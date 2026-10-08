La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) canceló en forma definitiva el Registro AFOCAT de la Asociación de fondos contra accidentes de tránsito región Tacna “AFOCAT Región Tacna”, ubicada en la avenida Jorge Basadre 1032 en Alto de la Alianza, por incurrir en conductas infractoras.

De acuerdo con la Resolución SBS Nº 02435-2026, publicada en el diario oficial El Peruano, la AFOCAT quedó impedida de emitir o renovar certificados contra accidentes de tránsito (CAT) de manera definitiva, debido a que incurrió por tercera vez dentro de un plazo de 24 meses en no remitir oportunamente los anexos correspondientes a la información de CAT y de siniestros del periodo 2022.

No presentó informe ni minuta

Tampoco presentó el informe final del sistema informático, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de Acceso y Mantenimiento de Inscripción en el Registro de las AFOCAT, ni remitió previamente a la SBS el proyecto de minuta que contenía las modificaciones estatutarias relacionadas con el cumplimiento de las condiciones jurídicas previstas en el citado Reglamento de Inscripción. Adicionalmente mantenía préstamos otorgados desde el fondo a la AFOCAT para cubrir gastos administrativos del periodo 2010-2016, sin devolver íntegramente los recursos comprometidos, contraviniendo el Reglamento AFOCAT.

El Reglamento AFOCAT establece que la comisión de una misma infracción dentro de un periodo de 12 meses conlleva a la aplicación de una multa. Si se cometiera por tercera vez la misma infracción en un período de 24 meses, desde la comisión de la primera infracción, determinará la cancelación en el Registro AFOCAT.

SBS atenderá solicitudes

Asimismo y en resguardo de los derechos de los asociados y beneficiarios, la SBS informó que aquellas personas que tengan por cobrar coberturas por accidentes de tránsito con cargo al Fondo, deberán presentar sus solicitudes de pago de indemnizaciones a los liquidadores de este. Estas solicitudes pueden presentarse de manera presencial en Av. Dos de Mayo 1511, San Isidro, Lima o a la mesa de partes virtual del portal web de la SBS en https://servicios.sbs.gob.pe/mpv/.