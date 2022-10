El alcalde provincial de Tacna Julio Medina Castro dejó entrever hoy que se permitirá la instalación de los comerciantes ambulantes en las calles aledañas al ex Cementerio General cómo es costumbre en el Día de Todos los Santos y Los Fieles Difuntos.

MIRA ESTO | Tacna: PNP investiga extorsión a empresarios de maquinaria pesada

“Es costumbre también en algunas partes, siempre han vendido lo que es ‘tantaguaguas’ y otros productos típicos. Lo que es permiso no damos pero ya es costumbre que siempre se han instalado ahí”, explicó luego de colocar la primera piedra de una obra de pistas y veredas en la Junta Vecinal Pacheco Céspedes.

Alcalde pide disculpas

Sobre el ingreso de ambulantes al Centro Cívico, en a tarde y noche del 18 de octubre, respondió que se debería a la falta de personal de la Policía Municipal, ya que no se habrían proyectado bien, y solo se cuenta con 80 agentes y no todos trabajan al mismo tiempo. “Yo pido disculpas porque nunca me he imaginado que los ambulantes ingresarían al Paseo Cívico”, enfatizó.

TE PUEDE INTERESAR | Tacna: Conductor de volquete que mató a tres guarda silencio y lo envían a la cárcel

Sobre la instalación de la feria navideña, manifestó que está tendría que realizarse en un recinto cerrado que cuente con las condiciones, como el complejo deportivo de Para Chico o Para Grande, pero que los comerciantes no quieren trasladarse ahí porque no hay compradores.