La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra el alférez PNP Sebastián Romero Sánchez, quien laboraba en la Comisaría de Juliaca y es investigado por la presunta comisión del delito de cohecho pasivo propio.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, el oficial, junto con los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., habría intervenido a una joven de 18 años que había salido de una casa de cambios transportando 60 mil dólares en una mochila.

Según la imputación fiscal, bajo el argumento de realizar un supuesto control de identidad, los efectivos habrían trasladado a la joven a bordo de un patrullero y le habrían exigido parte del dinero, bajo la amenaza de llevarla ante la Fiscalía de Lavado de Activos.

Posteriormente, el alférez investigado habría tomado parte del dinero. Los efectivos trasladaron a la agraviada hasta inmediaciones de la urbanización Santa Ana, donde inicialmente pretendían dejarla; sin embargo, al advertir la presencia de cámaras de seguridad, habrían desistido y posteriormente la trasladaron hasta un descampado, donde la abandonaron.

La investigación fiscal señala además que, posteriormente, dos personas que se desplazaban en una motocicleta habrían arrebatado el resto del dinero que la joven aún llevaba consigo.

Luego de escuchar los argumentos de las partes durante la audiencia, la magistrada consideró que existen graves y fundados elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos materia de investigación.

Asimismo, tomó en consideración la existencia de peligro de fuga y peligro de obstaculización de las investigaciones, además de que la prognosis de pena sería superior a los cinco años de prisión.

En consecuencia, la jueza dispuso nueve meses de prisión preventiva contra Sebastián Romero Sánchez, mientras continúan las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades que correspondan.

De otro lado, el juzgado programó para el viernes 11 de septiembre la audiencia de prisión preventiva contra los suboficiales Frank Mercado R. y Álvaro Mamani M., quienes están como no habidos.