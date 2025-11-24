De una muerte segura se salvó el conductor Bladimir Guido Mayta Mamani (44) al estrellarse contra un poste de concreto en la carretera Tacna - Calana – Pachía. El varón conducía la combi marca Toyota color blanco año de fabricación 1985 de placa Z3N-313.

Por circunstancias que aún son materia de investigación se despistó en el kilómetro 8 a la altura del vivero Sánchez y se estrelló contra en un poste de concreto perteneciente a la empresa Electrosur.

Vehículo quedó destrozado

El impacto fue tan violento que quedó hundida toda la carrocería y la cabina del piloto. El parachoques, parabrisas y capó terminaron rotos. Policías encontraron ileso a Bladimir Mayta, quien aseguró que conducía y perdió el control colisionando contra la estructura de alumbrado.

El conductor así como la unidad vehicular, gracias a una grúa particular, fueron trasladados hasta la dependencia policial para iniciar las investigaciones. Personal técnico de la empresa H & L, contratista de Electrosur, llegó a la zona a fin de liberarla de cualquier riesgo eléctrico.