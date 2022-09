Muy molestos, en un plantón realizado en el Centro Cívico de Tacna, exaportantes de la Oficina de Normalización Previsional (ONP) y del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) calificaron como “traidor” al presidente de la república Pedro Castillo Terrones.

MIRA ESTO | Trabajadores de salud de Tacna reclaman incremento salarial y mayor presupuesto

La presidenta de la Asociación Coordinadora de Defensa de Afiliados y Pensionistas del Sistema Previsional Peruano (CODAPE) Deisy Castillo Zúñiga explicó que el jefe de Estado interpuso una demanda de inconstitucionalidad contra la Ley 31454 que ordena la devolución integra de sus aportes.

Indignación de dirigenta

“Con los votos de Tacna ganó, la diferencia era 40 mil votos entre la señora Keiko y el presidente Pedro Castillo, ¿de donde salieron esos votos?...de Tacna, el presidente Pedro Castillo ganó con nuestros votos, entonces no es posible que este presidente traidor porque esa es la palabra solamente quiera pagar el aporte del trabajador y no contento con eso encima él también este llevando la ley fonavista al Tribunal Constitucional, nuestro presidente está demandando la inconstitucinalidad de nuestra ley 31454″, reclamó la dirigenta.

No se asignó presupuesto

Recordó que durante su campaña el hoy jefe de Estado se había comprometido a que se devolvería hasta el último centavo a todos los trabajadores a quienes se les había descontado parte de su sueldo para constituir el Fonavi y nunca se les dio una vivienda, al igual que a los de la ONP.

TE PUEDE INTERESAR | Siete internos continúan sin ubicar tras fuga masiva en penal de Samegua

Sin embargo una vez en la presidencia no ha honrado su palabra, no ha asignados presupuesto para el 2023 destinado al pago de la deuda pública. De esta forma se suma a la lista de presidentes que no devuelven el dinero descontado a los trabajadores que fue usado para ejecutar obras públicas; se quejó Castillo Zúñiga.

MIRA EL VIDEO AQUÍ:

Los exaportantes de la ONP y del Fonavi acataron un "plantón" bajo el Arco de los Héroes en Tacna.