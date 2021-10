Diversas instituciones educativas privadas del cercado de Tacna iniciaron actividades semipresenciales. Es por ello que especialistas en educación de la Unidad de Gestión Educativa Local (Ugel) Tacna, verificaron hoy el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

Una de las primeras en dar inicio a la semipresencialidad fue la Institución Educativa Privada Innova Schools, que cuentan con 883 estudiantes matriculados, de los cuales 143 asistirán de manera semipresencial a los cursos de arte y psicomotricidad.

Aplican medidas sanitarias

Representantes del plantel sostuvieron que siguen estrictas normas de bioseguridad para el cuidado de sus estudiantes. Es así que la Ugel Tacna pudo comprobar el cuidado que se tiene tanto a la hora de ingreso de los estudiantes como durante el desarrollo de las actividades.

El horario con el que cuenta el Innova Schools es diferente para cada nivel educativo. Los estudiantes de inicial cuentan con el horario de 9:30 a 13:30 de la tarde, mientras que los estudiantes de primaria estudian de 11:10 a 15 h. Por otro lado los estudiantes del nivel secundario ingresan en el horario de las 8 a 11:50 h.

Asimismo se visitó la institución educativa inicial particular Little Angels, que tiene 20 estudiantes. Solo 13 realizarán clases semipresenciales de 9 a 12 h durante 2 días a la semana. Sin embargo en la visita de verificación de la Ugel , no se puso apreciar la presencia de estudiantes en este plantel.

Se efectuó hoy una supervisión por parte de la Ugel Tacna. (Foto: Difusión)

Clases se realizarán en diferentes turnos

Por otro lado inició hoy labores la Institución Educativa Inicial Privada Santa Úrsula, del cercado de Tacna. Los más pequeños empezaron sus labores semipresenciales con mucho entusiasmo. Acompañados de algún familiar, niños de 2, 3 y 4 años llegaron hasta su escuela donde fueron recibidos por los docentes que los orientaron en el proceso del protocolo de bioseguridad.

Esta institución cuenta con 38 niños de 2, 3, 4 y 5 años, de los cuales solo 15 retornarán a las clases semipresenciales. Ellos están divididos en dos turnos para evitar la aglomeración. De 9 a 11:30 h, asisten los de 2, 3 y 4 años. Mientras que de 15 a 17:30 acudirán los niños de 5 años.

Es así que en el ámbito de las instituciones educativas de la Ugel Tacna se desarrolla el retorno progresivo a la semipresencialidad, por lo que se seguirá realizando visitas de supervisión.