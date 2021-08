El 16 de marzo del 2020 la relación entre Tacna y Arica, que se había forjado a través de siglos de relaciones culturales, económicas y comerciales; se rompió a causa de la pandemia de la COVID-19.

El gobierno del presidente Martín Vizcarra decretó el estado de emergencia y el cierre de fronteras por 15 días, plazo que luego se fue ampliando hasta llegar hoy a 1 año y seis meses.

Según el gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Tacna, Gonzalo Arias Ramos, el aislamiento significó que Tacna dejara de captar un promedio de 24 millones de dólares al mes. Este dinero se inyectaba directamente en la economía local y movía una variada cadena de servicios y productos. En 18 meses estamos hablando de 432 millones de dólares.

Visitantes en la avenida Bolognesi antes de la pandemia de la COVID-19.

Desolador es el panorama hoy en la avenida Bolognesi con el cierre de la frontera.

Durísimo golpe a la economía tacneña

“Nos ha afectado durísimo, muy fuertemente, porque la población objetiva eran los visitantes que venían de Chile, hemos perdido cerca de 1 millón 800 mil turistas al año”, señaló en entrevista con Correo el 25 de agosto luego de anunciar el Concurso Regional del Macerado de Damasco.

Y es que luego del cierre de la frontera, el Estado y el empresariado tratan de reflotar con actividades dirigidas al público nacional y local, algo que se había descuidado.

De 30,000 a cero turistas extranjeros al día

En su mejor momento esta ciudad recibía en un fin de semana 30,000 turistas al día, los cuales llegaban atraídos por los servicios médicos, gastronomía y ocio (lugares de diversión). Debido al mejor posicionamiento del peso respecto al sol, les convenía adquirirlos aquí.

MIRA AQUÍ: Haitianos intentan ingresar a territorio peruano por pasos no habilitados

Precisamente agosto era uno de los meses en donde se incrementaba el número de visitantes, dada la variedad de actividades que se programaban para celebrar las fiestas de la reincorporación.

Negocios quebraron por falta de afluencia

Como explica también el presidente de la Cámara Regional de Turismo (Caretur), Wilfredo Espinoza Chávez, el panorama hoy en día ha cambiado y muchos de esos negocios que antes se adornaban para estas fechas, han desaparecido. “El 60% de las empresas turísticas están cerradas, del 40% que quedaron activas el 20% ya quebró, estoy hablando de hoteles y restaurantes”, subrayó. Muchos de los restaurantes utilizaban locales alquilados y los han tenido que dejar.

Lamentó que la situación no mejore con las acciones del nuevo gobierno. “¿Ustedes creen que nos vamos a poder reactivar?, objetivamente no, el gobierno del señor Vizcarra y el señor Sagasti se comprometieron en dar un Reactiva Turismo, hasta la fecha no va, y este gobierno ya anunció que no van a haber más reactivas”, criticó.

Empresarios ariqueños felices con cierre

Recordó que Arica o el gobierno chileno no tiene ninguna intención de reabrir su frontera, porque los recursos económicos de parte de su población se están quedando en dicha región.

¿Cuánto tiempo puede tardar Tacna en recuperar el auge que tenía antes de la pandemia?. Según el gerente Gonzalo Arias, “Eso es un poco subjetivo pero empecemos en que la población de Arica también quiere venir, ellos igualitos están encerrados y cuando se reabra la frontera van a venir, pero van a haber algunas condiciones”.

Detalló que se está promoviendo que toda la población este vacunada y que los ciudadanos de Perú como de Chile puedan cruzar pero con carné de vacunación, con su segunda dosis. “Estamos en coordinación de eso, está por aprobarse el protocolo sanitario que se va a tener en la frontera, esperamos que se de lo más pronto posible”, apuntó.