La Contraloría General de la República alertó que la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM) recibió mobiliario que no cumplía las especificaciones técnicas fijadas en las bases de la obra de la biblioteca central, misma que se ejecuta por administración directa con 32 408 745 soles.

Según el Informe de Hito de Control N° 002-2026-OCI/5573-SCC, se constató que los escritorios y módulos de melamina entregados por el proveedor presentan dimensiones distintas a las requeridas en las bases administrativas y el contrato del proyecto.

Incumplen especificaciones técnicas

También se verificó que las cerraduras de los cajones solo cuentan con dos llaves en lugar de las tres exigidas por las especificaciones técnicas. Tales cerraduras fueron instaladas de forma precaria, utilizando solo dos tornillos de los cuatro puntos de fijación necesarios.

El informe también revela que el servicio de confección e instalación de la escalera de emergencia de la biblioteca central se viene ejecutando con el plazo vencido desde el 21 de enero de 2026, acumulando 43 días calendario de retraso injustificado, sin que el contratista haya solicitado una ampliación formal.

Postergan entrega de la obra

Esta demora no solo posterga la entrega de la obra, sino que obliga a la aplicación de penalidades por mora de parte de la Universidad. A esto se suma que se otorgó la buena pro para el suministro de vidrios templados por un valor de S/ 369,716 a un postor que ofreció un plazo de entrega de 25 días, superando el límite máximo de 20 días establecido en las bases.

Este hecho, junto con las múltiples ampliaciones de plazo y el incremento del presupuesto, que pasó de S/ 15.8 millones a S/ 32.4, evidencia serias deficiencias en la gestión del proyecto, cuya entrega ahora está prevista para mayo de 2026.

La obra de la biblioteca central de la UNAM se inició el 19 de octubre de 2022, a la fecha se aprobaron 6 ampliaciones de plazo y su ejecución se extendió a 1,292 días.