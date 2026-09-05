Por: Feliciano Gutiérrez

La jueza del Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Subespecializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno aprobó un acuerdo de terminación anticipada y dictó sentencia condenatoria contra Magno Tito Apaza Mamani, Rocío Ana Flores Maquera y Magda Claret Mamani Chambilla, por el delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, en agravio del Estado peruano.

Según la imputación fiscal, Magno Tito Apaza Mamani, en su condición de alcalde de la Municipalidad Distrital de Huacullani, habría solicitado a un proveedor un donativo inicialmente de S/ 34 900, que finalmente fue acordado en S/ 30 000, relacionado con la adquisición e instalación de grass sintético para un proyecto deportivo de dicha comuna.

En los hechos también habría participado Rocío Ana Flores Maquera, mientras que Magda Claret Mamani Chambilla fue sentenciada en calidad de cómplice secundaria.

En el marco del acuerdo de terminación anticipada, que contó con la aceptación de culpabilidad de los acusados, la magistrada impuso a Magno Tito Apaza Mamani y Rocío Ana Flores Maquera cinco años de pena privativa de libertad suspendida, sujetos a un periodo de prueba de tres años.

En tanto, Magda Claret Mamani Chambilla fue condenada a cuatro años y dos meses de pena privativa de libertad suspendida, con un periodo de prueba de dos años.

Los tres sentenciados deberán cumplir reglas de conducta, entre ellas no variar de domicilio sin autorización judicial, someterse a control biométrico mensual, no cometer otro delito doloso, cumplir con el pago de la reparación civil y no salir de la región Puno sin autorización judicial.

Asimismo, se les impuso inhabilitación para el ejercicio del cargo, conforme a las disposiciones del Código Penal, además de días multa.

Respecto a la reparación civil, la sentencia establece el pago de S/ 66 000 por parte de Magno Tito Apaza Mamani, S/ 5 000 por Rocío Ana Flores Maquera y S/ 4 000 por Magda Claret Mamani Chambilla, sumando S/ 75 000 a favor del Estado peruano.

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