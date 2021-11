La presidenta de la Asociación de Hoteles, Restaurantes y Afines (AHORA), Mey Mori Chambi, indicó que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) estuvo en Tacna sin presentar un plan o estrategias para abrir la frontera con Chile este 1 de diciembre.

Refirió que el equipo técnico de Lima solo vino a hacer reuniones tan igual como dice las hizo el GRT en estos últimos siete meses. Refirió que los funcionarios solo vinieron a escuchar la problemática de los operadores turísticos y comerciales.

Equipo técnico solo tomó nota

”Solo vinieron a tomar nota en su cuadernito. No dieron nada concreto, no explicaron cómo va a ser el tránsito de las personas, más que expectativas nos dejaron con incertidumbre, personalmente no creo que el 1 de diciembre se abra la frontera porque no dijeron nada”, declaró.

La representante de los empresarios advirtió también la marcha en Arica en contra de la apertura de frontera.