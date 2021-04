Luego de permanecer 18 días en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital Daniel Alcides Carrión, en Calana (Tacna) el subprefecto de Alto de la Alianza, Miguel Sucacahua Mamani da su testimonio al estar al borde de la muerte a causa de la COVID-19.

“Sentí estar en el infierno cuando estaba en UCI, el calor, sientes que vives una vida paralela tormentosa. Pensé que estaba en Arequipa, mi papá había fallecido, yo me había deprimido, renuncié al cargo y me dio COVID-19, eso me hizo reflexionar bastante y nada de ello era cierto. Soñaba que la gente venía a mi velorio”, escribió a Diario Correo a través de una comunicación por WhatsApp.

¿Cómo se contagió?

Sobre cómo se dio cuenta que estaba contagiado, narró que a inicios de marzo ya tenía los síntomas, razón por la cual acudió al centro de atención primaria de EsSalud, ubicado frente a la plaza Vigil.

Contrario a lo que muchos creerían de alguien que ha estado a punto de morir infectado con el coronavirus, Miguel dijo que una vez que se recupere “con mucha mayor razón” continuará ayudando a los pobladores más vulnerables de esta pandemia, también a los que ya tienen COVID-19.

Por ahora continúa internado en el nosocomio de Calana y sigue una terapia de rehabilitación física y respiratoria. Le da gracias a Dios, a los médicos, las enfermeras, familiares y amigos, por sus oraciones, por haberlo salvado.

Sin pérdida del olfato y gusto: Estudio revela los síntomas que produce la variante británica de la COVID-19

La nueva variante británica de la COVID-19 sigue siendo objeto de estudio y análisis por parte de la comunidad científica. Según epidemiólogos, el gran índice de contagios en diversos países del planeta origina que el virus original mute para continuar vivo. En algunos casos, como en Gran Bretaña, la variante tiene características que no comparte con otras.

Es así que una investigación que tomó en cuenta datos estadísticos, da cuenta que la pérdida de los sentidos del olfato y gusto no son una característica de esta variante,. Esto según las conclusiones preliminares que han tomado en cuenta que la mayoría de este tipo de infectados no presenta estos síntomas.

La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido impulsó esta investigación que también ha desencadenado como resultado inicial que los síntomas que sí se presentan a raíz de esta variante y que comparte con la cepa original son:

Tos

Dolor de garganta

Fatiga

Dolor muscular

Fiebre

¿Cuáles son los síntomas del coronavirus y qué relación tendrían con nuevas variantes?

Jorge Amorós, gerente de la Red Prestacional Almenara del Seguro Social de Salud (EsSalud), sostuvo que los síntomas del coronavirus están cambiando y que tendrían relación con las nuevas variantes de Europa y Brasil.

“Viendo también que hay otros síntomas que no se presentaban anteriormente, como deposiciones diarreicas. Entonces, tenemos pacientes con esto diarrea, fiebre, cefalea (dolor de cabeza), dolor de tórax y malestar general”, expresó el especialista en diálogo con Canal N.

De acuerdo con el vocero de EsSalud, la COVID-19 presenta nuevos signos y no tanto con problemas respiratorios, como se observó en la primera ola de casos con la enfermedad respiratoria.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Coronavirus en Perú: pasos para vacunación de adultos mayores pertenecen a seguros privados