El alcalde provincial de Tacna Julio Medina Castro habría complicado su situación al hacer caso omiso al Oficio 183-2022 enviado por la procuradora general del Estado, María Caruajulca Quispe, en el cual le advierte que no tenía facultades para cesar a la exprocuradora de la Municipalidad Provincial de Tacna Sandra Alarcón Varilias.

La procuradora nacional le informó que el 6 de marzo del 2022 se modificó el artículo 29 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), por tanto solo la Procuraduría General del Estado puede cesar y designar a los procuradores de todas las municipalidades del país.

Cesada tras denunciar a funcionarios

La misiva se debe a que en agosto de manera abrupta y cuestionable el burgomaestre retiró del cargo a la entonces procuradora edil Sandra Alarcón, luego que esta hubiera denunciado a dos funcionarios de su gestión por avalar la entrega de un terreno municipal.

El oficio de la procuradora general del Estado María Caruajulca fue respondido por Medina la semana pasada mediante un documento visado por Asesoría Jurídica y la Gerencia General de la MPT, señalando que si bien hubo una modificación en la LOM esta no incide en el cese de Alarcón.

Se adoptarían acciones legales

“Ya se estaría tomando las medidas legales, no tanto por mi parte porque a mi no me está haciendo caso omiso, yo no firmo el oficio, los oficios vienen de Lima. El delito que podría estar haciendo es el presunto delito de abuso de autoridad porque él está irrogándose facultades que no le corresponden”, precisó la exprocuradora local Sandra Alarcón.