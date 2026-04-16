Las autoridades investigan a tres efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) asignados a la comisaría de Huancané, en la provincia del mismo nombre, por el presunto delito de apropiación indebida de dinero mediante la modalidad conocida como “arranche”, en agravio de un ciudadano.

Los policías involucrados fueron identificados como los suboficiales Víctor Alfonso R.P., Jeferson Jordi H.V. y Marco Karlo L.M. Tras la denuncia presentada, dos de los efectivos abandonaron su puesto en la dependencia policial, por lo que se inició su búsqueda.

Ministerio Público acudió a la comisaría

Ante la gravedad de la denuncia, un representante del Ministerio Público se constituyó en la sede policial de Huancané para realizar diligencias preliminares.

Durante la intervención, las autoridades encontraron solo a uno de los efectivos denunciados, mientras que los otros dos no se encontraban en la dependencia, desconociéndose hasta el momento su paradero.

Efectivos debían cumplir servicio de 24 horas

Según el rol de servicio correspondiente al 14 y 15 de abril, los tres policías debían cumplir funciones continuas durante 24 horas en distintas áreas operativas.

De acuerdo con el documento, los efectivos estaban asignados a:

Vigilancia de puerta

Área SEINPOL Familia

Conducción de unidad móvil

Tras conocerse el caso, el hecho fue comunicado a las instancias de Inspectoría de la Policía Nacional y a unidades especializadas para el inicio de acciones administrativas y disciplinarias, así como la ubicación de los agentes que permanecen en calidad de no habidos.

Aún no se precisa el monto sustraído

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la cantidad exacta de dinero que presuntamente habría sido sustraída al ciudadano mediante la modalidad de arranche.

Las investigaciones continúan para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.