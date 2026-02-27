Una menor de 11 años de edad de iniciales O.G.G.Z., fue hospitalizada con quemaduras de hasta segundo grado en las manos y glúteos, cuyas lesiones habrían sido provocadas con un objeto caliente, según información del médico de turno del hospital Manuel Núñez Butrón de Puno.

El hecho ocurrió en el centro poblado de Salcedo, en la provincia de Puno. Los vecinos, al percatarse del hecho, comunicaron al personal del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) y a la Policía Nacional.

Según las indagaciones, el presunto agresor sería el padrastro, quien se habría fugado del lugar. Asimismo, se desconoce el paradero de la madre, quien aparentemente trabajaría en otra ciudad del país y habría dejado a la niña al cuidado del investigado.

El personal del SAMU encontró a la menor en la vivienda de un vecino, donde recibió las primeras atenciones. Luego fue trasladada al área de emergencia del nosocomio, donde permanece en evaluación y tratamiento médico.

Los efectivos de la Policía Nacional y el fiscal de turno llegaron al lugar para iniciar las diligencias para formalizar las actuaciones de ley y determinar responsabilidades.

Asimismo, este caso fue puesto en conocimiento de las instancias competentes de protección al menor, a fin de garantizar la seguridad y el acompañamiento integral de la agraviada.