Tras el “I Encuentro de Integración Legislativa y Comercial del Corredor Bioceánico”, realizado en Tacna e Ilo, con la participación de autoridades, empresarios exportadores y operadores logísticos, se suscribió un acta denominada la Declaración de Tacna en aras de fortalecer la implementación de un corredor estratégico entre Brasil, Bolivia y Perú.

Participaron el alcalde provincial de Tacna Pascual Güisa Bravo, la vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Tacna Corinne Flores Lemaire, el past presidente de la Cámara de Comercio de Ilo Carlos Mello, legisladores bolivianos y otros representantes.

En dicho documento reconocieron que el Eje Comercial, Industrial y Turístico Tacna – Ilo – Matarani constituye, en la actualidad, la ruta más directa, eficiente y competitiva para integrar el Atlántico con el Pacífico, articulando los mercados de Sudamérica con los principales centros de consumo global.

Corredor estratégico

“Afirmamos que la interconexión a través de la carretera binacional Perú – Bolivia permite consolidar un corredor estratégico que vincula a La Paz y Beni en Bolivia, con los estados de Rondonia y Mato Grosso en Brasil, facilitando la salida de la carga boliviana y brasileña por los puertos del sur del Perú, fortaleciendo así una logística moderna, ágil y sostenible”, indicaron.

Ratificaron que este corredor bioceánico proyecta su alcance hacia el Megapuerto de Chancay, estableciendo una conexión directa con los mercados de China, Asia y Europa, lo que posiciona al sur del Perú como un nodo clave en el comercio internacional del siglo XXI.

“Exhortamos a las autoridades actuales y futuras, al Gobierno Nacional, a los gobiernos regionales y locales, así como a la sociedad civil organizada, a brindar respaldo político, normativo e institucional a este corredor estratégico, priorizando su implementación como política de Estado”, plasmaron en el documento.

Tienen que concluirse obras

Se comprometieron a impulsar la ejecución de proyectos complementarios fundamentales para la consolidación de este eje, entre ellos la carretera Tacna – Collpa – La Paz, así como el desarrollo del Puerto Grau, infraestructuras clave que permitirán dinamizar el comercio, la industria y el turismo en toda la macro región sur del Perú.

“La integración sudamericana no puede seguir postergándose. Este corredor representa una oportunidad histórica, real y concreta para generar desarrollo, empleo, inversión y competitividad, beneficiando a millones de ciudadanos en nuestros países”, señalaron.

Anunciaron que continuarán articulando esfuerzos públicos y privados para consolidar este corredor bioceánico como una de las principales plataformas logísticas de Sudamérica.

Con dicha declaratoria, según indicaron, Tacna se posiciona como punto de convergencia de una nueva arquitectura comercial regional, donde la integración deja de ser discurso y se convierte en acción.