Un nuevo hecho de indignación ocurrió en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca, luego de que un usuario grabara y difundiera en redes sociales a un médico de nombre César Ch.Ch., quien aparentemente se encontraba bajo los efectos del alcohol mientras atendía en el servicio de emergencia.

El incidente, registrado durante las horas de la noche de este lunes, desató molestia de los pacientes y familiares presentes, quienes cuestionaron duramente la falta de profesionalismo en una de las áreas más críticas del nosocomio.

“¿Cómo es posible que atienda en ese estado? Está borracho”, se escucha reclamar con indignación al presunto autor de la grabación en un fragmento del video. En medio del tumulto, el ciudadano molesto no dudó en encarar la situación y exigió de inmediato a los efectivos policiales que se encontraban de servicio en el hospital que se comunicaran con el fiscal de turno para que intervenga de oficio ante este grave atentado contra la salud pública, añadiendo con amargura: “Gracias a ustedes se mueren los pacientes”.

En las imágenes se observa el momento en que un agente policial realiza una llamada telefónica, presuntamente para alertar al Ministerio Público, mientras que el galeno acusado, en un intento de evadir los cuestionamientos y la cámara, se refugia rápidamente dentro del ambiente reservado para el médico de guardia.

La actitud del profesional de la salud generó un rechazo unánime entre los usuarios, quienes demandaron una sanción ejemplar ante lo que consideran una negligencia imperdonable.

Al respecto, el director encargado del hospital, Walter Santa Cruz, se pronunció sobre el lamentable hecho e informó que ya se ha solicitado un informe detallado de lo ocurrido para que las instancias competentes inicien las acciones disciplinarias correspondientes.

Asimismo, la autoridad de salud aseguró que la institución brindará todas las facilidades necesarias tanto a la Policía Nacional como al Ministerio Público para que realicen las investigaciones de ley y se determinen las responsabilidades penales y administrativas del caso.