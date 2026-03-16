El presidente chileno José Antonio Kast inspecionó hoy el inicio de los trabajos para la construcción de una zanja de 3 metros de profundidad y un cerco en la frontera norte con Perú, como parte del Plan Escudo Fronterizo, en aras de recuperar la seguridad impidiendo el ingreso de extranjeros de forma ilegal.

Los trabajos estuvieron a cargo de excavadoras, volquetes y otras maquinarias pesadas del Ejército Chileno, lo cual pudo visualizarse desde el lado peruano como desde el complejo fronterizo de Chacalluta.

Trabajos de movimiento de tierra en la frontera están a cargo del Ejército Chileno. (Foto: Difusión)

Comitiva en la frontera

El mandatario chileno junto a los ministros del Interior, Defensa Nacional, Seguridad Pública y Obras Públicas, visitaron temprano la “Base Militar Solo de Zaldívar” en la playa Las Machas en Arica, utilizada para el despliegue fronterizo.

Posteriormente con su comitiva a las 11 h (hora peruana) se dirigió al punto de observación fronteriza en el complejo fronterizo de Chacalluta para inspeccionar los trabajos de movimiento de tierra en la frontera que realiza el ejército chileno.

“Tenemos que estar unidos”

En su alocuión señaló que han analizado el tema fronterizo, “se ha sostenido conversaciones en lo que fue el cambio de mando con países vecinos para que no tengan preocupaciones”, con el Plan Escudo Fronterizo que ha empezado a ponerse en marcha.

“Este es un tema de crimen organizado, narcotráfico a nivel regional, este flagelo no solo afecta nuestra nación, sino que es algo que trasciende las fronteras, tenemos que estar unidos, lo que nosotros hagamos acá tiene también que realizarse en Bolivia, Perú y Argentina”, remarcó.

Dijo que al aplicar estas medidas estrictas los delincuentes buscarán otras formas de entrar a Chile. “Queremos advertirte que Chile los va a enfrentar con toda la fuerza del Estadom, con toda la fuerza de la ley, para que no tengan dudas de que esto va a cambiar y vamos a recuperar la seguridad en nuestra nación”, sentenció la autoridad del vecino país.