El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del Programa Nacional de Apoyo Directo a los más Pobres (Juntos), inició la transferencia de S/ 200 a aquellas familias que han cumplido estrictamente con sus corresponsabilidades en salud y educación.

Para acceder al pago de S/ 200, los hogares beneficiarios deben acreditar el cumplimiento de controles de salud preventiva materno-infantil y asegurar la asistencia escolar de niños, niñas y adolescentes.

En la región, la cobertura de este primer operativo alcanza distritos clave como Carumas, Chojata, Coalaque, Cuchumbaya, El Algarrobal, Ichuña, La Capilla, Lloque, Matalaque, Moquegua, Omate, Pacocha, Puquina, Samegua, San Antonio, San Cristóbal, Torata, Ubinas, Yunga e Ilo.

La titular del Midis, Lily Vásquez Dávila, destacó que este despliegue forma parte de una estrategia nacional que beneficiará a más de 760 mil hogares en todo el país durante el presente ciclo. Para facilitar el acceso al dinero, se han habilitado más de 3,500 puntos de pago, que incluyen agencias bancarias, cajeros automáticos y agentes corresponsales en zonas rurales y urbanas.

Seguridad en el cobro

Las autoridades recordaron que el requisito indispensable para el cobro es la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) y estar al día con las metas de salud y educación. Asimismo, se informó que aquellas usuarias que aún no cuenten con una tarjeta de débito del Banco de la Nación no perderán su beneficio; el incentivo se acumulará de forma segura hasta que completen el proceso de “tarjetización” con el acompañamiento de los gestores del programa.