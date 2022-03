A menos de una semana para el inicio del año escolar 2022 en las instituciones públicas de la región Puno, existen más dudas que certezas.

TE PUEDE INTERESAR: En Puno, labores escolares híbridas empezarán el 14 de marzo en la región

Diario Correo, buscó conversar con el director regional de Educación, Arturo Aruhuanca, sobre los avances en torno a esta situación, sin embargo, la entrevista no se concretó por diversas razones. Empero, a través de una radioemisora de alcance regional el funcionario aceptó que existen dificultades, originadas en la falta de transferencia de recursos desde el Ministerio de Educación, para el mantenimiento de los locales escolares y la distribución de Equipos de Protección Personal (EPP).

Sobre este tema, el jefe de la Oficina Defensorial en Puno, Jacinto Ticona Huamán, advirtió que, luego de una visita de supervisión a instituciones educativas del ámbito urbano, se detectaron dificultades, como que, los materiales educativos no habían llegado. “Ojo, el año pasado, en algunas escuelas, comprobamos que, recién llegaron en junio, ya comunicamos al director de Educación que esto no puede volver a ocurrir”, señaló el funcionario.

LEA TAMBIÉN: Región altiplánica supera los 3 mil muertos a dos años de la pandemia

Otra dificultad advertida es que, no se tenía elaborado un plan de retorno. “Seguro se ha subsanado este problema, en todo caso aquí no se debe excluir a los padres de familias”, sostuvo. Finalmente, comentó que los desembolsos económicos para mantenimiento de colegios, en algunos casos no había llegado. “Los directores de UGEL ya han sido notificados, ellos tienen que garantizar un buen retorno a clases”, finalizó el funcionario.

Mientras tanto, la mañana de ayer, un reducido grupo de ciudadanos cuestionaron la “vacunación obligatoria”.