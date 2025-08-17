En un multitudinario y fervoroso desfile realizado en el Centro Cívico de Tacna nueve delegaciones de instituciones educativas clasificaron para participar en el gran desfile cívico a desarrollarse el próximo 27 de agosto con motivo del 96ºaniversario de la reincorporación Tacna al Perú.

Ese día también asistirán los colegios clasificados en las otras jurisdicciones de las provincias de Candarave, Jorge Basadre y Tarata. En el Centro Cívico de Tacna ayer clasificaron en primaria la institución educativa emblemática Francisco Antonio de Zela y el colegio parroquial San Francisco de Asís.

Clasificados en otras categorías

En secundaria categoría varones clasificaron los estatales Marcelino Champagnat y el Coronel Gregorio Albarracín. En el nivel secundaria categoría damas se impusieron los batallones de la institución educativa particular Santa Ana y la IEE Francisco Antonio de Zela. En nivel secundaria categoría mixtaclasificaron los colegios Modesto Basadre y la institución educativa particular CIMA.

En otras plazas como la Vigil clasificaron: en primaria el colegio parroquial San Martín de Porres, en secundaria varones el Coronel Bolognesi, y en secundaria mixto el San Martín de Porres.