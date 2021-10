El consejero regional Jesús Chambi Flores advirtió una vez más que el ejecutivo del Gobierno Regional de Tacna no debe licitar el expediente técnico del saldo de obra del proyecto Mejoramiento de los servicios de salud del hospital Hipólito Unanue, ya que es un riesgo porque tiene “muchas cosas que no están claras”.

Mencionó que uno de los problemas que más le preocupa es la situación de los aisladores sísmicos, comentando que el informe del ingeniero especialista no garantiza que las fallas no causen perjuicios posteriormente.

Especialista da recomendaciones

“El ingeniero Espíndola no se hace responsable en su informe, solo da tres recomendaciones, es como que dijera, que hace el informe pero ya es decisión del GRT, no me envuelvo en esos problemas”, declaró.

El presidente de la Comisión de Infraestructura añadió que por eso pidió un informe de dicha consultora Ingeniería Sísmica para revisar toda la opinión técnica, pero asegura que el GRT no le remite tal documentación.

Piden análisis al expediente

Asimismo, solicitó a la presidenta del Consejo Regional, Dany Salas Ríos, que contraten a un ingeniero especialista para que analicen todo el expediente técnico, sin embargo a la fecha no tienen respuesta.

Más adelante, insistió que el GRT no debe licitar porque además no hay nada claro en los arbitrajes, penalidades a los consorcios y las cartas fianza.

“Solo se están enfocando en terminar el hospital, están desesperados y apurados por querer licitar cuando nada está claro, ni los funcionarios están sancionados a la fecha”, recriminó Chambi.