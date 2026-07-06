El Juzgado Penal Colegiado Supraprovincial Permanente de San Román condenó a Maycol Jordan Maldonado Flores a seis años de pena privativa de libertad como autor del delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado en grado de tentativa, en agravio de una adolescente de 15 años de edad.

El sentenciado permaneció en condición de reo contumaz hasta su captura, efectuada el pasado 3 de julio. Luego de su detención, el Juzgado Penal Colegiado programó de inmediato las audiencias correspondientes y, el 6 de julio, emitió la sentencia.

La decisión fue adoptada por unanimidad por los magistrados del Juzgado Penal Colegiado luego que el acusado se acogiera a la conclusión anticipada del proceso, ya que aceptó los cargos formulados en su contra y se benefició con la reducción de la pena.

Según la acusación fiscal, el 2 de septiembre de 2022 la agraviada se dirigía a su institución educativa, ubicada en el distrito de San Miguel, cuando fue interceptada por el ahora sentenciado, quien la amenazó con un cúter para arrebatarle su teléfono celular. Los gritos de auxilio de la adolescente alertaron a los transeúntes, quienes intervinieron oportunamente e impidieron que el robo se consumara.

Como parte de la sentencia, el Juzgado también dispuso el pago de una reparación civil de S/1 000 a favor de la agraviada, quien actualmente ya es mayor de edad. Asimismo, ordenó el internamiento del sentenciado en el establecimiento penitenciario de Juliaca, o en el que determine la autoridad penitenciaria competente, para el cumplimiento de la condena.