AQUISE CRUZ, JHON JACK                                   1020.00

29     74707898     GALLEGOS MONTALICO, ESTHER REBECA                        1020.00

30     75412950     LLANOS PONCE, MILEYDI SOLEDAD                            1020.00

31     75227578     MAMANI SALAS, GUADALUPE XIOMARA                          1020.00

32     73645909     TICONA COTRADO, ELVA                                     1020.00

33     71552605     VILCA PACO, MARIAM LIZBETH                               1020.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 6 ]   Odontologia

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     75282831     LARICO CAMASITA, YHOMARA LUJAN                           1404.00

2     76040239     HUARCA CHILA, KARINA SILVIA                              1380.00

3     72942523     CEREZO AVENDAÃ'O, LAYDY YENIFHER                          1370.00

4     77294983     FLORES MAMANI, DENYS JHON                                1320.00

5     72113230     JUSTO CARI, CARLOS ALBERTO                               1300.00

6     72553988     MANDAMIENTO VARGAS, LUIS DIEGO                           1300.00

7     75551409     CONSTANCIA MONCADA, LAURA                                1290.00

8     75381654     TICAHUANCA INCAQUISPE, JHON DANTE                        1280.00

9     75805045     CALLA GALINDO, GABRIELA LOURDES                          1252.00

10     73930751     VIZCARRA ANCCO, JONATHAN EDGAR                           1210.00

11     71461199     BUSTINCIO APAZA, ELVIS BRAAND                            1186.00

12     70830358     VIDANGOS PONCE, YULISA MILAGROS                          1180.00

13     72106035     HANCCO BETANCUR, MARGARETT JUANA                         1172.00

14     70614256     ASILLO MEDINA, CRISTIAN FERNANDO                         1170.00

15     74069633     VARGAS RAMOS, ROUSS MELANIE                              1170.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 7 ]   Ciencias Contables

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71456138     CCAMA MENDOZA, EDU DANIEL                                1560.00

2     73384129     MAYDANA GOMEZ, NELIDA AYDEE                              1390.00

3     75136615     GALINDO AUMA, JESSIE ESMERALDA                           1370.00

4     74942069     ARAUCO VALDEZ, JOSEPH ANDREE                             1360.00

5     70615011     ZEA VILCA, OLGUER URIEL                                  1360.00

6     74977186     FLORES DIAZ, KEVIN JHIORDDY                              1350.00

7     73304072     APAZA POMARI, LUIS HERNAN                                1340.00

8     70239042     MAMANI HUAHUASURI, HUGO FRIEDMAN                         1340.00

9     70143584     MANZANO RAMOS, DAYANA                                    1340.00

10     70452993     CRUZ ORMACHEA, FERNANDO ALBER                            1320.00

11     72177096     COILA MESTAS, ALEXANDER                                  1310.00

12     70310077     QUILCA CONDORI, LIZBETH ROSMERY                          1300.00

13     76546316     MARON MARON, JOSÃ‰ ENRIQUE                                1292.00

14     70599857     CAYTANO ARNEZ, MIRELLY LUCIA                             1280.00

15     76140768     LIMA TICONA, MAYELI                                      1280.00

16     71560096     CONDORI CRUZ, DINA DALI                                  1270.00

17     74780515     JACINTO NINA, SUMMER                                     1270.00

18     75772969     CHAMBI CONDORI, MONICA                                   1264.00

19     71988946     CHOQUEMAQUI TRUJILLANO, NOEL                             1260.00

20     72883241     VALERIANO MUÃ'OZ, KARL RIEMANN                            1260.00

21     71000096     VILCA CHOQUE, OSCAR VIVIANO                              1260.00

22     70463866     CACERES SORIA, PATRICIA PAOLA                            1258.00

23     77341140     ISCARRA LOZA, YUBERTH JHOEL                              1250.00

24     71822330     PILCO MAMANI, VILMA ADELINA                              1240.00

25     61676432     CARI HUAQUISTO, ANAIS LUCERO                             1230.00

26     77037709     CHINO CAMPOS, MAYDA ELIAN                                1222.00

27     73063630     TINTAYA COAQUIRA, JHON ANTONY                            1220.00

28     70263416     VILLALTA CHAMBI, MILENA NABOR                            1220.00

29     70273967     PEÃ'ALOZA SUAÃ'A, JOSE ANTONIO                             1218.00

30     70292476     CUPE GAMARRA, FERNANDO REEGAN                            1210.00

31     74487993     MONTALICO MAMANI, MARITZA                                1210.00

32     73580287     MOROCCO FLORES, PEDRO RONALD                             1210.00

33     70617053     MAZA VILLENA, ANDERSON HENDRIK                           1204.00

34     72119424     BUSTINZA SANCHO, FAUSTO LUSIN                            1200.00

35     71785613     BEJAR MORALES, HELEN SELENA                              1190.00

36     75335253     LAURA CALIZAYA, DEYVI GONAR                              1190.00

37     70362861     VARGAS AÃ'AMURO, WILSON JAVIER                            1190.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 7 ]   Ciencias Contables

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70414056     COLQUE LIMACHI, EDWIN                                    1250.00

2     71960237     GUTIERREZ PERALTA, VLADIMIR                              1038.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 8 ]   Trabajo Social

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73513635     TICONA PINTO, SOMALIA                                    1420.00

2     70076201     BENITES GUTIERREZ, LIZ KARINA                            1410.00

3     77475968     MACEDO MACEDO, EVELIN YVONE                              1344.00

4     75374302     MANRIQUE MAMANI, HELIAN LIZBETH                          1324.00

5     73313418     ANAHUA FERNANDEZ, VERONICA YASME                         1322.00

6     73415142     TORRES ZEVALLOS, CORAYMA SHANTHAL                        1260.00

7     77919900     AGUILAR CAMPOS, FLOR DE MARIA                            1236.00

8     73648389     LARICO SAIRITUPA, MARICIELO                              1222.00

9     75848585     ESTOFANERO AQUISE, ELIANE                                1200.00

10     76536006     HUAMAN LARICO, KATERIN MILAGROS                          1200.00

11     74860065     CAMPOS JULI, HEDILSON                                    1190.00

12     73651873     LAYME TACORA, YESENIA EVELIN                             1180.00

13     47214871     CHAIÃ'A TICONA, SONIA                                     1170.00

14     73595737     CHAMBI QUISPE, MARGOTH VANEZA                            1170.00

15     73265453     ANCACHI LIMACHI, WUELMER ALEX                            1160.00

16     71589271     BARREDA ARPI, GABY                                       1160.00

17     75799709     CALISAYA PACCO, MARINA                                   1160.00

18     73266778     MAMANI MAMANI, SANDRA IRENE                              1160.00

19     76920737     LAYME TICONA, MARICIELO ALEXANDRA                        1150.00

20     75385378     HUARACHI HUACANTARA, JHOSSELIM VANEZA                    1140.00

21     71372310     GONZALES ENRIQUEZ, KEYSI ALEJANDRA                       1138.00

22     73649427     MACHACA LARICO, JANDRI YACIDA                            1134.00

23     71378939     CUTIPA QUISPE, ADALY ROXANA                              1122.00

24     63746452     ENCINAS YUJRA, MARÃA DEL CARMEN                          1110.00

25     70114140     MAMANI JALLAHUI, FLOR STEFANY                            1110.00

26     76928377     MURILLO BARREDA, ESSY JERALDINNE                         1110.00

27     75494383     TAPIA ALCCA, ANNIE LIZETH                                1110.00

28     70268672     YUCRA PALACIOS, MARILIN                                  1110.00

29     73461736     FLORES CHECALLA, DANITZA JUDITH                          1100.00

30     73481910     SALAS CARIAPAZA, LISBETH LEYDY                           1100.00

31     70817505     URURI QUISPE, JULY NANNI                                 1100.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 8 ]   Trabajo Social

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     72672435     TORRES ENRIQUEZ, JAEL XIOMARA                            1140.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 9 ]   SociologÃ­a

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     75144534     SALAS NAIRA, DAYHANA LEYLA                               1280.00

2     74561117     SUCAPUCA COLCA, WILBER OMAR                              1246.00

3     73041809     TALAVERA PARISACA, SHEYLA AILY                           1190.00

4     74162634     ZAFRA AÃ'AMURO, RAUL FABRIZIO                             1180.00

5     70286258     GONZALES YNCAHUANACO, ANTHONY BRAYAM                     1140.00

6     74956224     QUISPE TISNADO, ALVARO MIJAEL                            1140.00

7     73521974     VELASQUEZ MAMANI, ESTEPHANY KATHYA                       1130.00

8     70866913     SINTICALA MORALES, DAVID                                 1120.00

9     73818427     RAMOS CHOQUE, LUZ NAYLÃ                                  1110.00

10     77334629     PORTADA TITO, JHON EDGAR                                 1088.00

11     77385764     COLQUE CACERES, YOSENIA PILAR                            1062.00

12     73652703     ROJAS EVEDOS, RONALDO KRILLIN                            1060.00

13     70662542     SALAS MAMANI, JESÃšS                                      1044.00

14     71075356     MEDINA CONDORI, JOSE DAVID                               1040.00

15     76987360     TARACAYO BECERRA, KELI MAYUMI                            1030.00

16     75712025     MAMANI CARRIZALES, MARCK ANTONY                          1022.00

17     74169127     CCALLO CAXI, ERICK ARMY                                  1014.00

18     75828524     APAZA HUICHI, MARIA ROSA                                 1010.00

19     79625931     CCARI QUISPE, EVELYN MADELEYNE                           1010.00

20     71946738     CAPAQUIRA CAMAÃ'A, ELMER DAVID                            1008.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 10 ]   EducaciÃ³n Primaria

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70350475     MACHACA CONDORI, HUGO DARIO                              1740.00

2     70203962     CUEVA ELIAS, WILLIAMS ANDREE                             1644.00

3     72354300     MAMANI LIPA, LILY ROXANA                                 1560.00

4     71233345     LLANOS VILCANQUI, ALEXANDER SMITH                        1526.40

5     72326677     MAMANI LIPA, TOMAS FRANKLIN                              1521.60

6     74765949     CALISAYA FLORES, DIANNY EVELIN                           1516.80

7     77240794     CHOQUE MIRANDA, YULIANA ERIKA                            1512.00

8     73631521     CRUZ CALAPUJA, JHAKELINE CLARISSE                        1488.00

9     72743489     FLORES PONCE, BRANDON GILBER                             1468.80

10     71605037     GUTIERREZ CCARI, MILTON ROYER                            1452.00

11     70106338     SALAZAR QUISPE, JOSE CARLOS                              1440.00

12     70501300     APAZA ANAHUI, AMELIA                                     1428.00

13     74500695     OSORIO ANDIA, MIRIAM KEILA                               1416.00

14     74055944     AYAMAMANI CONDORI, FREDY CRISTIAN                        1404.00

15     76011560     MAMANI MAMANI, LOURDES GRACIELA                          1404.00

16     46245723     CHOQUEHUANCA CHAMBI, CLAUDIO SIMON                       1392.00

17     73819961     LAURA ALANGUIA, DINA ELIZABET                            1372.80

18     71057797     MAMANI CONDORI, MARGOT YESENIA                           1368.00

19     73315266     QUISPE CALLACONDO, LUDIM ALIMBER                         1368.00

20     71950122     CHAMBI LLUTAHUI, LUCY ERIKA                              1344.00

21     47139920     APAZA MOLLEAPAZA, EDSON                                  1332.00

22     44894098     APAZA TERAN, MARIA DEL ROSARIO                           1332.00

23     76699453     HUARAHUARA CRUZ, JAVIER ELMER                            1332.00

24     72838411     TOROCAHUA TORRES, JHOHAN LEONARDO                        1332.00

25     71615672     MUÃ'OZ VARGAYA, TANIA MILAGROS                            1320.00

26     73821074     MAMANI CALCINA, CRISTIAN JOSUE                           1296.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 10 ]   EducaciÃ³n Primaria

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70536985     PONGO SOSA, MIROSLAV                                     1183.20

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 11 ]   EducaciÃ³n Inicial

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     75388091     YUCRA MAMANI, MARIELLA ROSSELLING                        1668.00

2     76126129     SULLCA ARIAS, YENY MARICIELO                             1608.00

3     73977636     CRUZ CASTILLO, ESTEFFANY ROCIO                           1596.00

4     70446004     MAMANI MACHACA, SHANEL YAHAIDA                           1596.00

5     70552057     HUANCA MAMANI, NÃ‰LIDA                                    1526.40

6     75774792     CANO VILCA, LESLY MAYUMI                                 1524.00

7     76976690     ROMERO QUISPE, BLANCA NELIDA                             1500.00

8     76651971     MAMANI ITO, LUZ MARIANA                                  1464.00

9     72367053     SIGUAIRO SONCO, MARIEL ALEXANDRA                         1452.00

10     46240101     BALCONA CRUZ, EVA RAQUEL                                 1428.00

11     72046733     PACOSONCO GARATE, MILAGROS SOLEDAD                       1428.00

12     73702518     TICONA CAIRA, DEYSI MARGOTH                              1428.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 11 ]   EducaciÃ³n Inicial

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71503198     ARUCUTIPA LARICO, LIZBETH AMALIA                         1032.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 12 ]   EducaciÃ³n Fisica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70821454     GUTIERREZ LLUTARI, ERIC BRIAN                            1528.80

2     70864521     MAMANI LLANOS, CRISTIAN SANDOVAL                         1428.00

3     70452261     SARMIENTO VERA, OMAR GUILLERMO                           1428.00

4     71394032     CCOSI LORENZO, KARIN AZUCENA                             1368.00

5     75411254     BAILON QUISPE, SHANDE BRADSON                            1344.00

6     71706591     MAMANI SUCARI, LUZ MIRIAM                                1332.00

7     73504584     ALANOCA RAMOS, ROGGER ANTONHY                            1308.00

8     71083894     CHOQUECONDO QUISPE, DENYS ROMARIO                        1296.00

9     73619608     VELASQUEZ YUJRA, EDMUNDO                                 1284.00

10     74152657     ANCCO HANCO, ELMER MOISES                                1272.00

11     74853686     CEREZO CHAMBILLA, LUIS MARIO                             1272.00

12     73648397     PACHO PEREZ, WALDIR CIRO                                 1248.00

13     73486189     CCOA GAMARRA, LOURDES TATIANA                            1219.20

14     70921326     LOZA LIMACHI, JOSE VLADIMIRO                             1212.00

15     73300727     MALDONADO APAZA, JHON ALEX                               1212.00

16     60202296     MAMANI LERMA, GUSTAVO SEBASTIAN                          1207.20

17     75539275     VILLALBA VARGAS, LUZ CLARITA                             1202.40

18     74227475     MAMANI CHUSI, FRANCO YULINIO                             1200.00

19     73237676     GONZALES MAMANI, BRAYAN JHEFFERSON                       1188.00

20     74541032     TICONA HUAYTA, JESUS YOSHEP                              1183.20

21     74165848     ANDRADE PERALES, JUAN CARLOS                             1176.00

22     76146636     CATACHURA PACOHUANACO, RONAL                             1173.60

23     72624981     BAZAN LOZA, GAEL GIANMARCO                               1164.00

24     75982185     QUISPE POMARI, REINER EMERSON                            1164.00

25     70665424     QUISPE SANCA, JHON EDSON                                 1164.00

26     74528014     ALI QUISPE, DIEGO ALDAIR                                 1159.20

27     76481934     TICONA ZUÃ'IGA, HENDEL                                    1152.00

28     73414666     MAMANI RAMOS, MARTHA BRIGIDA                             1142.40

29     77907837     GAMARRA CAYLLAHUA, WALDIR FLAVIO                         1140.00

30     75360073     GUTIERREZ QUISPE, JUNIOR RONALD                          1140.00

31     73758798     MAMANI LUQUE, BLADIMIR NELSON                            1140.00

32     73817499     SALAZAR YUNGANINA, JHOSEP JEAMPIERRE                     1140.00

33     73231588     CAPACOILA ASCENCIO, GERÃ”NIMO HÃ‰CTOR                      1128.00

34     72497002     FRANCO VILCA, JEAN PAUL                                  1128.00

35     74161081     TICONA CANAZA, DENNYS ANTHONY                            1128.00

36     73024094     CALSIN JORGE, JOHAN GERSON                               1116.00

37     74234537     BARRANTES ENRIQUEZ, JOEL EMERSSON                        1113.60

38     75621323     HIRACHI ARPI, DIANA MARITZA                              1104.00

39     70746684     JOVE LARICO, ALEX                                        1104.00

40     71274736     LOPEZ COTRADO, MARIA SUSANA                              1104.00

41     75449179     QUISPE CCAMA, ROMMEL GIAN                                1104.00

42     74818208     MIXTO OROCHE, JOHAN                                      1101.60

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 14 ]   Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73077798     INCARROCA FERNANDEZ, YEREMI                              1752.00

2     71235791     CUADROS ANCO, HERBERT ADOLFO                             1680.00

3     75085287     HUANACUNI FLORES, THANIA ELIZABETH                       1632.00

4     70041002     DURAN ALLPACCA, JORGE LUIS                               1620.00

5     73648508     GUILLEN CHAMBI, YHAKELIN DELIA                           1572.00

6     70865818     SUAÃ'A CHOQUE, ROMEL YAIR                                 1536.00

7     74654225     APAZA QUISPE, MARIA FERNANDA                             1502.40

8     74951152     HUARACCALLO ARTIAGA, ALEXIS RUBEN                        1500.00

9     76373300     CONDORI TUMI, GRECIA SAMIRA                              1488.00

10     70083009     LARRAÃ'AGA CÃCERES, PILAR VÃ‰RONICA                        1435.20

11     71649363     JIMENEZ CANSAYA, YAQUELIN NATALIA                        1428.00

12     73302993     PARI HUARILLOCLLA, ANDREA MARYCIELO                      1404.00

13     46797762     LARICO CHURATA, BEATRIZ ESTHER                           1392.00

14     73930678     PEREZ RUELAS, DONNY YOEL                                 1380.00

15     74581549     VELIZ PILCO, SHANTAL DAYANA                              1370.40

16     75732547     VILLEGAS MAMANI, RUDI CLIDER                             1368.00

17     77507402     MAMANI PACORI, LISBETH KATHERIN                          1356.00

18     70033562     SUASACA SUCAPUCA, HUBER                                  1356.00

19     71492095     CONDORI ARACAYO, OSMAN HECTOR                            1327.20

20     73545618     MAMANI CHECASACA, RUTH ESTHER                            1315.20

21     73643282     HUANACUNI LAURA, GRICELDA                                1308.00

22     74352621     SURCO MACHACA, ELVER KLEVER                              1288.80

23     73385800     QUISPE CAYLLAHUA, RUDY ELVIS                             1286.40

24     70518891     LIMACHI JAMACHI, XIMENA SOLEDAD                          1284.00

25     75238236     MIRANDA COSI, EDITH VANNERY                              1284.00

26     60213905     URIARTE PERALTA, ANGHELI ALEJANDRA                       1284.00

27     73606304     NINA ASTETE, YUDMARY MARGOTH                             1272.00

28     73773009     CHANCA CCANSAYA, HARRY FERGUS                            1260.00

29     73809753     PACCOSONCCO LIMACHI, ELVIS CLAUDIO                       1260.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 14 ]   Educ. Sec.: Lengua, Lit. Psicol. y Filosof.

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     42245473     TURPO FRISANCHO, ADMER ALCIDES                           1428.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 15 ]   Educ. Sec.: Ciencias Sociales

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     75396984     ARIAS CURO, ELVIS MAXIMO                                 1807.20

2     46618458     HUAMANI QUISPE, JOSE MANUEL                              1670.40

3     73477382     CONDORI PERLACIOS, ALEX RODY                             1584.00

4     74349197     TICONA SUNI, CRISTIAN ANDY                               1548.00

5     73473687     HANCCO MONTALVO, GUIDO                                   1488.00

6     73758757     CALLA QUISPE, DANNYDIA PAMELA                            1440.00

7     77161015     FLORES PAMPAMALLCO, KEVIN                                1440.00

8     77243017     QQUELCCA SANCHO, GLADYS                                  1404.00

9     72772908     QUISPE ARELA, PEDRO LUIS                                 1380.00

10     73584186     COELLO MAMANI, MARELY FIORELLA                           1368.00

11     71958524     DAVILA CALLOHUANCA, JOSE FERNANDO                        1356.00

12     74701954     TITO CHAMBI, DANTE FRANZ                                 1332.00

13     71525835     CHARCA QUISPE, SINDY                                     1324.80

14     73382300     CCALLIZANA AFARAYA, MARK ANTONY                          1296.00

15     46067749     MARIN PANCCA, CLEDY SUZHY                                1296.00

16     72676458     DUEÃ'AS LAURA, SANDRO HARDY                               1272.00

17     75551653     LLUTARI PARILLO, LILIAN                                  1264.80

18     73952567     CANAZA ARPI, YASMIN EDITH                                1260.00

19     62718847     CHOQUEHUANCA GALLEGOS, JORGE JOSUE                       1260.00

20     42912517     QUISPE CUTIPA, JUAN CARLOS                               1260.00

21     74780526     MAMANI ZAPANA, REYNA ANALY                               1224.00

22     43687435     ATENCIO MAMANI, EDWIN                                    1221.60

23     73492353     APAZA HALANOCA, ALONSO HOLGER                            1212.00

24     47407847     ENRIQUEZ GUEVARA, PILAR NOHEMI                           1212.00

25     71128526     Ã'AUPA CHOQUEHUANCA, HIALMAR DISNEY                       1200.00

26     74394449     CHUQUIMAMANI QUISPE, REYMER HUBER                        1188.00

27     70417972     MAMANI VILCA, MELVA LILI                                 1188.00

28     76033362     NINA ZUBIETA, ROYER DANNY                                1188.00

29     73592699     DE LA CRUZ SALGUERO, OSCAR MARTIN                        1185.60

30     72815551     LORENZO CRUZ, ANDEL VALERIO                              1180.80

31     76057324     PANCCA SARDON, MARY CARMEN                               1178.40

32     71008046     MENDIZABAL GUTIERREZ, LIZBETH ELVA                       1176.00

33     76684634     LLANOS VARGAS, LISBETH ANABEL                            1164.00

34     71372279     LUQUE GONZALES, WILLIAM ANTHONY GARY                     1164.00

35     73525467     VILLASANTE NINA, DENITZA FLOR                            1152.00

36     76834703     COILA LUJANO, YUNIOR ELOY                                1140.00

37     76922325     AJUAHUANA TITO, NILTON                                   1128.00

38     73062207     ARIAS THULA, JACKELINE YULISSA                           1128.00

39     70208353     COYLA GIHUALLANCA, DAVID                                 1128.00

40     73775769     CALSIN ZAPANA, SUREYMA ZUMNY                             1116.00

41     72580599     MARIN HERRERA, KELLY LIZETH                              1108.80

42     73022549     CERVANTES VELASQUEZ, JUAN YEYSON                         1104.00

43     73579330     MAMANI LLAMPI, WENDY NOHEMI                              1104.00

44     76680337     QUISPE QUISPE, DORIS NELIDA                              1104.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 17 ]   AntropologÃ­a

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     75277535     ORTIZ MAYHUIRI, DARWIN NOÃ‰                               1320.00

2     77230357     TICONA CONDORI, EDY RONALDO                              1270.00

3     76681055     CONDORI OCHOCHOQUE, MISLENIA                             1252.00

4     77031496     MAMANI HUANCA, ANDY JAVIER                               1250.00

5     76059180     MAMANI FLORES, FIDEL EDILBERTO                           1170.00

6     73511339     RAMOS RAMOS, MILWARD BENJAMIN                            1160.00

7     75976195     CHURA CCALLA, JOHAN ALDAIR                               1150.00

8     70452969     LLANOS FLORES, YADHIRA SHIOMELY                          1140.00

9     77027922     AFARAYA PILCO, HENRY                                     1134.00

10     75024431     CALLA QUISPE, HELEN MARI LUZ                             1130.00

11     75412943     ARBULU CCAMA, DEYSI                                      1120.00

12     46955552     TORRES BUSTINCIO, HENRY LIDIO                            1110.00

13     73123706     TAPIA COSIO, SERGIO PABLO                                1100.00

14     72960525     QUISPE JARA, JOSE GUILLERMO                              1080.00

15     70941515     CHAMBILLA FLORES, ALVARO DENNIS                          1072.00

16     75503206     CCAMA TITO, DANILA EDITH                                 1070.00

17     44594090     GARCIA CALIZAYA, ALICIA YONY                             1034.00

18     75805077     MAMANI YUJRA, LESLY ESTEFANI                             1030.00

19     77220126     ESCOBAR LAURA, JOSÃ‰ ALEX                                 1028.00

20     76915967     CONDORI TICONA, CRISTHIAN DANIEL                         1024.00

21     70452984     VELASQUEZ CACERES, JOHANNES MARCHELO                     1020.00

22     70998852     NEIRA MAMANI, ALEXANDER LIDER                             994.00

23     74801360     PARICANAZA CONDORI, JUDITH                                990.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 18 ]   Derecho

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     70054361     CHANINI CUTIRI, VALERIA ENMA                             1590.00

2     74303535     COA COILA, PAOLA LISSEL                                  1580.00

3     72305156     MERMA CABRERA, ROCIO MILAGROS                            1470.00

4     73313407     MAMANI AQUISE, AMILCAR ANGEL                             1450.00

5     74770067     HALLASI CALLATA, ALVARO LENIR                            1430.00

6     76334189     AQUISE CALLOAPAZA, LUIS FERNANDO                         1428.00

7     75251757     LAURA LIPE, JHOAN JESUS                                  1422.00

8     73483799     LOZANO MENDOZA, JOYSS YADIBETH                           1420.00

9     74054933     ROQUE MAMANI, ALEX HORACIO                               1418.00

10     70507045     ROJAS PALOMINO, OSCAR RAUL                               1410.00

11     77057792     CARI CALCINA, KARINA MAGDALENA                           1380.00

12     45734991     ANAHUA APAZA, ALEXANDER EFRAIN                           1370.00

13     73648309     TARAPA GARCIA, HELIANN LIZETH                            1362.00

14     76040793     CCALLO TICONA, VERONICA PAMELA                           1360.00

15     71498526     HURTADO SALAS, GERSON MOSHEH                             1350.00

16     75266093     PARI HILASACA, POL JHONATAN                              1350.00

17     71503743     YTUSACA MAMANI, REYNALDO                                 1350.00

18     70201035     CHIPANA TARQUI, YHON YONATAN                             1346.00

19     75694326     HUARAHUARA QUISPE, ANNAYELY YENNIFER                     1330.00

20     74301263     MAMANI QUISPE, CARLOS JAMIL                              1330.00

21     73649889     VICHATA CONDORI, RODRIGO                                 1330.00

22     73523438     CAHUANA TACURI, CHRISTIAN KEVIN                          1320.00

23     70280102     CHARAJA VILCA, DIANA YOMIRA                              1320.00

24     70769167     DAVILA QUISPE, ALEX CESAR                                1320.00

25     70557856     LAURA VALERO, MERY                                       1320.00

26     73908186     COLQUE CRUZ, IVONNE CAROLA                               1310.00

27     41720060     QUISPE VELASQUEZ, ERICK IVAN                             1310.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 18 ]   Derecho

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     71788810     ARAPA TICONA, JUAN CARLOS                                1130.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 19 ]   Turismo

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     74395024     MAMANI NUÃ'EZ, JOAQUIN EDUARDO                            1190.00

2     73417293     MOYA CCALLO, LOLO RONALDIÃ'O                              1180.00

3     77081874     PINTO CHOQUE, BLANCA ALEXANDRA                           1180.00

4     76950726     JAHUIRA ARPITA, ARNOLD JHORDI                            1170.00

5     74235001     PEQQUEÃ'A LLANQUI, ANDERSON TOMMY                         1062.00

6     73130989     VILCA GUTIERREZ, KEYTH EMILY                             1062.00

7     70941469     SANGA MAMANI, JESUS EDGAR                                1060.00

8     73651155     VALERO MAYHUA, JEMAYSA QUIARA                            1060.00

9     73517849     TURPO PONCE, BRIAM                                       1050.00

10     74808062     CHURA PARI, ANA CRISTINA                                 1042.00

11     75007758     CAYLLAHUA SURCO, RAUL RONALDO                            1020.00

12     75942169     ANDRADE APAZA, GREYCI  PAMELA                            1010.00

13     74575038     CHAMBILLA MAMANI, CRISTIAN JAVIER                        1010.00

14     71007931     CRUZ MAMANI, SINTIA SUSANA                               1010.00

15     74857780     PAZ NUÃ'EZ, GRACIELA                                      1010.00

16     70080950     VARGAS TICONA, KARTHLIN JESUS                             992.00

17     72461058     QUISPE MARCA, RODRIGO SANTIAGO                            990.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 19 ]   Turismo

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     70312880     AGUILAR QUISPE, MIRELIA PAMELA                           1120.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 20 ]   Ciencias de la ComunicaciÃ³n Social

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     76654243     NAVIA QUISPE, BRANDON JULIAN                             1360.00

2     70364187     COARITE TITO, ROSALINDA SOFIA                            1350.00

3     72743479     SANDOVAL CHACON, MARIELA                                 1320.00

4     75099230     NAVARRO CACERES, JOSUE ALEXANDER                         1270.00

5     70312860     MANZANO SALAS, ZARELA MILAGROS                           1250.00

6     70989362     LOPEZ RUIZ, ALEXANDRA MAYLE                              1240.00

7     70292929     RODRIGUEZ QUISPE, BLANCA EVELYN                          1240.00

8     74973566     GOMEZ LUPACA, FERNANDO GOKU                              1170.00

9     73250420     HUANACUNI GARCIA, KELVIN CLINTON                         1170.00

10     72682181     ALARCON SUAÃ'A, LUZ GABRIELA                              1162.00

11     72946098     MAMANI CHOQUEMOROCO, CAMILA MILAGROS                     1160.00

12     76853521     LOPEZ MAMANI, WILBER                                     1140.00

13     75583248     MENDOZA CHOQUE, HAROL YAMIL                              1140.00

14     71441866     ORTIZ OVIEDO, KEYDI ROSITH                               1140.00

15     74879039     CONTRERAS MESTAS, ELVIS NILVER                           1130.00

16     77153819     OCHOA HUARANGA, RUTH ALEJANDRA                           1126.00

17     74440415     FLORES QUISPE, KIRA ROMINA                               1124.00

18     73525857     CAMPOS ALVAREZ, ADRIAN GUILLERMO                         1120.00

19     74217715     MAMANI CUSI, JHON FRANS                                  1120.00

20     70839191     PEREZ PEREZ, RUTH KARINA                                 1110.00

21     74314386     VILLANUEVA MOLLO, ARMANDO                                1098.00

22     71736515     AQUINO SANCHEZ, DEIVID                                   1090.00

23     73225838     MAMANI COAQUIRA, ESTEPHANY CELESTE                       1090.00

24     47395929     SALCEDO MAYTA, DREXLER GUSTAVO                           1090.00

25     70707765     CARPIO CAMACHO, JHON JOSE                                1080.00

26     77071903     FLORES MARCA, DANITZA CAROL                              1080.00

27     73250430     LLANOS HINOJOSA, EDUARDO                                 1080.00

28     47133287     CALSIN YANARICO, SHALY REGINA                            1074.00

29     72517905     PARI CABANA, ELEABETH                                    1070.00

30     75049577     QUISPE PINAZO, RONALD EDILBERTO                          1070.00

31     77128652     SOLANO MAYTA, FRANKLIN BILLENGURST                       1070.00

32     73592671     HANCCO PUMA, LISMER SADDAM                               1044.00

33     70153300     MAMANI CCALLO, LIZBETH                                   1042.00

34     71958357     PUMA CHOQUE, KEVIN RAUL                                  1042.00

35     75383267     QUINTO JULLIRI, LIZETH HAYDEE                            1040.00

36     76053487     QUISPE CCARI, YESICA MARTHA                              1040.00

37     70145507     PIMENTEL POMA, GISELA                                    1034.00

38     72743467     SANCHEZ APAZA, MILWAR KEVIN                              1030.00

39     76803854     CENTENO CCACCA, MILAGROS MABEL                           1020.00

40     73623746     TAPIA BARRERA, TATIANA LISETTE                           1010.00

41     70258394     BELIZARIO TITO, SANDRA GIANILA                           1000.00

42     72179975     HUARACALLO APAZA, ZULMA YASMÃN                           1000.00

43     72535525     RODRIGUEZ SALAS, SELENY MARGARITA                        1000.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 21 ]   AdministraciÃ³n

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71552595     HANCCO CONDORI, HUBER RAUL                               1450.00

2     77704958     BAILON CRUZ, ANDRE ALBERTO                               1440.00

3     74720671     FLORES JINEZ, GLUDER EDSON                               1420.00

4     72463008     TACO AVILES, MILTON HIROSHI                              1420.00

5     76042792     QUISPE HUARACHA, WALCOTT VIDAL                           1390.00

6     73311195     CCAMA CRUZ, ALBERT BRAYAM                                1380.00

7     71931714     JUCHATUMA CACERES, PRUDENCIO                             1352.00

8     75348762     CHAMBILLA HUANACUNI, ANDREA LIZ                          1330.00

9     77804580     LUNA PERALTA, LIZETH                                     1328.00

10     76926217     CARRASCO HANCCO, LUIS MIGUEL                             1322.00

11     73171960     CHAMBI MAMANI, KIANA MELANY                              1322.00

12     71378828     CALSIN INCAHUANACO, SONIA ANGELA                         1310.00

13     60422528     CARI MAMANI, KIARA YOSELIN                               1300.00

14     73641394     ARUAPAZA HUARACCALLO, MIGUEL ANTAURO                     1290.00

15     73968848     CUNO DUEÃ'AS, JOSSY LAURA                                 1290.00

16     76814856     TICONA ENCINAS, YOSELIN                                  1288.00

17     71715481     CAUNA MUCHICA, JAMES KELVIN                              1280.00

18     76849036     ZANABRIA CONDORI, NAHOMY ARIANA                          1270.00

19     71462777     ALARCON PAREDES, LUIS FERNANDO                           1260.00

20     73650142     AGUIRRE HUAYNACHO, EDHY CRISTHIAN                        1250.00

21     76609567     VILCA CCOA, ITATY MARYORY ARECELY                        1250.00

22     70126099     APAZA QUISPE, LEYDY ROCÃO                                1230.00

23     73807490     IQUIAPAZA RUELAS, ROYER                                  1230.00

24     74209071     LOPEZ HUANCA, JEAN PIERRE                                1230.00

25     70169588     QUILLCA QUISPE, DERLY JHON                               1230.00

26     70308455     CUTIPA FLORES, MARIA LUZGARDA                            1220.00

27     41681945     RODRIGUEZ BERMEJO, HUGO ALEXANDER                        1214.00

28     73309837     CUTIPA APAZA, EVER DAVID                                 1210.00

29     73504577     MAMANI FLORES, JHOEL KEVIN                               1210.00

30     73651786     QUISPE LANZA, RUTH NOEMI                                 1210.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 21 ]   AdministraciÃ³n

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     70657663     CALSIN CHURATA, OCTAGON IGA                              1156.00

2     72514052     PANIURA CHOQUE, ANDERSON SERGIO                          1044.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 23 ]   IngenierÃ­a AgronÃ³mica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     76660444     MAMANI MENDOZA, JULIA MARITZA                            1788.00

2     70866918     MURILLO CRUZ, JOSEPH ALI                                 1548.00

3     73266574     ALATA CONDORI, ANTHONY BRAYAN                            1418.40

4     73644534     HUALLPARTUPA SOLOISOLO, ANTONY ALEXANDER                 1380.00

5     75396576     CAÃ'AZACA CAHUAPAZA, JHEFERSON DANY                       1368.00

6     70273979     PACOMPIA CALISAYA, SHANNY ROSSANA                        1368.00

7     77133494     SOLOYSOLO OJEDA, JHON YERSON                             1368.00

8     77684069     ANCCO TIQUE, LUIS EDUARDO                                1356.00

9     75518360     MOYA APAZA, JORGE LUIS                                   1356.00

10     77227721     GOMEZ MARON, KENEDY                                      1344.00

11     73645882     PHOCCO ARIZAPANA, JEREMY MEYLI                           1344.00

12     70109929     VALERIANO CARRILLO, JOSE CRISTIAN                        1324.80

13     73771691     CABANA RAMOS, RONALDO YASMANI                            1284.00

14     71792343     CHECALLA PAREDES, GUIMO WALTER                           1272.00

15     76907770     VERASTEGUI SANCHEZ, MARIAN MAYELY                        1267.20

16     72851338     PRADO CASTILLO, MARITZA OMAIRA                           1260.00

17     77027916     HUALPA APAZA, DINA JHESENIA                              1236.00

18     73277939     MUSAJA CALISAYA, KEVIN MARK ANTONY                       1236.00

19     73368041     TAZA ALVAREZ, RUTH                                       1236.00

20     74504099     MAMANI LÃ”PEZ, MARTHA DEYSI                               1226.40

21     70830350     ANAHUA VILCA, FRANCISCO HEADER                           1224.00

22     73041387     MAMANI ATENCIO, MOABITA NOEMI                            1224.00

23     47152804     RAMOS FLORES, AURELIO IVAN                               1216.80

24     70900652     LAURA MULLISACA, ROLY JAINER                             1200.00

25     73906404     PELAEZ SACACA, TITO GABRIEL                              1200.00

26     70126819     HUANCA CONDORI, MILUSCA                                  1188.00

27     73131026     MAMANI DE LA CRUZ, JAMES FERMÃN                          1176.00

28     72175065     VILLANUEVA QUISPE, MILAGROS LEYDY                        1176.00

29     76855780     TINTAYA CCASO, RONY EDIRSON                              1164.00

30     77339329     LORENZO PALLI, NAY HELEN                                 1152.00

31     70848020     QUISPE SONCCO, SONIA YOVANA                              1152.00

32     71945176     YANQUI YANA, WASHINTON JOSE                              1140.00

33     77380659     ANCCO TIQUE, ROCIO                                       1137.60

34     75252569     MAMANI PARI, EDWIN KARIN                                 1128.00

35     73814316     SARMIENTO HUANACUNI, ANAID                               1125.60

36     73525597     SUASACA ITO, OMAR BECKAM                                 1120.80

37     73487498     YUCRA MACHACA, YANELY NINFA                              1120.80

38     74314649     AYNA TELLEZ, BIANKA NOELIA                               1116.00

39     70946414     CHUA MAMANI, ALCIDA LOURDES                              1116.00

40     70391053     HUALPA RAMOS, JOHN ANDERSON                              1116.00

41     73648677     MAMANI MAMANI, ROGER WILIAN                              1108.80

42     73386860     ALCCA RAMOS, DENIS RAUL                                  1104.00

43     73952921     MAMANI CRUZ, KRISTIAN ALCIDES                            1104.00

44     45950437     MAMANI MAMANI, ELVER WILSON                              1104.00

45     75277371     CURRO QUENTA, LUIS SERGIO                                1080.00

46     73645883     PHOCCO ARIZAPANA, JOHAN ALBERTH                          1068.00

47     72121955     TURPO MAMANI, YHAIR JUNIOR                               1068.00

48     76869271     USEDO QUISPE, JULIO CESAR                                1056.00

49     74527223     QUISPE CHALCO, JAMIL RODRIGO                             1053.60

50     73595475     GUTIERREZ NINA, LISBETH SORAIDA                          1046.40

51     75383203     AQUISE CRUZ, YURI ANTONI                                 1044.00

52     47371037     MAMANI LOPEZ, ESEQUIAS MISRAIM                           1036.80

53     74164405     MAMANI GUTIÃ‰RREZ, LILYA GRISEL                           1032.00

54     75402033     JIMENEZ QUIÃ'ONEZ, JOSE DAVID                             1027.20

55     73608229     CALLI COAQUIRA, KARINA                                   1012.80

56     71348902     AFARAYA ALCA, NELSON YONY                                1008.00

57     76949297     APAZA VIAMONTE, YHON HILBERT                             1008.00

58     71044790     LAURA QUENTA, MARIANA MILAGROS                           1008.00

59     75943682     MULLAYA ESCOBAR, NILVER RAMIRO                           1008.00

60     74966331     RAMOS ARPASI, DENILSON OMAR                              1008.00

61     80446427     MACHACA MAMANI, BELIZARIO RENE                            996.00

62     47501715     CACERES SUNI, EDWIN JESUS                                 993.60

63     75851711     AMACHI CAHUANA, ULISES MARIN                              988.80

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 24 ]   IngenierÃ­a EconÃ³mica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     75374262     QUISPE ADCO, WILFREDO                                    1516.00

2     70203957     NEGREIROS ALVAREZ, NESTOR ROBERT                         1482.00

3     73432143     VILLALBA QUISPE, JHONY AFNERT                            1430.00

4     73580448     BUSTINZA HILCA, ERICK GUSTAVO                            1410.00

5     70140993     CHOQQUETINCO CONDORI, DEYSY MEDALY                       1400.00

6     70077653     MAMANI GOMEL, DEYSI NATALY                               1386.00

7     71522190     CCALLA ORUCHE, ELMER DAVID                               1380.00

8     73520253     ROMANI COTOHUANCA, DIEGO ADOLFO                          1380.00

9     70205194     CUENTAS CASTILLO, KEVIN ALAN                             1370.00

10     72436190     MACHACA PALOMINO, CARLOS FERNANDO                        1370.00

11     73122015     VILCA COAQUIRA, CESAR                                    1370.00

12     70864453     LUNA MERMA, JACQUELINE YULISSA                           1350.00

13     76142523     ISIDRO ALANGUIA, ELVIS ROY                               1344.00

14     72450260     QUISPE ALARCON, DAVID                                    1342.00

15     76877815     MAMANI ROJAS, HENRY JHOEL                                1330.00

16     72111229     LUJAN VELASQUEZ, ALAIN ROMUALDO                          1306.00

17     70299539     CALDERON PAUCAR, JUNHIOR YASSIN                          1300.00

18     70182436     LOPE YUCRA, CRISTIAN JEAN CARLOS                         1300.00

19     75106955     MAMANI CANAZA, JHON BRYAN                                1300.00

20     73313387     VILLAHERMOSA MAMANI, JORGE LUIS                          1300.00

21     70318306     QUENTA BANEGAS, JEANMARCO                                1290.00

22     72743836     SEQUEIROS GALLEGOS, JAIRO ROBERTO                        1290.00

23     71312215     ANCCO AQUINO, MAZIEL                                     1274.00

24     73648256     ALANOCA QUISPE, BRAYAN ROMAN                             1270.00

25     71936423     FERNANDEZ GUTIERREZ, DAVID DARIO                         1270.00

26     73146483     HUANCA QUISPE, RONALD NICOLAY                            1270.00

27     74956211     PAYE PEREZ, JAIR SHANNON                                 1270.00

28     75521400     ARAPA TORRES, LIZ KAROL                                  1260.00

29     70500037     CAYLLAHUA MAMANI, JOSUE RIVALDO                          1260.00

30     75374327     MAMANI CONDORI, DARIO                                    1260.00

31     75841047     RIVA POMA, LISETH ERIKA                                  1260.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 25 ]   IngenierÃ­a de Minas

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     73646911     PACOMPIA HUMPIRI, WILBER RODRIGO                         1590.00

2     74563137     CAIRA SUCAPUCA, HENRY                                    1380.00

3     73417298     CARCAHUSTO TUMBILLO, PAUL JHERSON                        1350.00

4     70302110     CRUZ APAZA, DAVID                                        1300.00

5     70424384     QUISPE TITO, EDISON                                      1250.00

6     71462694     OSNAYO MAMANI, PEDRO CESAR                               1240.00

7     74822806     POMA CHOQUEHUANCA, ANGEL GUSTAVO                         1230.00

8     60177761     QUEA CHAIÃ'A, NEIL BRIAN                                  1192.00

9     72079300     JIMENEZ VALDIVIA, MARCO ANTONIO                          1190.00

10     74289353     CCOA VILCA, ERICK YOURDAN                                1182.00

11     71514785     CHURATA QUISPE, JHON ALEX                                1170.00

12     75195782     MAMANI HUANCA, DONAL JUSTO                               1170.00

13     71011780     MESCCO HUAYNAPATA, LUÃS RONALDO                          1170.00

14     77470639     NINA QUISPE, CRISTHIAN MARTIN                            1158.00

15     70614245     BALCONA ALAVE, FERNANDO ALDAIR                           1146.00

16     70093729     MELO CRUZ, LUIS ALEXANDER                                1140.00

17     77240071     SOTO RAMIREZ, RICK BRIAN                                 1140.00

18     75950131     SUCASACA YANQUI, JOEL RIDER                              1140.00

19     71655697     CHECALLA SARDON, JEANS ANTONY                            1134.00

20     71452710     BARRANTES MESCCO, WENDEL ALEXIS                          1130.00

21     73525439     CCANSAYA TAYPE, BRADY CESAR                              1120.00

22     71374900     HUAMAN CCOYA, YUL LEONEL                                 1120.00

23     75805032     HUARAHUARA HUARAYA, JACK                                 1120.00

24     73527031     LAIME QUISPE, URBANO VIDAL                               1120.00

25     75061336     VILCA HALANOCCA, PERCY ELVIS                             1120.00

26     73712269     CHOQUE QUISPE, DIEGO ALDAIR                              1114.00

27     77158014     APAZA HUATA, RONALDO JUNIOR                              1110.00

28     71055243     SERNA PANCCA, ADAN SMITH                                 1110.00

29     75051620     MARTINEZ FLORES, ZAMANTA ALEXANDRA                       1092.00

30     72003845     LUQUE QUISPE, ESTEFANY ANHELA                            1090.00

31     71282671     AGUILAR CALLACONDO, MYRIAM SMERALDA                      1080.00

32     73526468     GALVEZ VENEGAS, NIGHEL DYCK                              1080.00

33     75711033     VARGAS VARGAS, RENAN WALTER                              1080.00

34     76723184     CUCHUYRUMI QUISPE, ELIAS PLACIDO                         1060.00

35     77290650     FERNÃNDEZ TURPO, JEAN PIERRY                             1060.00

36     73818728     GUERRA NAYRA, DAYANA MILAGROS                            1056.00

37     70682165     CAPACOILA QUISPE, LUISINHO                               1050.00

38     73523576     FLORES HUAMAN, JUVENAL                                   1050.00

39     70366628     TRISTAN MOLLOCONDO, FERNANDO                             1050.00

40     70170189     CUEVA MENDOZA, NELSON YOBANI                             1044.00

41     74808157     APAZA CAUNA, JOSÃ‰ LUIS                                   1040.00

42     74206029     CCALAHUILLE DAMIAN, VICTOR                               1040.00

43     70167594     VELASQUEZ RAMOS, CHRISTIAN                               1040.00

44     71860004     MONTENEGRO QUISPE, BHRANDONM JHULLMERT                   1036.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 26 ]   IngenierÃ­a GeolÃ³gica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73906382     QUECAÃ'O MACHACCA, NADALIT NIMELDA                        1390.00

2     71792471     ALARCON PEREZ, MANUEL EMILIANO                           1360.00

3     72453613     PACCO CONDORI, MELANI                                    1350.00

4     70998186     ESCARCENA CALSIN, MILENE ARACELY                         1330.00

5     75381650     ALVAREZ HUANCA, ANGEL RODRIGO                            1320.00

6     74956237     TURPO PANCA, RONALD                                      1320.00

7     77291420     JAVIER MALDONADO, ALEXIS JOSE                            1300.00

8     70286640     TICONA NEIRA, GIANCARLOS EDUARDO                         1260.00

9     78721010     CONDORI CHANCATUMA, JEAN MARCO                           1200.00

10     74575112     VILCANQUI MUSAJA, BRAYAN PAUL                            1200.00

11     73428893     LUQUE OCHOA, ALDO DANILO                                 1190.00

12     72907199     MENDOZA CONTRERAS, ALBERTH                               1164.00

13     70608924     ILAQUITA ESTOFANERO, YOEL NELSON                         1140.00

14     73386959     PARI SARAZA, RUDY DOX                                    1140.00

15     72884757     VALERO QUISPE, PAUL LENIN                                1140.00

16     74175091     CORNEJO TICONA, ROSA LUZ                                 1130.00

17     78197281     GUTIERREZ PACCO, GUIDEN ULISES                           1130.00

18     70050791     TEBES CENTENO, BILL CRISTHIAN                            1124.00

19     72431564     GUEVARA CONDORI, FERNANDO RUIZ                           1120.00

20     72425932     MAMANI MAMANI, CLARA YOSELIN                             1120.00

21     70865840     QUISPE PARILLO, ROCIO                                    1110.00

22     73039119     CONDORI TAPARA, JEFERSON HOMERO                          1096.00

23     74561981     ESCOBEDO CONDORI, FERNANDO JOSE                          1090.00

24     76841800     MAMANI SANCA, BEATRIZ  YESICA                            1090.00

25     72009833     HANCCOCCALLO PAUCCARA, KLEBER                            1080.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 26 ]   IngenierÃ­a GeolÃ³gica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70828964     CONDORI BARRIOS, EVO MESIAS                              1070.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 27 ]   IngenierÃ­a MetalÃºrgica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71955417     PUMA MACHACCA, EDWIN RUEL                                1548.00

2     72399229     PEREZ MULLISACA, VICTOR JUNIOR                           1344.00

3     74060868     YAPO RAMOS, JHADERWUILER RYCH                            1332.00

4     70097191     ACERO CABALLERO, ALEXANDER HIRO                          1310.40

5     74835765     HUANCA CHOQUEJAHUA, MARCO JOSSSIP                        1308.00

6     75975094     QUISPE LUQUE, DIEGO FELIX                                1296.00

7     74359738     HUASCUPE NINA, ISAIAS                                    1284.00

8     73481311     CAHUANA CALSINA, FRANK RONNY                             1272.00

9     74465157     CONDORI QUICO, JUAN MANUEL                               1262.40

10     70821470     BARRIONUEVO PARIAPAZA, MANUEL JESUS                      1252.80

11     76911720     QUISPE DIAZ, YORDY DENNIS                                1188.00

12     73820730     HUARANCCA VILCA, YAKELIN ZENAYDA                         1176.00

13     60324155     MENDOZA ANCHAPURI, KENYI JHEYSON                         1164.00

14     71998272     HERCILLA PALOMINO, ALYSSON STEFANY                       1152.00

15     73804858     MAMANI CAHUI, SAHRIA                                     1142.40

16     73230703     CALCINA MAMANI, GIMENA                                   1140.00

17     73763970     LEQQUE VALENZUELA, CRISTIAN CIRO                         1140.00

18     74835839     WIRACOCHA ANCHAPURI, RUTH BETZABE                        1140.00

19     73082564     YUCRA YUCRA, ELVIS ALONSO                                1116.00

20     75997722     MONROY BERNEDO, FRANKLIN IVAN                            1080.00

21     71040158     TIQUILLOCA HOLGUIN, ESTEFANY                             1080.00

22     76288262     SARMIENO YUPANQUI, ERIKSON DAVID                         1075.20

23     73143119     ESPINOZA HUAYTA, DANITZA MARIELA                         1053.60

24     70834083     HUANCA CHOQUE, ALEXANDER ASCENCIO                        1044.00

25     73522905     CHURA ARONI, YASMIL MAYRUTH                              1034.40

26     75495090     MOJO HINOJOSA, CHRIS YESENIA                             1020.00

27     73789532     SANTANDER MAMANI, YOARSON AMERICO                        1020.00

28     78012185     CCOPA BUSTINCIO, CHRISTIAN BERNARDO                      1008.00

29     73351030     QUISPE ARROSQUIPA, DANIEL                                1008.00

30     75571680     QUISPE PAMPA, CRISTIAN EDSON                             1008.00

31     74702263     ROJAS CCANCCAPA, RUTH YODILY                              998.40

32     74348325     CALLO LOZANO, JOSE LUIS                                   996.00

33     77322292     LAGUNA SAICO, NANCY MARGOTH                               996.00

34     72417036     MENDOZA CUENTAS, HAROLD JOSSUE                            996.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 28 ]   IngenierÃ­a QuÃ­mica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73199296     YANAPA PHOCCO, JOSUE                                     1800.00

2     70095163     QUISPE CRUZ, EDITH LUCERO                                1788.00

3     73873674     DUEÃ'AS FLORES, JUAN DIEGO                                1380.00

4     75948780     GAMARRA VICENTE, NAYHUA ORIANA                           1380.00

5     76989361     HALLASI TACCA, HENRRY ANDHHERSON                         1356.00

6     76223012     LUICHO FLORES, JHOSEF ABEL                               1320.00

7     70615026     CHAIÃ'A TAPIA, GIANCARLOS GIORDAN                         1296.00

8     75755375     LIMA PACHA, LUIS FERNANDO                                1296.00

9     73797621     MUÃ'OZ CHILI, YESENIA SHARMELY                            1284.00

10     71883279     COAQUIRA ARIAS, JEAN CARLOS ABNER                        1272.00

11     72197733     FUENTES QUISPE, JOSE ANDRES                              1260.00

12     73600268     AZA CHAYÃ'A, EDGAR ALERCIO                                1248.00

13     75601199     CCAMA MASCO, CARLOS RAFAEL                               1248.00

14     76698701     BOTETANO MAMANI, DIANET                                  1236.00

15     75082204     CHOQUE PILCO, NELIDA                                     1236.00

16     76987350     AGUILAR GONZALES, JURGUEN JANPIER                        1224.00

17     47580842     BONIFACIO PAUCAR, ROLANDO FELIPE                         1224.00

18     76619596     CHOQUE MARTINEZ, LUZ DE MARIA LISBETH                    1224.00

19     75949474     MAMANI QUISPE, ZENAIDA MILAGROS                          1224.00

20     75613403     MULLISACA LLUNGO, YHON EZMELIN                           1212.00

21     73652859     MACHACA LARICO, GUZMAN LIZARDO                           1200.00

22     73694215     YAMPARA IQUISI, LEYDISUSAN                               1200.00

23     73939159     BACA CRUZ, BRAYAN ALEXANDER                              1197.60

24     73943751     MAMANI HANCCO, INDIRA ZAMANTA                            1195.20

25     75433285     CHOQUEMALLCO TICONA, YENY                                1183.20

26     73645283     ANDIA VELAZCO, ROSANGELA ADRIANA                         1176.00

27     74725665     APAZA QUENAYA, SUNMY DEL PILAR                           1176.00

28     71741935     CCASA CCAHUANIHANCCO, DARWIN HECTOR                      1176.00

29     70181367     QUISPE CHOQUE, NELIDA RUBY                               1176.00

30     77078149     SANCHEZ MAMANI, BRANY                                    1176.00

31     62528085     GALINDO MIRAMIRA, JULIA DANIELA                          1168.80

32     77708513     CACERES QUISPE, MILTON RONALDIÃ'O                         1164.00

33     73814262     CAYO CHOQUEHUAYTA, DENNIS YOUNG                          1164.00

34     70812938     CUBA MELGAR, WILLIAMS RANDAL                             1104.00

35     77485195     QUISPE QUISPECONDORI, WILANDER                           1092.00

36     70577205     MAMANI COILA, JUDITH MARGARITA                           1075.20

37     71233344     FRANCO ALCOS, BRYAN                                      1072.80

38     75576297     CANAHUIRE DIAZ, JEAN CARLOS                              1068.00

39     73240231     MAQUERA FLORES, LENIN                                    1068.00

40     72966311     QUISPE TUNCO, LENIN PACHAKUTE                            1068.00

41     70459539     CHAVEZ CHURA, MIRIAN ROSMERY                             1051.20

42     76225351     CATACORA CCALLI, VILMA LUCIA                             1048.80

43     76932915     MAMANI HUACASI, ROXANA                                   1044.00

44     75218878     QUISOCCALA GUTIERREZ, BLAKELY JULISSA                    1044.00

45     71764396     VALERIANO MARTINEZ, ESTHER FANNY                         1044.00

46     76925522     QUISPE RAMOS, ANNY CAMILA                                1039.20

47     74436287     BELIZARIO TICONA, RUTH NOEMI                             1032.00

48     77490054     LOZADA SALAS, IMANOL ANTONI                              1032.00

49     74809175     CHOQUECOTA CHAPARRO, HUGO BLAS                           1020.00

50     76697843     MANRIQUE MAMANI, DIEGO FERNANDO                          1020.00

51     76953779     NAJAR ILLACUTIPA, ALDAIR GUALBERTO                       1020.00

52     76762340     RAMOS LERMA, EDDY EMERSON                                1020.00

53     73386664     SAYCO LIMA, JHON ANTHONY                                 1020.00

54     70868928     VELASQUEZ MAMANI, JHON ANTHONY                           1020.00

55     73645425     VILCAPAZA ZEBALLOS, RONALD JHON                          1020.00

56     75555304     JIBAJA SUCA, EDITH LILIA                                 1008.00

57     77423749     LIPA SOSA, JULIANA                                       1008.00

58     75574057     CUTIPA LERMA, MELANIA YAQUELIN                            998.40

========================================================================================

RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 29 ]   IngenierÃ­a EstadÃ­stica e InformÃ¡tica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     71792425     CASQUINO TICONA, JORGE ROMEL                             1752.00

2     77497740     AYCAYA PACO, YHACK BRYAN                                 1488.00

3     70842733     CONDORI ESPINOZA, RUBY AYMARA                            1464.00

4     70155918     VILCA MAMANI, LINDELL DENNIS                             1452.00

5     75692300     PONCE POMA, NAHOMI PAOLA                                 1447.20

6     72177281     DÃVILA CALIZAYA, BRAYAN EDSON                            1404.00

7     71460732     ACERO ACERO, IVAN RONALDO                                1392.00

8     72015979     CONDORI CONDORI, NELYDA AYDE                             1392.00

9     70376763     VALENZUELA NARVAEZ, LUZ BELLA                            1392.00

10     75521417     MAMANI ROMERO, DIEGO JHOEL                               1380.00

11     71980663     VILCA APAZA, WILLY                                       1368.00

12     70852827     VIZCARRA PILCO, RUBIRIO DARWIN                           1320.00

13     70136575     GOMEZ CAHUANA, JERSON ROMARIO                            1315.20

14     72396247     LIMACHI FLORES, JIMMY ALDAIR                             1315.20

15     71960947     CARLOSVIZA AMANQUI, WLADIMIR ALDO                        1296.00

16     75593851     INCALUQUE BRAVO, JOSEPH FERNANDO                         1296.00

17     74067775     ACERO COPAJA, CARLOS LEONEL                              1284.00

18     74220329     DEZA ORIHUELA, JORGE NICOLAS                             1272.00

19     70390994     SUPO RAMOS, ALEX GILMAR                                  1272.00

20     70316724     AZCUE CHAMBI, HEYDI LUCERO                               1260.00

21     73819098     CHOQUE ZUÃ'IGA, CLEVER NELSON                             1248.00

22     73319633     CONDORI GARCIA, PAÃšL WENCESLAO                           1224.00

23     76470721     PARI BENITO, LUIS DIEGO                                  1224.00

24     74642865     CRUZ ACCARAPI, ALEX RAUL                                 1212.00

25     73449595     MAMANI RAMOS, ROGER AUSBERTO                             1212.00

26     71465589     SOSA ZAPATA, JUAN                                        1212.00

27     72910897     TITO TITO, RUTH KARINA                                   1212.00

28     76057326     LLANOS NUÃ'EZ, DIEGO ARMANDO                              1200.00

29     72478609     PONCE QUISPE, KELY ZULEMA                                1183.20

30     73972926     CCOPACONDORI QUISPE, PAUL FERNANDO                       1176.00

31     70188630     CRUZ PAREDES, SOLEDAD EPIFANIA                           1176.00

32     72919397     AQUINO SANDOVAL, JEAN CARLOS                             1166.40

33     75982181     MACHACA MAYTA, RONY JOEL                                 1164.00

34     73611424     QUISPE QUISPE, HOLGER  DENILSON                          1164.00

35     70296970     TICONA CASA, KATIA DAISHY                                1164.00

36     60453611     TAPIA TITO, SEBASTIAN ALBERTO                            1154.40

37     73477464     AVALOS CONDORI, EDILSON                                  1152.00

38     74601060     GARATE QUISPE, JOSEP VLADIMIR                            1152.00

39     74605107     LUNA TURPO, ROSMERY                                      1152.00

40     77328006     PHOCCO SONCCO, YENI ROSMIRIAN                            1152.00

41     76537784     MAMANI OCHOA, ERNESTO                                    1144.80

42     75758823     ACEITUNO MOYA, NADINE HEIDDY                             1140.00

43     71864209     CHURQUIPA QUISPE, URIEL ROJAS                            1140.00

44     71437531     MAMANI MAMANI, ILMA MAGDA                                1132.80

45     70419641     MAMANI VILCA, DIANA YULIZA                               1128.00

46     72314901     MAQUERA ANDRADE, ALDAIR JOSE                             1128.00

47     74599939     QUISPE BRAVO, EDER ANDER                                 1128.00

48     70168218     ESCOBAR RAMOS, JONAS BEKER                               1116.00

49     73648009     TICONA INCACUTIPA, WILMER                                1116.00

50     77471247     ALVARADO CHUCTAYA, LUCAS ALFREDO                         1092.00

51     74609828     CALLATA MAMANI, EDDISON FERNANDO                         1092.00

52     75856469     TICONA HUANCOLLO, LEYDI JHENIFER                         1092.00

53     77126547     QUENTA CHURA, CLEVER RONNY                               1080.00

54     73384185     CHAÃ'I PAUCCAR, BECKHAM VIERI                             1068.00

55     72843035     GARCIA JIMENEZ, ANGEL RAUL                               1068.00

56     74693329     HUARAHUARA CALJARO, MIGUEL ANGEL                         1065.60

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 30 ]   Ing. TopogrÃ¡fica y Agrimensura

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71484374     BONIFAZ CHIQUE, ERICK BEDMAR                             1470.00

2     76174086     LEON ANCCASI, MAGOBER DUCLAS                             1310.00

3     73313372     FLORES VILCA, KLISMAN LUYGGUI                            1290.00

4     73902765     PARI CALANCHO, WILLY WILFER                              1250.00

5     75475208     TAMAYO ESTUCO, EDDY JOEL                                 1240.00

6     75092655     COPAJA AROCUTIPA, ELMER DUVERLY                          1220.00

7     73052228     MAQUERA CACASACA, YURI JOSUE                             1210.00

8     75926709     AVALOS NEYRA, MAURICIO                                   1200.00

9     70915858     CHIPANA LOPEZ, ALDO OSMAR                                1190.00

10     73503362     MAMANI ESPERILLA, LUIS ALBERTO                           1160.00

11     75433605     COLCA SUCASACA, RONALD                                   1140.00

12     47057963     COPAJA COLQUE, JUAN LUIS                                 1140.00

13     72087257     PARICAHUA CASTILLO, SADDAM HUSSEIN                       1130.00

14     75454318     QUICAÃ'O ORTIZ, HENRY                                     1110.00

15     74058324     QUISPE VILCA, ABDON                                      1110.00

16     74373344     BARRANTES BARRANTES, EDWIN JAIME                         1080.00

17     74444245     LLANOS MARIN, ANTONY IVAN                                1030.00

18     76926875     QUISPE HUARAYA, KENYI DEYVIS                             1014.00

19     72515928     PILCO PAREDES, IVAN RODRIGO                              1010.00

20     74058481     AMARU ZAPANA, YAMBOL JHONATAN                            1000.00

21     74843815     PARI VIRREYRA, ROYER EBBERTH                             1000.00

22     75022134     SANOMAMANI APAZA, PERCY                                   996.00

23     71726630     CHOQUE CONDORI, ELIANA JOISSY                             994.00

24     77095343     HUANCA ATENCIO, MARIO JESUS                               990.00

25     77505234     VELASQUEZ CONDORI, JORDY YAMPIER                          990.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 33 ]   IngenierÃ­a Civil

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71824406     ZAGA QUISPE, LUIS ANGEL                                  1570.00

2     73649431     INOFUENTE PONCE, JHON DIEGO                              1550.00

3     73704565     QUISPE VIAMONTE, JUAN EDWIN                              1540.00

4     75967287     SANTAMARIA PACORI, ELVIS                                 1530.00

5     71981631     CUNO APAZA, JHOVERAN CRISTIAN                            1520.00

6     72479240     SUPO MAMANI, IMANOL FELIX                                1520.00

7     75506449     ITO RAMOS, NESTOR GABRIEL                                1500.00

8     71023631     AGUILAR YUPANQUI, FRANK SMITH                            1480.00

9     70989379     GALINDO RAMOS, NIDWARD JOEL                              1480.00

10     70098912     APAZA SUCASACA, JHON ESTEBES                             1470.00

11     73744497     JINCHUÃ'A SALAMANCA, RONALD                               1470.00

12     70989373     QUISPE LUJANO, CARLOS ALBERTO                            1470.00

13     73944203     ARIAS QUISPE, KEVIN ANDERSON                             1460.00

14     70484019     SUASACA BORDA, ALEX ABAD                                 1434.00

15     73116484     CÃCERES MOLLOCONDO, CHRISTIAN FABRICIO                   1430.00

16     73692427     QUISPE MERCADO, MARCIA RAQUEL                            1424.00

17     70507051     ALCOS QUISPE, LUIS ANGEL                                 1420.00

18     75373833     QUISPE ZARATE, SAMUEL LIOJIVER                           1420.00

19     77230277     MACHACA MAMANI, ERICK LEONEL                             1410.00

20     73746295     ROJAS YANA, DANY JOSE                                    1410.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 33 ]   IngenierÃ­a Civil

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     70109091     COYLA TILA, ERICK NILVER                                 1040.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 34 ]   IngenierÃ­a de Sistemas

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

========================================================================================

1     71431825     QUISPE AYALA, DENILSON ADEMIR                            1380.00

2     71223847     APAZA PARICAHUA, RUSMAN SNEYDER                          1340.00

3     75662170     LUQUE PORTADA, WILLIAMS IKER                             1310.00

4     73653733     SONCCO QUISPE, MIDWAR ERICK                              1310.00

5     74935970     AQUISI ACCHA, RIGOBERTO                                  1290.00

6     63413462     ALANOCA URUCHI, MAGALY                                   1280.00

7     72295674     FLORES ANDIA, ARNOLDL KEVIN                              1280.00

8     77077441     MACHACA VILCA, FRANK AMILCAR                             1280.00

9     74472261     AGUILAR VILCA, ALEXIS                                    1270.00

10     72296261     JAHUIRA PONCE, CHRISTIAN SEBASTIÃN                       1270.00

11     73108845     SALAS GUISBERT, FRANCIS ANTONY XAVIER                    1270.00

12     71348877     PORTILLO ACERO, LEYDI LESLIE                             1260.00

13     70402012     MAMANI QUISPE, ERICK HARON                               1230.00

14     73747803     APAZA QUISPE, LIZBETH CECILIA                            1220.00

15     76694195     MAYTA QUISPE, MARLENY ZULEMA                             1220.00

16     71785223     COLQUEHUANCA RODRIGUEZ, ZEYM EMANUEL                     1210.00

17     72133102     LUZA BENAVENTE, JHEYSON JHOEL                            1210.00

18     74171767     MACHACA MAMANI, JULIO ANDERSOND                          1210.00

19     74176529     CHATA CONDORI, JEAN CARLOS                               1190.00

20     75139358     LEIVA FLORES, MIGUEL ADOLFO                              1190.00

21     70849409     ATA QUIROZ, JOSE SAMIR                                   1180.00

22     70429402     CHAMBI QUISPE, EDDY                                      1180.00

23     73931019     CARITA LUNA, ARIEL JOHAN                                 1170.00

24     76028399     FLORES RAMOS, JESUS                                      1170.00

25     75411245     LIPE MACHACA, JUAN ARTEMIO                               1170.00

26     72450257     QUENTA QUIÃ'ONEZ, CRISTIAN                                1170.00

27     75916972     GUZMAN ZUBIETA, RENZO ARTURO                             1160.00

28     72951514     QUEA MAMANI, EDDY GONZALO                                1160.00

29     73306250     APARICIO AQUINO, MIJAEL AUGUSTO                          1150.00

30     77468893     COLQUEHUANCA ROJAS, CARLOS ANDREE                        1150.00

31     74624496     HUICHI CALDERON, DAVID                                   1150.00

32     77236065     ZAPANA TICONA, FLAVIO                                    1150.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 35 ]   IngenierÃ­a MecÃ¡nica ElÃ©ctrica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     76046368     MAMANI CONDORI, YORDAN DAVID                             1368.00

2     62172822     CÃCERES PINEDA, JOSE MANUEL                              1320.00

3     75329590     MAYTA VILLANUEVA, JHON RICARDO                           1300.00

4     46123208     RONQUILLO MALLEA, LUIS ARNALDO                           1300.00

5     71721221     ALMANZA CHOQUE, LUIS VALERIO                             1270.00

6     73819962     LAURA ALANGUIA, LUIS ANGEL                               1260.00

7     76459147     QUISPE MAMANI, JUNIOR BRISKO                             1260.00

8     75521404     MAMANI HUANCA, LUIS FERNANDO                             1220.00

9     72859049     MUÃ'OZ QUISPE, YUL REY                                    1200.00

10     72855844     AGUILAR RAMOS, ARMANDO ALEXANDER                         1172.00

11     70872624     CHURA AROAPAZA, CARLOS ANTONIO                           1160.00

12     74450849     COILA QUISPE, HUGO DUBERLI                               1160.00

13     72002222     RAMOS TURPO, CHRISTIAN PAUL                              1140.00

14     74979876     RODRIGUEZ HANCO, YORL RENZO                              1140.00

15     72546727     QUISPE CCALLO, ANTONY EDWARD                             1132.00

16     73575050     ANCCO MAMANI, CRHISTIAN CESAR                            1130.00

17     77077902     FLORES HUARAHUARA, CESAR                                 1120.00

18     45293349     PARI PUMACOTA, HERSON MATEO                              1120.00

19     70097182     TITO PINEDA, MARCO ANTONIO                               1120.00

20     76046369     MAMANI CONDORI, YOURSH FELICIANO                         1116.00

21     71348759     RIVAS CHOQUE, ELTHON RUSSEL                              1110.00

22     70872647     ARIZACA VELASQUEZ, EDDY GABRIEL                          1100.00

23     71348871     LAYME MACHACA, JOHANN JIMMY                              1100.00

24     73595108     MORALES CHOQUEJAHUA, ARMANDO ERNESTO                     1100.00

25     76923501     ARIZAPANA QUISPECONDORI, RICHARD LEON                    1096.00

26     73355607     CHARAJA MAMANI, DIEGO JEFFERSON                          1090.00

27     77657364     GUTIÃ‰RREZ ORDOÃ'O, JOSÃ‰ ANDER                             1090.00

28     71016577     HUALLPA TARAPACA, DIEGO ARMANDO                          1090.00

29     71986345     HUERTA CHAMBILLA, RONAL GIOVANY                          1090.00

30     74408124     HUAYTA SUCASACA, DIEGO VELDOSO                           1080.00

31     74504548     MANCILLA ORTIZ, FRANCO JHUNIOR                           1080.00

32     73068414     VENTURA MAMANI, EDDER HUGO                               1080.00

33     74725099     BALCONA MAMANI, JAVIER DAVID                             1074.00

34     76675301     CHARAÃ'A QUIÃ'ONEZ, RONALD IVAN                            1070.00

35     72328399     MACHACA MONTEAGUDO, WILLIAM MICHAEL                      1070.00

36     71016248     PARI PARI, PRANK ARNOLD                                  1070.00

37     61963578     TITO MARQUINA, POOL BRANDON                              1070.00

38     76207929     MAMANI BENAVENTE, CHANEL ALDAIR                          1060.00

39     73643823     FORA CHURA, ELVIS MIGUEL                                 1050.00

40     70255004     TTICA QUISPE, LUIS FERNANDO                              1050.00

41     76570567     ASTETE LOZA, ALEX GERMAN                                 1040.00

42     73735424     GARCIA MACHACA, ERICK ROY                                1040.00

43     75929595     APAZA MAITA, JANTHER SAUL                                1030.00

44     71830049     CALLATA TICONA, JAVIER                                   1030.00

45     70286597     HUALPA PEREZ, LENNIN AXEL                                1030.00

46     73308129     QUISPE RAMOS, SAUL                                       1030.00

47     75540014     ZAMALLOA VILCANQUI, ALEX KEVIN                           1030.00

48     75413190     CORONEL ZAPANA, KENDOLL TEYLOR                           1020.00

49     74446586     MAMANI CHIPANA, JHON EMERSON                             1020.00

50     71721435     MONROY MONTES, PAOLO GERALD                              1020.00

51     75966110     RAMOS QUISPE, RONY                                       1020.00

52     75239280     LOPE FLORES, ANTONY POOL                                 1010.00

53     75395358     MURILLO ESPILLICO, DARWIN EDISON                         1010.00

54     72072491     SONCCO CHOQUE, KENGUI RENZO                              1010.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 36 ]   IngenierÃ­a ElectrÃ³nica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73517630     TARQUI CHAMBILLA, FLAVIO ANTONY                          1610.00

2     74964327     MACHACA PAJA, YUSTIN ROTSEN                              1410.00

3     74397337     AÃ'AMURO TIPULA, BRANDON YOVANI                           1380.00

4     75539552     CORA MAMANI, PAUL ENRIQUE                                1320.00

5     75148482     QUISPE ORTIZ, DALTHON BRANDON                            1230.00

6     70652860     TAPIA BENITO, JOEL                                       1222.00

7     75493044     BUSTAMANTE PACOMPIA, FERNANDO ALEXANDER                  1220.00

8     73650143     SONCCO RAMOS, ANDERSON ROYER                             1190.00

9     70169430     PUMA QUISPE, ABEL DARWIN                                 1180.00

10     74956210     MARAZA HAYQUI, RONALDO RODRIGO                           1170.00

11     71109958     CHIQUE CHINO, DERLY GABRIEL                              1154.00

12     73820790     APAZA HUANCA, BRAYAN ALEXANDER                           1140.00

13     70446038     MEDINA FLORES, DIEGO GENARO                              1140.00

14     70830359     ARIZACA VELASQUES, BRIAN SAUL                            1120.00

15     74157274     CONDORI CHAMBI, FERDINAND RODRIGO                        1120.00

16     76987429     PARI HUMPIRI, JUNIOR                                     1120.00

17     75142235     PACOMPIA LARICO, KEVIN ERICK                             1110.00

18     74633343     CHIPANA PANDIA, JHONATAN                                 1100.00

19     73450150     CAHUI QUINTO, ELVIS                                      1080.00

20     77175701     MAMANI HALANOCA, LEONEL OMAR                             1080.00

21     71561510     MENDOZA CCAJMA, PAUL NERGUARDO                           1080.00

22     71698515     ALVAREZ MAMANI, BRAYAN FRANCO                            1070.00

23     76762740     MAMANI MAMANI, ABEL GONZALO                              1064.00

24     71323849     APAZA VILLASANTE, ALBERT EDISON                          1050.00

25     71933599     MAMANI CHACON, JHON ABEL                                 1050.00

26     76618306     LAQUI BUTRON, YHUNIOR                                    1040.00

27     71408408     ANDRADE VILAVILA, JOSE SAULO                             1030.00

28     73384361     VILCA GONZALES, WILLIAN RUBEN                            1030.00

29     71075335     BELIZARIO QUISPE, KEVIN ANTHONY                          1020.00

30     73746311     ROSAS QUISPE, ALEX DIEGO                                 1004.00

31     74232696     CORONEL CUTIPA, GIAN MARCO                               1002.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 37 ]   Arquitectura y Urbanismo

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     72005140     VASQUEZ CONDORI, RONALD BLADIMIR                         1510.00

2     70840196     ZAPANA VELASQUEZ, CRISTIAN JAVIER                        1480.00

3     76843467     MESTAS FLORES, VANESA                                    1430.00

4     71888407     GONZALES RIVERA, BRAYAM                                  1420.00

5     71493966     ITO FLORES, DEYSI YESSENIA                               1370.00

6     70176051     CHAMBI CORI, ALEX DAVID                                  1320.00

7     74118327     QUISPE VILAVILA, WILLY ABEL                              1310.00

8     75501316     CALLATA TAPIA, GROBHER                                   1300.00

9     75449789     CHURATA MAYTA, KAREN JULIETH                             1300.00

10     61737390     SALCE CHALLCO, ABIGAIL ARIANA                            1292.00

11     75581623     USCAMAYTA MAMANI, MARIA FERNANDA                         1290.00

12     73116893     PARISUAÃ'A BORDA, RODRIGO LENIN                           1270.00

13     74724769     PAUCAR HUAHUACHAMPI, EDDISON YAMEL                       1270.00

14     75501311     RAMOS GOMEZ, LILIANA                                     1270.00

15     48037464     HUMIÃ'A CAPACOILA, VALERIA ANTONIA                        1264.00

16     71959133     ARI ALARCON, SUNMY FRANK                                 1250.00

17     71508474     CHAYÃ'A APAZA, NELSON JAIR                                1250.00

18     73535793     CASTRO ALANOCA, YHOÃN RODRIGO                            1240.00

19     76373167     CAUNA OROCOLLO, RUTH IRAIDES                             1240.00

20     74156209     LERMA MAMANI, DIEGO IVAN                                 1240.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 37 ]   Arquitectura y Urbanismo

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     72757633     PARI CONDORI, JOEL EDWAR                                 1082.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 39 ]   Educ. Sec.: MatemÃ¡tica, FÃ­sica, Comp. e InformÃ¡tica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     46712069     ALLCA MOLLEAPAZA, JOSE ANTONIO                           1773.60

2     45435466     BALCONA SALAS, JULIO CRISTIAN                            1584.00

3     76047553     VENTURA LAURA, CAROLINA                                  1584.00

4     72816683     HUACCASI QUISPE, YELSIN ALBERTO                          1560.00

5     74071885     ARGOTE HUARANCCA, MILAGROS FLOR                          1526.40

6     71778119     QUISPE TITO, EDHER JESÃšS                                 1524.00

7     73513968     CCAMA CONDORI, HYSSON BRIONES                            1500.00

8     76151976     CANAZA LUQUE, JHON                                       1492.80

9     46924733     MAMANI CHATA, EDWIN JORGE                                1488.00

10     41586709     CUSI CORTEGANA, VICTOR HUGO                              1476.00

11     72853341     MAMANI CHIPANA, TONY DAJEL                               1464.00

12     70424374     LARICO HUAJLLARE, TANIA                                  1452.00

13     45996933     PAXI ANCCOTA, ANGELO ELOY                                1428.00

14     48724847     FLORES ACEITUNO, KEVIN FERNANDO                          1418.40

15     77813722     COTRADO MONTALICO, LIZBETH                               1416.00

16     74224571     ANCCO GOMEZ, ERLY ARTURO                                 1404.00

17     70207076     FLORES ACEITUNO, BRANDON GONZALO                         1401.60

18     43567390     LOZA TORRES, ALFREDO RISHNER                             1392.00

19     72770919     GONZALES CUTIPA, ZOBEL ALFREDO                           1382.40

20     46910384     VALDIVIA ANDRADE, RENE                                   1382.40

21     75982196     LARICO LARICO, GUIDO OLBERS                              1380.00

22     77137716     MAQUERA CHARCA, JUAN GERONIMO                            1368.00

23     74946708     SALAS QUISPE, FERNANDO FRANKLIN                          1368.00

24     73643248     AFARAYA ESPILLICO, MARCO POOL                            1356.00

25     70236796     OCHOA CHUPA, JHOEL ELEODORO                              1356.00

26     75263382     IDME MACHACA, WILMER JHOEL                               1344.00

27     73653197     CUEVA CASTRO, HEBERT NILTON                              1332.00

28     71972104     MIRANDA BAUTISTA, MARJOLY ARACELY                        1320.00

29     77128267     CLAVETEA CAHUI, DANIEL BALDWIN                           1308.00

30     70102795     MAMANI ZELIO, JOSÃ‰ CARLOS                                1308.00

31     72942574     LEADBE LINARES, DIEGO JESUS                              1296.00

32     72324496     MAMANI RODRIGUEZ, AN MATIAS                              1284.00

33     73620601     CHURA CHURA, JOSE ANGEL                                  1272.00

34     73104804     QUIÃ'ONEZ HUARAHUARA, ELMER                               1272.00

35     60175447     JARECCA CUSACANI, YESITH MEDALITH                        1264.80

36     72495316     APAZA TICONA, RONALD HERNAN                              1260.00

37     41457299     ORTIZ QUISPE, JUAN CARLOS JOAQUIN                        1260.00

38     74245449     QUISPE QUISPE, ANGELA NAYELI                             1260.00

39     73523022     MAMANI HOLGUIN, ZINDIA                                   1257.60

40     76933852     CHAMBI QUISPE, IVAN EVERTH                               1248.00

41     72536672     QUISPE JINEZ, LUZ MARIA                                  1226.40

42     74743513     LEON ARRATEA, KELVIN SAMUEL                              1224.00

43     71782784     MAMANI YUCRA, RIVALDO                                    1224.00

44     70865820     SUAÃ'A CHOQUE, JEAN FRANCO                                1224.00

45     73819979     ZAGA QUISPE, LEYDY DIANA                                 1224.00

46     75411255     BAILON QUISPE, BRAD ANDERSON                             1204.80

47     70003426     QUIJO NAYRA, MAYCOL ANTONY                               1200.00

48     75403251     JALIRE CALDERON, FRANZ WALDIR                            1188.00

49     73740213     CCOMPI MAMANI, PATRICIA                                  1185.60

50     42375018     SANCHEZ TORREZ, DANN SHERLOK                             1176.00

51     73742689     SONCCO CONDORI, LUIS MARIO                               1176.00

52     73459235     HUARSAYA ZARATE, MILDRE LEYDI                            1171.20

53     71495431     SANCHEZ YTO, CANDY DANIDZA                               1164.00

54     43139019     CCAMA LIPA, SEINNA MARILYN                               1152.00

55     46318598     CCARI CONDORI, WILFREDO                                  1152.00

56     76569178     MAMANI CARRIZALES, ANGELA THAIS                          1152.00

57     70366603     TURPO SUAÃ'A, RUBEN                                       1152.00

58     77493358     MAMANI MENDOZA, YOJHAN                                   1144.80

59     77028001     HALANOCA CABANA, PEDRO ANTHONY                           1132.80

60     75975100     CASTRO TICONA, BHILL BORIS                               1128.00

61     73197085     JARA TRELLES, ROMARIO                                    1128.00

62     73649915     PAMPACATA GOMEZ, YANELLA EMELY                           1128.00

63     72909581     QUISPE ITUSACA, BRANDON HUGO                             1128.00

64     70286624     MAMANI OHA, DIEGO ARMANDO                                1116.00

65     75562791     MAMANI QUISPE, DENNIS FERNANDO                           1116.00

66     73523749     TORRES RAMOS, CRISTIAN DENIS                             1116.00

67     73653049     RAMIREZ SARDON, FLOR ALEXANDRA                           1104.00

68     76538001     MAMANI HUACASI, CARIN YARIDA                             1099.20

69     73770358     ESTOFANERO MAMANI, HUMBERTO FLORIAN                      1092.00

70     74694465     LOPEZ VALENCIA, JULIO                                    1092.00

71     72540744     SUCAPUCA PAREDES, RONALD ALBERTO                         1092.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 40 ]   Educ. Sec.: Ciencia, TecnologÃ­a y Ambiente

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71988967     ZARATE TINTAYA, CYNTHIA MILAGROS                         1651.00

2     74232701     CORONEL CUTIPA, SUMMY KARINA                             1443.00

3     73746566     HUANCA PUMA, KAREN GISELA                                1352.00

4     42325426     CHALCO TACCA, ALEX WASHINGTON                            1339.00

5     76458774     PARI VILCA, JHONATAN PAUL                                1339.00

6     73676554     FLORES TISNADO, WADIR                                    1326.00

7     70078035     QUIZA RAMOS, MYRIAN KATHERINE                            1313.00

8     76830400     CHATA FLORES, CRISTIAN                                   1261.00

9     72945838     LIMACHI QUISPE, RONY RENATO                              1261.00

10     60328380     ALANGUIA VALENCIA, CESAR ALAIN                           1235.00

11     73822764     ZAPANA QUISPE, MAX BRANDON                               1209.00

12     76325808     CUTIPA YAPO, ELY MEDALITH                                1170.00

13     72945766     TACCA MIRANDA, ALEJANDRO                                 1170.00

14     73378052     VENTURA MAMANI, GUSTAVO                                  1157.00

15     73810920     CONDORI JOVE, YADIRA SALLY                               1105.00

16     72538142     PARICAHUA COANQUI, FERDYNAN JHEFERSON                    1105.00

17     75484133     VALENCIA TITO, WILMER ARTURO                             1105.00

18     76722900     ANAHUA CHAMBILLA, YANIRA LISETH                          1081.60

19     74761104     PALLI CARTA, MILTON ALAMO                                1079.00

20     71940417     YUNGANINA VILCA, GUISSEL MILAGROS                        1053.00

21     73897373     MAMANI YANA, EUDES CLAVER                                1027.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS - CONADIS

[ 40 ]   Educ. Sec.: Ciencia, TecnologÃ­a y Ambiente

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     73523554     QUISPE PACCO, JULIO RICHARTH                             1131.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 41 ]   Arte: MÃºsica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70317550     YANA HANCCO, JIMMY ALDAIR                                1807.00

2     73525731     CONDORI CORIMAYHUA, CARLOS DANIEL                        1794.00

3     71461228     BARRIGA NINA, BRUNO LIONEL                               1729.00

4     70519554     LIVISE FERNANDEZ, MEYER ANDERSEN                         1625.00

5     75001645     HUANCA MAMANI, EDGAR JUAN                                1586.00

6     74056686     GOMEZ CHOQUE, ALEXANDER DEIMI                            1534.00

7     70662125     HUMPIRI APAZA, JESÃšS YEFERSON                            1482.00

8     61737850     MEDINA LOPE, ANGY YANETH                                 1443.00

9     75497842     CRUZ MENESES, DANIEL PABLO                               1417.00

10     72177098     QUISPE VARGAS, EDSON OMAR                                1398.80

11     73864486     CANAZA CHUQUIJA, EDILMER                                 1396.20

12     72487722     CONDORI PACCOSONCCO, MIGUEL                              1391.00

13     74720009     ILLANES TITO, MARCELINO                                  1391.00

14     76040039     CHIPANA HUANCA, JOSE                                     1341.60

15     74407367     GONZALES QUISPE, MAX BRUNNER                             1339.00

16     71348611     OJEDA GOMEZ, JHOEL YONATAN                               1313.00

17     73714465     CHARALLA CHOQUE, FLOR NAYELI                             1300.00

18     73357414     MAMANI LUQUE, SERGIO IVAN                                1300.00

19     73961320     COLQUEHUANCA CONDORI, GUILMER ROY                        1287.00

20     71397756     MAMANI RAMOS, JORDAN FERNANDO                            1287.00

21     73820918     ISIDRO FLORES, YULMA DANA                                1261.00

22     73764054     MENENDEZ PERALTA, MILAGROS                               1248.00

23     77086854     CURASI ASQUI, AMILCAR JOSUE                              1237.60

24     74600902     CCAMA PACOMPIA, CRISTIAM                                 1235.00

25     70392550     VILCA PINEDA, RIBALDO                                    1235.00

26     75959889     DELGADO FLORES, PEDRO ADRIAN                             1222.00

27     76940035     FLORES BENIQUE, ANTONY YERSON                            1209.00

28     72567546     MAMANI MAMANI, HUBERTH RANDY                             1183.00

29     70512038     CHAMBI ZUNIGA, FIDEL ALEX                                1157.00

30     74821352     CALIZAYA CLEMENTE, KAREN NOELIA                          1144.00

31     71348453     CAYO MAMANI, EVELIN MARTINA                              1136.20

32     76503040     CRUZ CALISAYA, LOURDES GUADALUPE                         1131.00

33     72487712     HUANCA ZEA, MIJAEL IVAN                                  1131.00

34     78116825     MOROCCO HUAMAN, CRIS NELVIN                              1131.00

35     71765431     VILCA GUTIERREZ, MARITZA                                 1125.80

36     74376594     HINOJOSA GAMARRA, LUIS ENRIQUE                           1118.00

37     77144141     ILLANES LAURA, KEVIN ABDUL                               1112.80

38     71953234     APAZA QUISPE, LUIS FERNANDO                              1105.00

39     73747891     CALCINA FIGUEROA, LEWIS WILLIAMS                         1099.80

40     74212315     MAMANI YUCRA, RUTH ROSMERI                               1092.00

41     71666422     QUISPE ZAVALA, WILSON JOSE                               1092.00

42     76968871     GUTIERREZ ARAPA, CRISTHIAN BASILIO                       1079.00

43     75253652     YUCRA APAZA, ABDON MOISES                                1079.00

44     71431750     HUICHE MAMANI, VALERIA ZARAI                             1066.00

45     73344179     LAURA PILLCO, WILLIAMS OSCAR                             1066.00

46     71953687     MAMANI CHIPANA, JIMMY CHRISTIAN                          1066.00

47     72905031     TINTA CRUZ, KEINK RUSBELL                                1066.00

48     74812023     LAURA MAQUERA, WILBER                                    1055.60

49     70910773     CONDORI CALJARO, AMELIA ROXANA                           1053.00

50     76410650     ARCE MENDOZA, MAURICIO ANTONY                            1040.00

51     74704625     MAMANI MAMANI, FERRY WALDIR                              1040.00

52     71027683     CHIPILE MAMANI, GASUL                                    1027.00

53     73419176     TIPO APAZA, JESSENIA VILMA                               1027.00

54     75315329     YANAPA CUEVA, HENRY ELVIS                                1027.00

55     79136830     QUINCHO SUPO, GLEWER NILO                                1021.80

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 42 ]   Arte: Artes PlÃ¡sticas

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     76947822     CRUZ ANDRADE, YESENIA                                    1492.40

2     72510263     VILCA CALSINA, YESENIA ROSMERY                           1388.40

3     72103227     CACERES QUISPE, BRAYANS ALBERTH                          1248.00

4     90726964     CONTRERAS CABRERA, JUBITZA                               1196.00

5     75221408     CALISAYA MAMANI, ADELINA                                 1167.40

6     76725518     FLORES MACHACA, JOSE NOE                                 1157.00

7     76595177     CHAMBI CCACCA, BETZABE                                   1154.40

8     71234014     TORRES CÃCERES, ANA MILÃ‰                                 1144.00

9     75385757     TACORA CHIQUI, DALILA LIZBETH                            1027.00

10     76054917     OCHOCHOQUE FLORES, LUDWING RONI                          1014.00

11     48643402     OLVEA MAYTA, ADEMIR                                       993.20

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 43 ]   Arte: Danza

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     72471580     MAMANI CHAHUARA, LIZET FREDISVINDA                       1690.00

2     73266631     SUCAPUCA ALATA, DAVIS KENETH                             1508.00

3     72950690     CHURATA RAMOS, DIEGO ARNALDO                             1326.00

4     70828253     CONDORI FLORES, FABIOLA ZUANY                            1222.00

5     72510200     SAYA CHUA, RIVALDO BRONCANO                              1157.00

6     73714379     CARBAJAL FLORES, LISBEHT ROXANA                          1133.60

7     70102570     TOLA MENDOZA, ANITA                                      1118.00

8     71749535     CHILE QUISPE, VEZNY ADA                                  1110.20

9     74044166     QUISPE NINA, NELSON                                      1053.00

10     73515265     ZEA CACERES, YEISSO HARNOL                               1014.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 45 ]   BiologÃ­a: Pesqueria

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71348423     QUISPE CURASI, GIMENA                                    1060.00

2     74162635     ZAFRA AÃ'AMURO, SEBASTIAN STEFANO                         1050.00

3     71867807     CABANA CABANA, OLINDA                                    1010.00

4     72853353     MAMANI VILCA, DHONOVAN IVAN                              1010.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 46 ]   BiologÃ­a: MicrobiologÃ­a y Laboratorio ClÃ­nico

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     70139031     TICONA APAZA, LILIANA PAOLA                              1400.00

2     72847352     YUCRA ZELA, KELLY ANGIE                                  1400.00

3     72160653     HUANCA RAMOS, ROBERTO GEDEON                             1380.00

4     75312557     TAPIA MAMANI, YAIR FERNANDO                              1310.00

5     70207108     MUCHICA CHAYÃ'A, ABDUL HASSAN                             1280.00

6     70514060     CASTILLO QUISPE, ÃLVARO ADOLFO                           1240.00

7     70383125     REVILLA ORTIZ, NAYELI MEENLI                             1220.00

8     76600140     JOVE LIMA, MILAGROS TANIA                                1200.00

9     75856411     GARCIA URRUTIA, ABRAHAN RUSBEL                           1198.00

10     76849035     JIMENEZ LAURA, PILAR JIMENA                              1154.00

11     73740079     HUANCA COAQUIRA, PAMELA                                  1140.00

12     75768674     LOPEZ QUISPE, LISBETH MILAGROS                           1140.00

13     72608995     COAQUIRA CAÃ'AZACA, DIEGO ANTONY                          1130.00

14     75506434     MAMANI NAHUINCHA, JESUS ALFREDO                          1130.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 47 ]   BiologÃ­a: EcologÃ­a

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     77048208     SACACHIPANA ESTRADA, GARRIETH ANGEL                      1400.00

2     73470374     AROHUANCA QUISPE, LUZ VIVIAN                             1180.00

3     73320670     CURO CHURATA, JUANA YANINA                               1170.00

4     73134524     LLOCLLE HANCCO, JHAMILET ALEXA                           1050.00

5     75233566     CALLOCONDO ZAVALETA, CYNTHIA SHAKIRA                     1030.00

6     75514403     GALLEGOS QUISPE, ANA GABRIELA                            1030.00

7     46110456     GORDILLO VEGA, MIGUEL EDUARDO                            1028.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 48 ]   Ciencias FÃ­sico MatemÃ¡ticas: FÃ­sica

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     71506315     CHATA PACORICONA, HÃ‰CTOR                                 1848.00

2     74966305     QUISPE TISNADO, JAFETT JOSUE                             1728.00

3     43127802     ARTETA OLVEA, CARLOS ALBERTO                             1476.00

4     72011694     MONTESINOS LAYME, CRISTIAN FERNANDO                      1452.00

5     77702923     BELIZARIO YUPANQUI, DARWIN JUNIOR                        1380.00

6     76663378     BRUNA APAZA, MELISSA JOCABETH                            1336.80

7     47542061     LINO BUSTAMANTE, FREDY                                   1264.80

8     70084353     LOPEZ VALDIVIA, ALBERT LEONARDO                          1260.00

9     72413042     MAMANI MENA, ROYER                                       1236.00

10     60384443     CALSIN CALSIN, OMAR                                      1224.00

11     76162441     RAMIREZ CONDORI, PEDRO ABRAHM                            1164.00

12     71044812     CHURA CUTIPA, FIDEL YASIR                                1152.00

13     73651574     YUPANQUI HUANCA, JARIT RIKY                              1140.00

14     71941726     MAMANI QUISPE, MAYCOL                                    1132.80

15     77220078     GALGO CHAHUARA, FELIX ANGEL                              1068.00

16     75412922     CASTILLO FLORES, ANTHONY SMITH                           1051.20

17     73771978     MENDOZA HANCCO, VERONICA RUTH                            1020.00

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RELACION DE POSTULANTES APTOS

[ 49 ]   Ciencias FÃ­sico MatemÃ¡ticas: MatemÃ¡ticas

PUESTO   DNI            APELLIDOS Y NOMBRES                         PUNTAJE

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1     77094560     ZELA ZELA, HENRY SAMI                                    1500.00

2     75314052     LOPE LOPE, MAX ANTHONY                                   1459.20

3     70068674     COYA CCALLO, BRUCE ARMANDO                               1312.80

4     72907189     ZAPANA HUARACHI, CARLOS ALBERTO                          1284.00

5     74128243     MANSILLA LAURA, LUIS ALBERTO                             1264.80

6     77167009     CHUCUYA CONDORI, ARIEL ROBINSON                          1212.00

7     73742990     MAMANI RAMOS, ALEX RAUL                                  1200.00

8     75892753     PARI COAQUIRA, LESLY PAOLA                               1128.00

9     73740091     MAMANI COAQUIRA, ALEXANDER                               1056.00

10     73821153     GIRONDA CASTRO, CRISTIAM ABELARDO                        1044.00

11     75433303     YANA MAMANI, ALVARO JUNIOR                               1044.00

12     70509302     CONDORI GOMEZ, LEDVIR DANIEL                              996.00

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