El regidor de municipio de Alto de la Alianza Silver Choquepota Quisquisayhua descartó que la obra de creación del polideportivo Túpac Amaru quede paralizada o demore como el mejoramiento de la plaza Héroes del Alto de la Alianza conocida también como Plaza de Copacabana, que ejecuta la misma institución.

Aseguró que el caso es distinto porque la plaza se ejecuta bajo administración directa y el polideportivo Túpac Amaru se hará a través de la modalidad de contrata.

Plazos y penalidades

“Es diferente la modalidad porque el polideportivo se hará por contrata, tiene plazos estipulados y si no cumple tiene penalidades, en el caso de la plaza Héroes del Alto de la Alianza ha habido cierto retraso porque es una administración directa”, explicó.

La obra de nuevo polideportivo Túpac Amaru, cuya primera piedra se colocó el pasado 6 de abril, tiene una inversión de 11’747,000 soles y un plazo de ejecución de seis meses.

Regidor de Alto de la Alianza Silver Choquepota Quisquisayhua. (Foto: Adrian Apaza)

Polideportivo en estadio

Dicho polideportivo se ubica dentro del complejo del estadio Héroes del Alto de la Alianza, en la esquina entre las calles México y Haití. Albergará a 5,000 espectadores y reemplazará lo que fue el coliseo Túpac Amaru, actualmente en abandono por su antigüedad y deterioro.

Respecto a la plaza Copacabana el concejal manifestó que se encuentra en proceso la contratación para instalar las piletas de las fuentes de agua y que el resto de obras civiles están concluidas.