Más de 5 000 personas asistieron en la apertura del Festival del Vino tacneño 2026 que se realiza en el campo ferial La Agronómica, informó la subgerente de promoción empresarial del Gobierno Regional de Tacna Vanessa Bolaños Delgado.

La actividad se inauguró el viernes y contó con la presentación estelar de la orquesta Son Tentación, precedidos por Iguana Trucha, Fercy My Matices del Sur.

Promoción vitivinícola

La funcionaria recordó que el objetivo es promover la actividad vitivinícola de la región y en el evento se busca vender 30 000 litros de vino y que se está cumpliendo las expectativas.

Para hoy domingo se tendrá la presentación de DJ José Luis, Los Chocos y en el estelar a Marisol y la Magia del Norte. El evento se efectúa de forma gratuita tanto para el ingreso, conciertos, cochera y el uso de servicios higiénicos. Además de la venta de vino y derivados hay una variedad de potajes típicos, artesanías y productos y productos a bajo precio los pobladores y turistas nacionales y extranjeros.