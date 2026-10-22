Por: Feliciano Gutiérrez

En medio de profundas muestras de dolor e indignación, deudos y pobladores aymaras dieron el último adiós a Wilfredo Mamani Nina, alcalde del centro poblado de Collini, ubicado en el distrito de Pomata, provincia de Chucuito.

Durante la ceremonia de sepelio, realizada la tarde de este miércoles en el camposanto local, los familiares y miembros de la comunidad exigieron que caiga todo el peso de la ley sobre los responsables de su muerte.

La indignación en el pueblo ha ido en aumento tras revelarse detalles del trágico suceso. La autoridad edil falleció producto de una feroz golpiza que le provocó un agobiante sufrimiento antes de perder la vida. Al respecto, Rivaldo Mamani Condori, hijo de la víctima, denunció públicamente que el crimen fue premeditado, descartando que se haya tratado de un hecho fortuito y pidiendo la máxima sanción penal para los implicados.

PRISIÓN PREVENTIVA

Mientras tanto el Ministerio Público formalizó el pedido de prisión preventiva contra Charles Octavio Mamani Díaz, actual alcalde del centro poblado de Tuquina. La fiscalía lo investiga como el presunto autor del homicidio de Mamani Nina, lo que ha generado una profunda consternación política y social en la provincia al tratarse de un enfrentamiento entre autoridades locales.

La situación legal del imputado se definirá la tarde de este jueves durante la audiencia de prisión preventiva, la cual estará a cargo de la jueza Nancy Poma Yupanqui, titular del Juzgado de Investigación Preparatoria de Juli. La ciudadanía aymara se mantiene vigilante al desarrollo de esta sesión judicial, a la espera de que las autoridades actúen con celeridad y firmeza para evitar que el caso quede en la impunidad.

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