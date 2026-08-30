El ministro de Salud Luis Dyer Fernández señaló que esperarán a los resultados del expediente de saldo de obra para definir que se hará con la construcción de la nueva infraestructura del Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna.

Ya tenemos garantizado el financiamiento del presupuesto, son cerca de 8.5 millones de soles, y dependiendo de lo que arroje la consultoría se decidirá si se continúa con la obra o se busca otro terreno para la construcción de un nuevo nosocomio, pero se tendrá que esperar, anotó.

Sería irresponsable decir que se retomará la obra si no se tienen los resultados del estudios sobre los aisladores sísmicos. Se van a retirar estos dispositivos y se llevarán al extranjero para su evaluación, dijo.

Gobierno Regional adjudicó el estudio

El Gobierno Regional de Tacna ya ha adjudicado la buena pro del servicio de consultoría para la elaboración del expediente de saldo de obra, la próxima semana se estaría firmando el contrario y esperemos que antes de los 360 días, que es el plazo del contrato, se tengan los resultados, refirió.

Aunque no descartó que se vaya a construir el hospital en otro terreno, dependiendo de los resultados de la consultoría.

Ministro visitó la obra paralizada

El titular del Ministerio de Salud ha respaldado las acciones que viene realizando el Gobierno Regional de Tacna para destrabar y encaminar la culminación del proyecto del Hospital Hipólito Unanue, dijo por su parte el gerente general del GORE Tacna, Jaime Carpo Camacho, presente en la visita de inspección del equipo del Minsa.

El titular del Ministerio de Salud conoció de primera mano el estado actual de la obra y los avances alcanzados por el GRT para superar las dificultades que mantuvieron paralizado el proyecto desde el año 2020.

El equipo técnico del Gobierno Regional de Tacna brindó información sobre el proceso desarrollado y los pasos que vienen siguiendo para concretar su continuidad.

Presidenta Fujimori ordenó acciones

La visita fue un día después del llamado realizado por la mandataria Keiko Fujimori, quien el 28 de agosto, señaló: “no más excusas, vamos a solucionar el proyecto del hospital”, reafirmando la necesidad de encontrar una solución definitiva para esta obra.

En la visita participaron también el gerente general regional, Jaime Carpio Camacho, y el equipo técnico responsable del proyecto, quienes explicaron al ministro que el GORE ya ha avanzado en el proceso de destrabe y se encuentra encaminado hacia la reformulación del expediente técnico del saldo de obra.El ministro destacó que el GORE ya otorgó la buena pro para la consultoría del expediente técnico del saldo de obra, que incluye el estudio de ingeniería de los aisladores sísmicos, y expresó su predisposición para trabajar junto al GORE y agilizar el proceso.