La Contraloría General advirtió al Gobierno Regional de Moquegua (GRM) que se estaría pagando al personal de la entidad por periodos no laborados debido que se redujo la jornada ordinaria de trabajo a siete horas, lo que podría ocasionar un perjuicio económico a la institución. Esta disposición regional se aprobó en agosto de 2021 por una norma de inferior jerarquía jurídica.

De acuerdo con el informe de Orientación de Oficio N° 001-2020-OCI/5347-SOO, en noviembre de 2020 se modificó el reglamento de control, asistencia y permanencia de los funcionarios y servidores del GRM y se estableció que la jornada ordinaria de trabajo sería de 7 horas con 45 minutos, con un horario de ingreso a las 7:30 horas, refrigerio de 12:15 a 13:00 horas (45 minutos) y hora de salida a las 16:00 horas.

Con norma de menor jerarquía

Sin embargo, en agosto de 2021 se redujo la jornada ordinaria de trabajo del personal de la entidad, ya que mediante Resolución Gerencial General Regional Nº 234-2021 se estableció que la misma sería de 7:30 a 16:00 horas, considerando el horario de refrigerio de 12:00 a 13:30 horas (1 hora y 30 minutos) para evitar la ingesta de alimentos dentro de la entidad en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19.

No obstante, el Decreto Legislativo N° 800, promulgado en enero de 1996, establece que en la administración pública la jornada de trabajo es de 7 horas con 45 minutos en horario corrido y que el tiempo de refrigerio no podrá ser inferior a 45 minutos. Además el tiempo de refrigerio no forma parte de la jornada ni horario de trabajo.

Solicitan subsanar situación

En ese sentido, la jornada ordinaria de trabajo actual del personal del GRM tiene una duración de siete horas, es decir inferior a lo establecido en el citado decreto legislativo, por lo que el personal de la entidad estaría dejando de laborar el tiempo de 45 minutos, situación que estaría generado posibles pagos por periodos no laborados desde el 4 de agosto de 2021 a la fecha.

El OCI solicitó a la jefatura de Recursos Humanos informar si la disminución de la jornada ordinaria de trabajo en el GRM ocasionó la disminución proporcional de las remuneraciones de los trabajadores, a lo que la entidad respondió que “no figuran disminuciones en las remuneraciones”; por lo que se estaría pagando el íntegro de las remuneraciones sin cumplir con la jornada de trabajo legalmente establecida. El informe se comunicó a la entidad el 29 de marzo de 2023, a fin de que se hagan las subsanaciones correspondientes.