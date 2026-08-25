Los familiares identificaron a los fallecidos del trágico accidente de tránsito que ocurrió la madrugada de este martes en la vía Juliaca-Calapuja, a la altura del sector Sara, donde cuatro personas dejaron de existir tras el violento choque de una camioneta RAV4 y un camión.

La camioneta de placa Z4R-585 colisionó frontalmente contra el camión con matrícula Z1Z-896 que se dirigía hacia el norte de la región. La fuerza del impacto provocó que la camioneta quedara completamente siniestrada, atrapando mortalmente en su interior a sus tres ocupantes.

Tres integrantes de una familia dejaron de existir tras el accidente identificados como: el contador y administrador del centro experimental Illpa de la Universidad del Altiplano, Román Alberto Quispe Alata, su pareja Mercedes Alata Pacha y el hijo de ambos Gustavo Quispe Alata.

Asimismo, producto del choque, la copiloto del camión identificada como Olivia Cotacallapa Aguirre de Centeno perdió la vida en el acto, mientras que su esposo Emigdio Centeno resultó herido y tuvo que ser evacuado de emergencia hacia un establecimiento de salud de la ciudad de Juliaca para recibir atención médica especializada.

Las autoridades de la Policía Nacional y el Ministerio Público continúan con las diligencias para determinar la causa de la tragedia. En horas de la tarde, los cuerpos inertes fueron retirados de la morgue del Instituto de Medicina Legal de la urbanización La Capilla por los familiares para dar cristiana sepultura.