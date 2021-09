El domingo 10 de octubre se desarrollará la consulta popular de revocatoria en el distrito de Sama, en Tacna, en la cual 2,171 electores decidirán la permanencia o no del alcalde Milton Juárez Vera así como de los cinco regidores.

Sama es uno de los 13 distritos del Perú donde se realizará este proceso. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) inició esta semana el traslado del material electoral.

Acusan a autoridad de incapacidad

La promotora de la revocatoria en Sama, Yeny Pérez Agüero, en su pedido sostuvo que el burgomaestre no ejecuta obras y que los concejales no lo fiscalizan.

Correo se comunicó vía telefónica con el alcalde Juárez quien sostuvo que no es cierto que no haya obras ya que ahora mismo se están ejecutando siete, aunque no precisó cuales.

Plantea sanciones para los promotores

Consideró que es un gasto insulso para el Estado porque sus detractores no conseguirán los votos y que más bien debería contemplarse sanciones para los promotores que no consiguen la revocatoria.

La revocatoria se consigue con la mitad más uno de los votos de los participantes, siempre y cuando el número de votos válidos no sea menor al 40% de votos emitidos el día que se eligió al alcalde.