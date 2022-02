El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de San Román declaró fundado el pedido de prisión preventiva de 9 meses en contra del minero, Hugo Chura Acarapi, quien es investigado por asesinar a su pareja, Olga Cahuapaza Ccuno y ocultar el cuerpo inerte por 16 años, aproximadamente.

Durante la audiencia se conoció que Chura Acarapi y Cahuapaza Ccuno se casaron 24 de noviembre del 2001 en Arequipa, luego decidieron radicar en la urbanización Tambopata de Juliaca, pero, al transcurrir la convivencia habrían sostenido constantes discusiones por supuesta infidelidad, ya que el minero habría sostenido una relación extramatrimonial con su sobrina.

La fiscal Virginia Macedo señaló que el crimen ocurrió el 6 de febrero del 2006, cuando la agraviada se encontraba en su domicilio ubicado en el jirón Paso Alegre de la Urbanización Tambopata de Juliaca.

En esa fecha, la agraviada habría increpado a su esposo, alegando que “seguro has estado con tu sobrina”, pero el investigado negó dicha relación. En tal circunstancia Olga habría propinado una patada, desatándose una pelea, fue en donde Hugo con sus manos apretó el cuello de la agraviada hasta matarla. Al verla sin vida, empezó a envolverla con frazadas, hace una excavación en el primer piso de dicho domicilio, en donde la entierra.

El individuo, al día siguiente, dio aviso a sus parientes, aduciendo que su pareja había abandonado su hogar y se había ido con otro hombre. Los hermanos dijeron que ponga la denuncia, pero luego de varios días interpuso la denuncia por robo de dinero y material aurífero. Recién el 6 de diciembre del 2021, luego de 16 años, habría confesado haber asesinado a su pareja.

“Pido perdón”

El minero Hugo Chura, durante la audiencia, se mostró arrepentido y pidió disculpas a los familiares y a las autoridades que investigan este hecho. Pero, también dijo que él quería “arreglar de buena manera” con sus parientes.

“Pido disculpas a todos mis familiares y autoridades que les hice caminar, estoy muy arrepentido, pido que me entiendan y me comprendan... Hemos tratado de arreglarlo de buena manera, ellos (parientes de Olga) han actuado de mala manera, no pensé llegar hasta este extremo. Pido disculpas, estoy muy arrepentido de todo lo que ha pasado”, señaló. Horas más tarde, fue trasladado al penal de Juliaca para seguir con las investigaciones.