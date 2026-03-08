La adolescente Netsy Meily Flores Enriquez (15), reportada como desaparecida hace siete días, fue ubicada en la carretera Binacional, a la altura del cruce hacia Omate, en un operativo coordinado entre el Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

La menor viajaba sola en un vehículo de transporte colectivo que partió de Puno con destino a Moquegua. Al momento de la intervención, dirigida por el fiscal adjunto José Luis Ortiz Vargas, la adolescente presentaba un buen estado de salud aparente.

La adolescente viajaba sola

Los padres habían denunciado inicialmente como un caso de trata de personas. La Fiscalía Penal Corporativa de Mariscal Nieto dispuso la continuación de las diligencias para esclarecer las circunstancias exactas del traslado y determinar la posible implicación de terceros en el hecho.

Aunque la menor no estaba acompañada por adultos en el vehículo, las autoridades investigan si fue inducida a viajar bajo engaños o amenazas, considerando el tiempo transcurrido desde su desaparición reportado el pasado 27 de febrero.

Trasladada a dependencia policial

La joven plenamente identificada fue trasladada a la dependencia policial para las diligencias correspondientes. El Ministerio Público dispuso que sea puesta a disposición de la Unidad de Protección Especial Moquegua para continuar las investigaciones por presunta trata de personas.