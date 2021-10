“Vacúnense, aunque sé que algunos tienen miedo, pero es para su bien. Me han hecho exámenes y ahora estoy totalmente sano. He vivido y sufrido en carne propia no entender lo grave que es la COVID-19″, dijo el cantante Hernán Condori, “Cachuca”, líder de la banda rockera Los Mojarras tras su arribo ayer a Tacna.

“Me dio Covid dos veces, la primera fue leve, pero como mucha gente me equivoqué al pensar que era algo pasajero, ya que perdí a mi madre, a mi hermano y muchos amigos. La segunda vez pasé dos meses y medio en UCI, con dos operaciones, una entubación a cuello abierto. Ahora me pregunto: ¿Qué hago yo acá hermano?”, indica mientras se resiste a llorar.

Considera que volvió del más allá

Pese a los ingratos momentos, “Cachuca” poco a poco vuelve a mostrar su alegría, pone la mejor cara a la adversidad, y nos dice que ahora hace “giras Resurrección”, por considerar que volvió del más allá.

“Siento un gran placer estar otra vez en Tacna, ya que hace tres décadas mi primer concierto grande lo hice aquí. Al bajar del avión mis ojos se llenaron de lágrimas, sobre la presentación de Los Mojarras, mañana (hoy), no se van a arrepentir”, sostuvo el artista nacido en Lima hace 60 años, con sangre provinciana, líder de la banda que fusiona el rock con la música chicha y gusta a las masas.

“Cachuca” tiene 40 años de artista y con su banda Los Mojarras y XDinero realizan éste sábado una cena show rockera en el restaurante Kuskas ubicado en Calana.