La congresista Betssy Chavez Chino declaró que como bancada apoyan las actuales protestas en el Perú, las cuales considera legítimas, pero que como en cualquier manifestación hay infiltrados.

“Dentro de la Policía hay varias áreas especializadas que pueden saber quiénes son los que están causando disturbios y en todo caso detenerlos y que se siga un proceso justo, pero de ninguna manera pueden venir a decir que todas las regiones del sur son regiones terroristas”, criticó.

Rechazo a la violencia

Dijo que apoya las protestas pero que no apoya la violencia como la toma de aeropuertos, pero que en la represión policial ha habido un uso desproporcionado de la fuerza.

“Dónde está la proporcionalidad si vamos a ir a protestar y nos meten un balazo, el decreto legislativo para el uso de armas de fuego por parte de la Policía plantea dos casos, primero que esté en peligro inminente la vida del policía y segundo que esté en inminente peligro la vida de las personas a los que protegen, si no se da esas dos figuras no se puede utilizar el arma de fuego”, cuestionó.

Elecciones en el 2023

Cuestionó también que se usen armas de perdigones a una distancia de cinco metros cuando la norma indica que debería lanzarse a 35 metros para no causar daños letales. “Según la necropsia de ley que se ha solicitado a los 19 cadáveres que se tienen en Juliaca nueve han sido por armas de fuego”, lamentó.

Añadió que el parlamento ha estado actuando a espaldas de la ciudadanía ya que las elecciones no deberían efectuarse en el 2024 sino en el 2023 porque ha quedado demostrado que como institución, como Congreso de la República, no está representando a la población. “Una institución que tiene un dígito de aprobación no representa a la población”, subrayó.