Más de 80 mujeres vinculadas a la pesca artesanal vienen fortaleciendo sus capacidades productivas y su autonomía económica gracias a un trabajo articulado impulsado por el Ministerio de la Producción (PRODUCE), en alianza con actores del sector privado y organizaciones locales.

La iniciativa, que reconoce el rol clave de las mujeres en la cadena de valor pesquera, ha permitido potenciar emprendimientos vinculados a la transformación y comercialización de productos hidrobiológicos, contribuyendo a mejorar los ingresos de sus hogares y dinamizar las economías locales.

El objetivo es cerrar brechas

En ese marco, la Asociación de Mujeres Emprende Carquín ha fortalecido sus capacidades organizativas y productivas mediante acompañamiento técnico y capacitación orientada a mejorar la transformación y comercialización, consolidándose como un referente de emprendimiento sostenible en el ámbito de la pesca artesanal.

Este tipo de acciones refleja la importancia de sumar esfuerzos entre el Estado, la empresa privada y la sociedad civil para cerrar brechas y generar oportunidades en comunidades pesqueras. Desde el sector privado, empresas como TASA vienen acompañando estas iniciativas como parte de su enfoque de sostenibilidad y desarrollo territorial.

Mujeres emprendedoras

“Venimos impulsando diversas iniciativas vinculadas a la pesca artesanal; entre ellas, el trabajo con la Asociación de Mujeres Emprende Carquín, que promueve nuevas fuentes de ingreso y contribuye al fortalecimiento de la economía de sus hogares. Este reconocimiento reafirma nuestro compromiso y nuestro rol como aliados de la pesca artesanal. En ese marco, nace nuestro proyecto ‘A Pescar Peruano’, que busca consolidarse como un articulador de iniciativas como esta, orientadas a mejorar la seguridad y productividad de los pescadores artesanales y sus familias”, señaló Alexandra Moreno, jefa central de Desarrollo Sostenible y Gestión Social de TASA.

Agradecen acompañamiento

PRODUCE destacó que seguirá promoviendo políticas e intervenciones orientadas a impulsar la inclusión productiva, la equidad de género y el desarrollo sostenible en el sector pesquero artesanal, reconociendo el impacto positivo de iniciativas que fortalecen capacidades, generan ingresos y mejoran la calidad de vida de las familias.

“Como organización, estamos muy agradecidas por el acompañamiento que hemos recibido por parte de PRODUCE y TASA. Gracias a las capacitaciones, el apoyo y la confianza que nos han brindado, hoy seguimos fortaleciendo nuestro trabajo y creciendo como mujeres emprendedoras. Nuestro objetivo es seguir desarrollando productos sostenibles a partir de los recursos de la pesca y generar más oportunidades para todas las mujeres que forman parte de nuestra asociación” señaló Marleny Lapo, lideresa de la Asociación de Mujeres Emprende Carquín.