Los efectivos de la Policía Nacional, personal del INPE y representantes de la Fiscalía de Prevención del Delito de San Román intervinieron el Establecimiento Penitenciario de Juliaca. Las acciones de control e inspección se concentraron en los sectores de mayor contención del recinto: el Pabellón 4 (Régimen Cerrado Especial) y el Pabellón 5 (Máxima Seguridad), con el objetivo de desarticular cualquier actividad ilícita coordinada desde el interior.

Durante la requisa, las autoridades lograron decomisar una serie de herramientas prohibidas como alicates, desarmadores, cables y objetos metálicos punzocortantes, además de pipas hechizas y relojes.

Asimismo, el hallazgo de mayor alerta consistió en diversos manuscritos que contenían registros de números telefónicos y datos de cuentas bancarias, insumos habitualmente vinculados a la planificación de extorsiones y fraudes financieros desde el penal.

Todo el material incautado fue trasladado bajo estricto protocolo a las dependencias correspondientes para dar inicio a las investigaciones de ley. Las autoridades informaron que mantendrán la ejecución de estos operativos inopinados para neutralizar redes delictivas, garantizar la seguridad del establecimiento penitenciario y proteger a la ciudadanía.