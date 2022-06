Padres de familia exigieron que se cumpla la resolución de la Ugel Tacna que dispone que se separen el tercer y cuarto grado de primaria de la Institución Educativa Aurelia Arce Vildoso, que a la fecha solo cuentan con un docente para 32 estudiantes de ambas secciones.

La pobladora Adriana Maquera Mamani, acompañada de otras progenitoras, explicó que el 30 de mayo hicieron una protesta ante la Ugel pidiendo que se “desdoble” el primer y segundo grado, que estudian en un solo salón, y tercero y cuarto, también con un solo docente. La Ugel determinó que en el primer caso no se tiene suficiente alumnado (21) y en tercer y cuarto sí se cumple el requisito por lo cual a partir del 1 de junio se dividirían en dos salones cada uno con su propio maestro.

Resolución no se cumple

“Esto no se ha cumplido, ahora nos dicen que no hay presupuesto y que recién se puede implementar a partir del 2023, esto no es justo los niños no están realizando clases todos los días, tercer grado hace clases lunes, miércoles y viernes; y cuarto, los martes y jueves; así van rotando todas las semanas, no han recibido la misma cantidad de clases que otros colegios”, reclamó.

Explicaron las progenitoras no están aprendiendo cómo se debería, ya que son bastantes y se requiere que cada salón tenga su propio docente. “En pandemia los niños que estaban en primer y segundo no han aprendido nada, ahora están en tercero y recién están aprendiendo a leer y escribir, es por eso que necesitan que aceleren su educación”, contó una madre de dicha sección.

Anunciaron que hoy acatarán un plantón en el plantel ubicado en Cerro Blanco, detrás de la Dirección Regional de Educación, en la cual no dejarán ingresar a ningún docente ni personal administrativo. Aseguran que los otros padres y estudiantes de secundaria los respaldan.