Las autoridades de Arica y Parinacota lanzaron la nueva oferta turística para el segundo semestre 2026 de los atractivos de la vecina ciudad dirigido al público tacneño.

El director del Servicio Nacional de Turismo de Arica y Parinacota Alberto Duarte destacó que se promoverá básicamente la nueva infraestructura hotelera y de servicios gastronómicos y recreación que se tiene en el borde costero.

Descuentos para extranjeros

Los extranjeros tienen un descuento especial a través de un Tax Free mediante el cual pueden obtener una reducción del 19% en sus compras de productos de entre 30 a 2,000 dólares.

Asimismo indicó que todos los turistas extranjeros tienen un 19% de descuento en los alojamientos de Chile, particularmente en los de Arica.

Salida del tren nocturno

Dijo que en los próximos días otro de los atractivos que se lanzará será la salida del tren nocturno que realiza viajes a Lluta hacia la Estación Central donde se puede apreciar las estrellas para lo cual los visitantes llevan sus telescopios. El precio de los boletos es de 15 a 20 dólares por persona.

Mencionó que en los últimos meses se ha tenido un crecimiento de 4% en el número de extranjeros que cruzan la frontera terrestre hacia Chile.

El lanzamierto de la oferta turística de Arica se realizó a las 18 h en el Consulado General de Chile en Tacna con asistencia de personalidades.