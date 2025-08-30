La Procuraduría Pública Anticorrupción de Tacna logró que se formalice la investigación preparatoria en contra de Juel Cahuna Condori, responsable del proyecto; Leoncio Cruz, inspector; y Lizbeth Paquita Huanca, por la compra de maquinaria cosechadora usada para la Municipalidad Distrital de Inclán en perjuicio del Estado en el 2018.

La denuncia fue formulada el 8 de marzo del 2021 por el procurador anticorrupción Reynaldo Coayla Mamani quien acusó un presunto delito de colusión agravada contra quienes dieron la conformidad a la recepción de una maquinaria cosechadora usada en vez de nueva.

Pagaron más de 1 millón de soles

La municipalidad pagó por dicha maquinaria un total de 1’285,000 soles, producto del erario nacional, lo que constituyó un gran gasto para un equipo que no era nuevo como se solicitaba en las bases. De esta forma el proceso de presunta corrupción avanza en el fuero judicial y fiscal.