Como parte del proceso de modernización de infraestructura aeroportuaria el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de la Dirección de Disponibilidad de Predios, entregará los el terreno para la ampliación del aeropuerto de Tacna Coronel FAP Carlos Ciriani a la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú, para concretizar su ampliación y mejora de servicios a sus usuarios.

La información fue proporcionada por el MTC a través de un nota de prensa al señalar que el proceso se realiza en el marco del fortalecimiento de las asociaciones público privadas y en coordinación con la Dirección de Inversión Privada en Transportes y la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Inversión privada

El ministro de transportes y comunicaciones Aldo Prieto señaló que esta transición garantiza las condiciones operativas necesarias para que el sector privado inicie las inversiones programadas para 2026. Junto con ello se ampliarán los aeropuertos, lo que permitirá brindar un mejor servicio a los ciudadanos y dinamizar la economía de las regiones y en consecuencia del Perú.

Con el terreno en sus manos la concesionaria Aeropuertos Andinos del Perú, que tiene también a su cargo el aeropuerto de Arequipa debe continuar con la renovación de sus instalaciones.

Proyectos a la vista

En la pasada visita efectuada a Tacna, en diciembre de 2025, el Viceministerio de Transportes anunció que el terminal de pasajeros sería modernizado con una inversión aproximada de 35 millones de dólares, lo que permitirá ampliar la capacidad operativa e incorporar un nuevo centro de operaciones de emergencia.

La intervención incluye además un rediseño de la playa de estacionamiento, nuevas redes internas y un sistema CCTV de última generación.

Aeropuertos del sur

Se informó que se ejecutará el mejoramiento del cerco perimétrico valorizado en más de 30 millones de dólares, para modernizar 7 782 m lineales de perímetro con iluminación y videovigilancia especializada, cuyo inicio está previsto para el cuarto trimestre del 2026.

El MTC además planea incorporar nuevas inversiones como obrasmayores para garantizar adecuados niveles de servicio en los aeropuertos de Arequipa, Ayacucho, Juliaca y Puerto Maldonado.

Concesión hasta 2035

El aeropuerto de Tacna fue inaugurado en 1954 en la gestión del presidente Manuel A. Odría. El 5 de enero de 2011 se celebró el contrato de concesión a favor de Aeropuertos Andinos del Perú.

Aeropuertos Andinos del Perú tiene a su cargo la administración de los terminales de Arequipa, Ayacucho, Juliaca, Puerto Maldonado y Tacna.

En el 2014 se realizaron trabajos de remodelación con una inversión de 50 millones de soles.