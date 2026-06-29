Trágico accidente. Un fallecido y más de 20 heridos es el saldo lamentable de un accidente de tránsito que ocurrió la tarde de este domingo en la carretera Ayaviri-Pucará, en el sector denominado Ventilla.

El choque fue protagonizado por un ómnibus de transporte de turistas y una camioneta particular. Ambas unidades terminaron al costado de la carretera con daños materiales de consideración.

Según información preliminar, tras este fuerte impacto, una persona falleció y más de 20 personas, entre ellos turistas de diversas nacionalidades, resultaron heridos por lo que fueron trasladados hasta el hospital San Juan de Dios de la ciudad de Ayaviri.

Los testigos señalaron que los policías demoraron en llegar al lugar del siniestro, causando molestia entre la población. En la noche las autoridades realizan diversas diligencias para esclarecer las causas de este accidente. Mientras que desde el nosocomio de Ayaviri aún no informaron sobre la situación de los heridos.