El presidente de la República, Pedro Castillo Terrones, arribó a la región Puno en la víspera, con algunas inesperadas demandas. Luego de concretar su visita a la localidad de Platería, donde entregó viviendas bioclimáticas; el mandatario se trasladó a Pichacani, para entregar cobertizos.

Posteriormente, el gobernante peruano, arribó a la Ciudad Lacustre, para allí entregar títulos de habilitación sanitaria a Centros de Producción Acuícola de Trucha.

Pero, no todo fue celebración puesto que, dirigentes de la cuenca Coata, liderados por el presidente del Frente de Defensa, Félix Suasaca, lanzaron un ultimátum al Presidente.

“Si no somos atendidos hasta el 1 de abril, estaremos evaluando el reinicio de una huelga indefinida. Existe un compromiso de la expremier, Mirtha Vásquez, que no se cumple hasta el momento, la contaminación continúa afectándonos y el señor Castillo no ha hecho nada”, sostuvo el dirigente.

Es más, dijeron sentirse marginados y ninguneados, pues en una actividad desarrollada hace algunos días para evaluar la situación de la referida cuenca - pese a las invitaciones - ni el mandatario y menos funcionarios, se hicieron presentes.

Consejo de ministros

Castillo Terrones, anunció que, el próximo 8 de abril se estará desarrollando una sesión de Consejo de Ministros donde se estarán abordando temas sumamente importantes como el reinicio de las negociaciones con Bolivia para la masificación del gas, en esta parte del territorio peruano.

Cuando el mandatario se retiraba, algunos periodistas intentaron acercarse al ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Óscar Zea, en ese instante, tres mujeres, aparentemente de la portátil del también congresista, portando gorros de Senasa, agredieron a los hombres de prensa.