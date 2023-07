Como una muy buena noticia para la región fue considerada la respuesta oficial de la empresa Southern Peru al pedido de financiamiento de la obra del tramo II de la carretera Tacna - Collpa - La paz. El anuncio lo hizo el gobernador regional suspendido Luis Torres Robledo quien en las últimas horas recibió el documento que la minera cursó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

El presidente ejecutivo de Southern Peru, Ing. Oscar González Rocha, mediante carta dirigida a la ministra de Transportes y Comunicaciones Paola Lazarte Castillo, expresa la voluntad de la empresa de participar en el financiamiento del proyecto mediante la modalidad de obras por impuesto con cargo al Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Financiarán expediente técnico y ejecución de la obra

“Queremos manifestarle nuestra voluntad de financiar la elaboración del expediente técnico y la ejecución de la obra para la culminación del tramo II del proyecto de integración vial Tacna – La Paz (tramo Collpa frontera con Bolivia, subtramo del kilómetro 94+100 – kilómetro 144+262,38, Dv. Tripartito)”, dice en parte del documento.

El directivo pidió al MTC tener en cuenta la presente carta para las acciones pertinentes en el marco y cumplimiento de la ley y reglamento de obras por impuesto.

El gobernador regional suspendido Luis Torres Robledo calificó esta respuesta como un hecho trascendente que beneficiará de sobremanera a toda la región y que se gestionó desde inicios de su gobierno.

Empresa se comprometa a financiar la obra

“En el informativo radial “Tacna mira al mañana” que se emite por Radio Uno, en el programa del 25 de junio, comuniqué que había conversado con el viceministro de Transportes y que, ante la insistencia por la culminación de la obra, me pidió que busque una empresa que se comprometa a financiarla por obras por impuesto, con cargo al MTC. Y de inmediato nos pusimos en contacto con los directivos de la minera y la gestión ahora dio resultados”, declaró a diario Correo.

Torres Robledo convocó a los representantes de las organizaciones sociales y autoridades de la región para comunicar y entregar personalmente el documento de la respuesta de la empresa minera, e informar las gestiones que se hizo y lo que está pendiente. En este último mencionó las gestiones referidas para la construcción de un complejo fronterizo en el límite con Bolivia.

“Ahora está en la cancha de ustedes, y de las autoridades, de hacer el seguimiento para que este proyecto se concrete cuanto antes”, les dijo a los representantes de la Prefectura, Construcción Civil, AJU Zotac, transporte de carga pesada, agricultores, Sociedad de Artesanos, Sociedad de Señoras, Caretur, entre otros gremios.

Obra podría demandar unos S/ 120 millones

Esperemos que para el mes de agosto el MTC dé una respuesta al documento de la minera y luego se convoque a licitación la contratación de la empresa que se encargará del expediente del saldo de obra y su ejecución, anotó.

Según la autoridad suspendida, la culminación del tramo II de la carretera Tacna - Collpa - La Paz podría demandar un presupuesto de S/ 120 millones. El plazo de ejecución sería de dos años.

Torres Robledo recordó que la ministra Paola Lazarte en un evento con los gobiernos regionales en la capital de la República anunció que esta obra era una de los 8 proyectos priorizadas por su sector para su ejecución por la modalidad de obras por impuesto a cargo del MTC.

Los 143 kilómetros de la carretera Tacna - Collpa - La Paz se ejecutó en tres tramos. El tramo I y III ya están concluidos. El tramo II (50 km aproximadamente) estuvo a cargo de Aldesa Constructores y no lo concluyó, el MTC contrató luego a la empresa China Railway Eryuan Engineering Group Co. Ltd. y tampoco lo culminó. Ahora se espera que una tercera empresa esta vez lo termine.