El hallazgo del cuerpo inerte de una joven causó consternación entre los vecinos del barrio Las Cruces, en la ciudad de Puno. El cadáver, que se encontraba envuelta en una manta, fue localizado en el jirón Calvario, en la vía pública, hasta donde se desplazaron agentes de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar las primeras investigaciones que permitan esclarecer el crimen.

Durante las primeras diligencias, las autoridades identificaron a la víctima como Luz Anghela P.T (21). Luego de las indagaciones, los agentes intervinieron y detuvieron a su conviviente, identificado como Franz Junior R.H (27), quien ha sido señalado como el principal sospechoso de la muerte de la joven.

Los parientes de la víctima expresaron su indignación y denunciaron que la joven sufría constantes agresiones físicas y psicológicas por parte de su pareja. Asimismo, acusaron al detenido de haber ejercido violencia económica y sexual contra la víctima, a quien presuntamente obligaba a mantener relaciones con terceras personas a cambio de dinero.

Hasta el momento, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para determinar la responsabilidad del imputado. Mientras la población puneña exige justicia, el Ministerio Público y la Policía especializada mantienen las pesquisas bajo estricta reserva a la espera de emitir un pronunciamiento oficial sobre las causas exactas del deceso.