Las intensas lluvias registradas en la región Puno provocaron derrumbes y huaycos que dejaron completamente inoperativo el Puesto de Salud Chacaneque, ubicado en el distrito de San Gabán, provincia de Carabaya.

El establecimiento de salud terminó inundado de lodo y fango, lo que ocasionó daños estructurales severos y la pérdida de equipos médicos, afectando directamente la atención a la población local.

Evaluación técnica confirma daños severos

Una brigada de la Red Integrada de Salud Carabaya, a través de la Estrategia de Salud de Emergencias y Desastres, realizó una visita técnica al establecimiento junto al personal asistencial.

Según el informe preliminar, el puesto de salud requerirá más de una semana de trabajos continuos para su recuperación, en el marco de la respuesta ante la emergencia por lluvias intensas.

Población debe desplazarse largas distancias para atención médica

Ante la inoperatividad del establecimiento, las autoridades sanitarias recomendaron a la población acudir de manera temporal al Puesto de Salud de Ollachea o al Centro de Salud de San Gabán.

Sin embargo, los pobladores deben caminar más de 45 minutos entre lodo, fango y caminos afectados, lo que representa un alto riesgo, especialmente para niños, adultos mayores y pacientes con enfermedades crónicas.

Familias damnificadas y carreteras bloqueadas

La emergencia también dejó decenas de familias sin vivienda ni cultivos en el centro poblado de Chacaneque, agravando la situación social y económica de la zona.

Asimismo, desde el martes, cientos de vehículos permanecen varados en distintos tramos de la Carretera Interoceánica, debido a los derrumbes ocasionados por las lluvias.

Los pobladores y autoridades locales solicitaron la intervención urgente del Gobierno Regional y del Ejecutivo nacional para atender la emergencia y restablecer los servicios básicos.