Servidores de la Municipalidad Distrital de Gregorio Albarracín Lanchipa denunciaron este lunes que fueron impedidos de ingresar a su centro de labores por disposición de los funcionarios.

MIRA ESTO | Virtual alcalde de Pocollay Tito García asegura que no se va a casar con nadie

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Gregorio Albarracín Luis Herrera Vargas confirmó que el marcador de reconocimiento facial fue inhabilitado por lo que se tuvo que abrir un cuaderno para identificar a los trabajadores que estaban ingresando.

Denuncian que resolvieron contratos

“Los trabajadores que han sido impedidos de ingresar obedece a que a algunos no se les ha reconocido su contrato y también en algunos casos les han permitido ingresar y estando en la oficina ya les comunicaron que no tenía ningún contrato vigente, en otros casos simplemente se desconoció algún contrato que ellos pudieron suscribir”, anotó el dirigente.

TE PUEDE INTERESAR | Enaltecen al caballo peruano de paso con cabalgata “Integrando distritos” en Tacna

Cabe anotar que el alcalde Freddy Huashualdo Huanacuni había solicitado licencia durante septiembre para participar como candidato a la alcaldía de Tacna y ayer retomó sus funciones, por lo cual habría tomado las nuevas disposiciones con el personal contratado por el alcalde encargado y primer regidor Arnold Corales.

Servidores señalaron que se inhabilitó el aparato de reconocimiento facial con el que se registra la asistencia. (Foto: Difusión)

“No se tiene presupuesto adecuado”

Vargas Herrera manifestó que es respetuoso de los derechos de los trabajadores, sin embargo se habían estado realizando contratos en áreas que carecían de presupuesto adecuado. “Nosotros consideramos que al no haber presupuesto, al no existir recursos, mal está haciendo la entidad en contratar personal porque van a llegar a fin de mes y no les van a pagar”, subrayó.

Indicó que incluso al personal permanente no se les ha pagado algunas partidas al no haber presupuesto. Fuentes oficiales de la comuna confirmaron que el burgomaestre Freddy Huashualdo retornó al cargo este lunes y que solo no se renovó los contratos de quienes los tenían hasta el 30 de setiembre.