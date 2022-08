El consejero regional Jesús Zapata Villanueva expresó que el Gobernador Regional de Moquegua Zenón Cuevas Pare está demostrando mínimo interés por la provincia de Ilo y está engañando a la población ileña y Consejo Regional, con sus discursos sobre la lluvia de millones para la ciudad portuaria.

La autoridad cuestionó a Cuevas Pare por no transferir a la fecha recursos por canon al Sub Región Ilo y que permita desarrollar obras y generación de empleo. “Al gobernador no le interesa, no quiere apostar por Ilo y está en deuda con Ilo”, refirió Zapata.

No informan sobre Villa Primavera

Refirió que el Gobierno Regional de Moquegua tiene comprometido recursos económicos por 6 millones por canon minero y recursos directamente recaudados, para el proyecto habitacional Villa Primavera, pero que al momento no es transferido. Además acusó que Cuevas Pare no está dando continuidad a las obras pendientes, por lo que seguirá insistiendo para que se otorgue el presupuesto.

TE PUEDE INTERESAR | Roque Benavides: El Perú dejó de recibir S/ 220 millones por conflictos sociales

En otro momento Zapata Villanueva contó que solicitó información sobre la situación del complejo habitacional Villa Primavera del Cerro Alto Calienta Negros, para conocer el proceso de venta y adjudicación de los terrenos pero hasta el momento no se le otorga.

“Debe conocerse si se ha firmado el contrato, si la zona tiene la habilitación urbana para agua, desagüe y luz. Una vez que se tenga ello se puede decir que está andando el proyecto”, refirió el representante regional.