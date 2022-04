Se disputa este domingo 10 de abril la quinta fecha del Campeonato de Primera División de Tacna, Copa Perú , en el estadio Jorge Basadre .

Arrancan la jornada a las 9:20 h Defensor Tacna VS Valle Sport Tacna. En el segundo partido a las 11:30 h se medirán Virgen de la Natividad VS Defensor Untac. A las 13:30 h protagonizarán el duelo estelar Coronel Bolognesi VS Mariscal Miller, en el clásico de antaño. Cierran la jornada a las 15:30 horas Deportivo Municipal VS Deportivo Eléctrico.

Tabla de posiciones

En la tabla de posiciones Coronel Bolognesi acaricia la clasificación, tiene 10 puntos. Le siguen de cerca Virgen de la Natividad y Deportivo Municipal con nueve, Deportivo Eléctrico tiene siete, Alfonso Ugarte, cinco; Mariscal Miller y Defensor Untac, tres, Valle Sport y Defensor Tacna, cero unidades.

Cabe anotar que todos tienen cuatro partidos jugados salvo Deportivo La Natividad, Deportivo Municipal, Valle Sport y Defensor Tacna, que tienen tres cotejos.